ÓSCAR CARRIÓN OYARZO ENTREGA BALANCE DEL FESTIVAL FOLCLÓRICO Y ENTREGA DETALLES DE LA AGENDA CULTURAL PARA AGOSTO EN PUNTA ARENAS

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el coordinador de la Fundación Cultural de Punta Arenas, Óscar Carrión Oyarzo, conversó con la comunidad sobre el balance del Festival Folclórico en la Patagonia 2025 y dio a conocer la programación cultural de los próximos meses.

En el espacio radial, Carrión Oyarzo destacó el positivo cierre de la reciente edición del festival, valorando la participación de artistas locales, nacionales e internacionales así como la asistencia del público. Además, detalló las actividades que la fundación desarrollará en agosto, entre ellas el concierto de Dominga el 14 de agosto, la presentación de la obra de teatro Alicia en el País de las Maravillas los días 16 y 17, y un concierto de jazz programado para el 19 de agosto.

El coordinador invitó a la comunidad a participar en estas iniciativas y a seguir las redes sociales oficiales para más información, especialmente la cuenta de Instagram @fundacionculturalpuntaarenas, donde se publicarán detalles y actualizaciones.



