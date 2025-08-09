ÍNDICES NOMINALES DE REMUNERACIONES Y DE COSTOS LABORALES REGISTRARON AUMENTOS INTERANUALES DE 7,5% Y 7,8% EN JUNIO DE 2025

En junio de 2025, los Índices Nominales de Remuneraciones (IR) y de Costos Laborales (ICL) se registraron alzas en doce meses de 7,5% y 7,8%, respectivamente.

Por sector económico, comercio, construcción e industria manufacturera consignaron las mayores incidencias anuales positivas en ambos indicadores , de acuerdo con lo informado esta mañana por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El Índice Real de Remuneraciones -que mide la evolución de las remuneraciones ajustadas por la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC)- creció 3,2% en doce meses, acumulando una variación de 1,6% en lo que va del año.

La remuneración media por hora ordinaria se situó en $6.961, anotando un alza interanual de 8,2%. Para las mujeres, el valor alcanzó $6.748, lo que significó una variación anual de 7,9%; Mientras que para los hombres se situó en $7.156, registrando un aumento de 8,4% en el mismo período.

El costo laboral medio por hora total fue $7.955, consignando un crecimiento de 8,2% en doce meses. Este valor se ubicó en $7.683 para las mujeres, con un alza de 8,0%, y en $8.205 para los hombres, con un aumento de 8,5% en el mismo período.

La brecha de género de la remuneración media por hora ordinaria fue -5,7%; mientras que la del costo laboral medio por hora total fue -6,4%.

Los resultados completos del IR y del ICL de junio de 2025 están disponibles en www.ine.gob.cl.

