EVELYN MATTHEI ANUNCIA PLAN DE US$ 2.500 MILLONES PARA TECNOLOGÍA EN SEGURIDAD: “NUESTRO GOBIERNO VA A DEVOLVER LA CONFIANZA EN EL FUTURO ”

​La precandidata presidencial Evelyn Matthei presentó este martes un plan para invertir US$2.500 millones en tecnología para combatir el crimen organizado y el narcotráfico, elevando el estándar de seguridad al nivel de algunos de los lugares más seguros del mundo, como Singapur, Tokio y Copenhague.



La exalcaldesa también detalló que, para que Chile avance, se duplicará el crecimiento actual para llegar a una expansión de la economía al 4% anual, y propuso la creación de 800 mil empleos, destrabar inversiones por US$ 100.000 millones y una estrategia inteligente de ahorros del gasto público por US$ 2.520 millones.



“Nuestro gobierno va a devolver la confianza en el futuro. Tenemos tres grandes horizontes: Orden, para vivir sin miedo. Progreso, para mejorar los ingresos de las familias y el crecimiento del país. Esperanza, para soñar un Chile más equitativo, cohesionado y desarrollado. Creemos en Chile”, dijo Matthei en el seminario "Propuestas para Chile 2026-2030" del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica.



Con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana, se anunció una inversión inicial de US$ 2.500 millones y una operación anual estimada en US$ 400 millones, destinada a implementar la mejor tecnología disponible a nivel mundial para combatir el crimen organizado. Esto incluirá tecnologías interoperables de vigilancia con 140.000 cámaras, sistemas de reconocimiento facial, inteligencia artificial, tributaria y financiera, y ciberseguridad.



Otro pilar será impulsar el crecimiento, duplicando el nivel actual a una meta de expansión del 4% anual al término del período, lo que permitirá crear 800 mil nuevos empleos.



Para ello, será clave destrabar inversiones por US$ 100.000 millones en proyectos actualmente en espera. Se designarán coordinadores presidenciales, se simplificarán las regulaciones y se creará una agencia pública “Desarrollo País” para una gestión integral de permisos.



Además, se implementará una Reforma Tributaria Procrecimiento, que contempla una rebaja del impuesto de primera categoría del 27% al 23% en el primer año, con una meta de reducción gradual hasta el 18% en una década, y la eliminación de exenciones, exceptuando a las pymes. Esto permitirá impulsar inversiones en cobre, litio, tierras raras, energías renovables, la industria agroalimentaria, conectividad y desaladoras de agua, entre otros sectores.



Matthei también propuso una estrategia de Gasto Público Inteligente que permitirá optimizar los recursos destinados al gasto social, con ahorros proyectados de US$ 2.520 millones anuales. Entre las principales iniciativas, se destacan: un ahorro potencial de US$ 700 millones a través de la optimización de licencias médicas, la incorporación de inteligencia artificial en las compras públicas para generar un ahorro de US$ 1.000 millones, y la implementación de un congelamiento de contrataciones en el gasto en personal, con un ahorro estimado de US$ 520 millones. Además, se eliminarán programas mal evaluados, lo que permitirá liberar US$ 300 millones y reducir el déficit estructural del 2% al 1% del PIB, mientras que se llevará a cabo una revisión profunda del gasto estatal, enfocándose en aumentar la eficiencia y reducir el derroche.



“Con equipos experimentados, una hoja de ruta concreta y responsabilidad Chile puede volver a crecer, generar empleos de calidad, fortalecer la seguridad y ofrecer un futuro con más equidad y oportunidades. Seremos un país más confiable, más estable y dinámico”, concluyó.