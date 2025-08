EVELYN MATTHEI SE DISCULPA POR DICHOS SOBRE MUERTES: “NO LAS JUSTIFICO, NO LAS DEFIENDO”

La candidata presidencial de Chile Vamos y Amarillos, Evelyn Matthei, envió este domingo una carta a El Mercurio dirigida al economista Sebastián Edwards, con la que buscó disculparse por sus dichos sobre las muertes entre 1973 y 1974, además de reafirmar su postura en defensa de los derechos humanos.

En la misiva, Matthei se refirió a la entrevista que Edwards concedió a Tele13 Radio, donde cuestionó el programa económico de Jeannette Jara y afirmó que esperaba una aclaración de la abanderada sobre sus declaraciones pasadas.

Por lo anterior, la militante gremialista comenzó su misiva diciendo que “sé que a muchos chilenos les molestó u ofendió lo que dije, y desde ya me disculpo por el dolor que mis palabras pudieron causarles. Nada más lejano de mi intención. Lo que dije iba en un sentido completamente diferente”.

Llama a defender los derechos humanos

Matthei reconoció que sus declaraciones generaron malestar y enfatizó su postura ante los hechos ocurridos tras el 11 de septiembre de 1973. En esa línea afirmó que “la política no defendió la democracia, y cuando vino el golpe militar, lamentablemente hubo persecuciones y muertes. No las justifico, no las defiendo. ¿Cómo podría hacerlo o creerlo? Menos aún puedo aceptar o justificar asesinatos ni torturas de prisioneros. Nada puede justificar semejantes actos”.

La exalcaldesa de Providencia también destacó que “la vida, la libertad, la democracia, los derechos humanos son intransables, y hay que defenderlos siempre, sin medias tintas, aquí y en todas partes, ahora y siempre”.

En otro pasaje, Matthei expresó su preocupación por la polarización en los extremos de la política chilena y buscó tender puentes hacia un sector más amplio del electorado. Ante esto, agradeció las palabras del economista y aseguró que los unen cosas como la lucha contra el crimen organizado, así como las crisis en vivienda y salud.

La candidata cerró su carta invitando a Edwards a que “si confías en mí y en mi equipo, me acompañes en la epopeya de construir un Chile mejor y más justo para todos”.

