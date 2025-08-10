TERCERA ZONA NAVAL REALIZÓ NAVEGACIÓN COSTERA REUNIENDO A SEIS UNIDADES OPERATIVAS

A las 11:45 horas, Punta Arenas fue testigo de un imponente despliegue de gran parte de la flota austral de la Armada de Chile. En el marco del cierre del ejercicio “Almirantazgo”, seis unidades de la Tercera Zona Naval realizaron una navegación costera por la capital magallánica, ofreciendo a la comunidad un espectáculo de alto impacto visual en el Estrecho de Magallanes.

La formación fue encabezada por el Rompehielos “Almirante Viel”, seguido por el OPV 83 “Marinero Fuentealba”, el Patrullero de Servicios Hidrográficos “Cabrales”, la Barcaza “Elicura” y las Lanchas de Servicio General “Punta Arenas” y “Puerto Natales”, acompañadas por aeronaves del Grupo Aeronaval Sur. El desplazamiento lineal se extendió por cerca de 50 minutos hasta el sector de Punta Arenosa, al norte de la ciudad, donde la formación concluyó antes de que cada buque continuara hacia su respectivo sitio de atraque.

“Estamos dando término a un periodo de operaciones en nuestra área jurisdiccional, y lo estamos finalizando de la mejor manera: con todas las unidades de la Tercera Zona Naval desplegadas al frente de Punta Arenas, para que la comunidad nos conozca, aumente su relación con el mar y sepa que la Armada de Chile, y especialmente la Tercera Zona Naval, está preparada y entrenándose para seguir potenciando el desarrollo nacional en esta región, relevante para el futuro del país”, señaló el Contraalmirante Jorge Castillo Fuentes, Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval.

La autoridad naval también subrayó que todas las unidades presentes fueron construidas en Chile: “Desde la más reciente, el Almirante Viel, hasta la Barcaza Elicura, pasando por los OPV y las lanchas de servicio general. Hoy quisimos mostrarnos frente a la costanera de Punta Arenas para que la ciudadanía nos conozca y sepa que estamos preparados para servir a Chile en esta parte del país”.

Durante la jornada destacó el histórico encuentro entre la Barcaza “Elicura” —unidad operativa más antigua de la Armada, con 56 años de servicio— y el Rompehielos “Almirante Viel”, comisionado hace un año y operativo en la Tercera Zona Naval desde enero. Ambas unidades realizaron maniobras de coordinación en el imponente escenario del Estrecho de Magallanes.

​

