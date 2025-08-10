Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER 250 85 AÑOS
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur inv
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

10 de agosto de 2025

TERCERA ZONA NAVAL REALIZÓ NAVEGACIÓN COSTERA REUNIENDO A SEIS UNIDADES OPERATIVAS

La jornada estuvo marcada por la histórica interoperación entre el buque más antiguo y el más reciente de la Armada de Chile. ​

_DSC7607

A las 11:45 horas, Punta Arenas fue testigo de un imponente despliegue de gran parte de la flota austral de la Armada de Chile. En el marco del cierre del ejercicio “Almirantazgo”, seis unidades de la Tercera Zona Naval realizaron una navegación costera por la capital magallánica, ofreciendo a la comunidad un espectáculo de alto impacto visual en el Estrecho de Magallanes.

La formación fue encabezada por el Rompehielos “Almirante Viel”, seguido por el OPV 83 “Marinero Fuentealba”, el Patrullero de Servicios Hidrográficos “Cabrales”, la Barcaza “Elicura” y las Lanchas de Servicio General “Punta Arenas” y “Puerto Natales”, acompañadas por aeronaves del Grupo Aeronaval Sur. El desplazamiento lineal se extendió por cerca de 50 minutos hasta el sector de Punta Arenosa, al norte de la ciudad, donde la formación concluyó antes de que cada buque continuara hacia su respectivo sitio de atraque.

Estamos dando término a un periodo de operaciones en nuestra área jurisdiccional, y lo estamos finalizando de la mejor manera: con todas las unidades de la Tercera Zona Naval desplegadas al frente de Punta Arenas, para que la comunidad nos conozca, aumente su relación con el mar y sepa que la Armada de Chile, y especialmente la Tercera Zona Naval, está preparada y entrenándose para seguir potenciando el desarrollo nacional en esta región, relevante para el futuro del país”, señaló el Contraalmirante Jorge Castillo Fuentes, Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval.

La autoridad naval también subrayó que todas las unidades presentes fueron construidas en Chile: “Desde la más reciente, el Almirante Viel, hasta la Barcaza Elicura, pasando por los OPV y las lanchas de servicio general. Hoy quisimos mostrarnos frente a la costanera de Punta Arenas para que la ciudadanía nos conozca y sepa que estamos preparados para servir a Chile en esta parte del país”.

Durante la jornada destacó el histórico encuentro entre la Barcaza “Elicura” —unidad operativa más antigua de la Armada, con 56 años de servicio— y el Rompehielos “Almirante Viel”, comisionado hace un año y operativo en la Tercera Zona Naval desde enero. Ambas unidades realizaron maniobras de coordinación en el imponente escenario del Estrecho de Magallanes.


PHOTO-2025-06-13-19-13-45

MÁS DE 20 HABITANTES DE ZONAS APARTADAS EN LA PROVINCIA ANTÁRTICA CHILENA SE HAN ATENDIDO EN RONDAS MÉDICAS DURANTE 2025

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

ALREDEDOR DE 4.000 PERSONAS CELEBRARON EL DÍA DE LA NIÑEZ EN PUNTA ARENAS

Leer Más

La Plaza de Armas reunió a familias en una jornada con actividades gratuitas y stands interactivos.


La Plaza de Armas reunió a familias en una jornada con actividades gratuitas y stands interactivos.


DÍA DE LA NIÑEZ (24)
nuestrospodcast
_DSC7607

TERCERA ZONA NAVAL REALIZÓ NAVEGACIÓN COSTERA REUNIENDO A SEIS UNIDADES OPERATIVAS

INE 336
Noticias
Destacadas
crosur inv
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
Ceremonia 2

SAG AVANZA EN EQUIDAD DE GÉNERO Y RECIBE SELLO DE ORO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS OTORGADO POR EL PNUD

crosur inv
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ GIF
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
03_30

EL DEFENSOR NACIONAL DEL CONTRIBUYENTE, RICARDO PIZARRO “SI ES NECESARIO PODEMOS LLEGAR HASTA LA CORTE SUPREMA PARA DEFENDER LOS DERECHOS TRIBUTARIOS DE UN CONTRIBUYENTE”

RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
casino
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
publiciteaqui250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
WhatsApp Image 2025-08-08 at 4

"WUAWUENES": EL ALMACÉN QUE NACIÓ DEL AMOR Y LA NECESIDAD

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.