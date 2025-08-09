INDESPA CONVOCA A ORGANIZACIONES DEL SECTOR PESQUERO A FONDO DE CAPACITACIÓN PARA GESTIÓN DE PROYECTOS

El servicio del Ministerio de Economía, mantiene abiertas seis convocatorias a fondos concursables para pesca y acuicultura de pequeña escala por más de cuatro mil millones.

Este lunes once de agosto, el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala, Indespa, abre el llamado a sindicatos, cooperativas, asociaciones y federaciones, entre otras organizaciones del sector, para optar al fondo concursable Fortalecimiento Organizacional.

La convocatoria, otorga fondos entre cinco y cuarenta millones de pesos para que las organizaciones implementen proyectos de capacitación y asistencia técnica especializada en áreas como planificación de negocios, formación en liderazgo, emprendimiento, formulación y gestión de proyectos, formalización tributaria, alfabetización digital, pasantías tecnológicas, marketing digital y actualización de estatutos, entre otras materias.

La iniciativa con enfoque de género, contempla cerca de cincuenta cupos a nivel nacional, quince de ellos dirigidos a organizaciones con directivas integradas exclusivamente por mujeres. Estas postulaciones se extienden hasta el 26 de agosto en indespa.cl

Al respecto, el director nacional del Indespa, Leonardo Llanos Huerta, explicó que en este llamado “buscamos que las organizaciones puedan fortalecer sus capacidades comerciales, productivas y digitales para abrirse a nuevos mercados. Sabemos que una de las brechas del sector es el conocimiento en materias comerciales, tributarias, el cómo optimizar y rentabilizar lo que producen, y a partir de esta intervención queremos fortalecer esas competencias en la dirigencia y sus asociados y asociadas”.

Por otro lado, para quienes se desempeñan en el cultivo de ostiones, ostras, mitílidos y algas, el fondo Acuicultura de Pequeña Escala otorga recursos entre diez y veinte millones de pesos por proyecto, para inversión en equipamiento, infraestructura, insumos materiales y/o implementos para el cultivo. Sus postulaciones se extienden por un mes.

Otra convocatoria 2025, que cierra este lunes 11 de agosto, es el fondo Caleta Operación. Con dos mil millones de pesos en presupuesto, está dirigido a organizaciones titulares de la administración de sus caletas, que pueden optar a la adquisición de vehículos como tractores, camiones grúa, grúas horquilla, furgones y camiones con sistema de frío, para mejorar la gestión de labores en el varado y desvarado de embarcaciones, o la carga, descarga y transporte de productos del mar.

El titular de Indespa, precisó que actualmente son cerca de cuatro mil trescientos millones dispuestos en fondos concursables. “Nuestro compromiso como Indespa es avanzar en oportunidades y mejoras para fortalecer el desarrollo productivo y comercial de la pesca artesanal, de la acuicultura de pequeña escala y de quienes trabajan día a día en las distintas caletas y centros de cultivo del país, para que puedan seguir con la provisión de más y mejores productos, únicos de nuestra costa, nutritivos, sabrosos, que tanto se disfrutan en las mesas del país y el mundo”.

Plan Bicentenario Chiloé

El diecinueve de enero próximo, las y los habitantes del archipiélago de Chiloé conmemoran 200 años desde su anexión a Chile y para celebrar este importante hito, el Ministerio de Economía impulsa el Plan Económico Bicentenario con un conjunto de 37 medidas de desarrollo, ocho de ellas por mil seiscientos millones de pesos, financiadas por el Indespa para la pesca artesanal y acuicultura de pequeña escala.

En tal contexto, el pasado cuatro agosto, el instituto abrió el fondo Capital Semilla Chiloé, dirigido a mujeres de la provincia, mayores de 18 años, con Registro Pesquero Artesanal (RPA) y Registro Social de Hogares (RSH), que desarrollen algún emprendimiento productivo asociado a la pesca artesanal en ámbitos de gastronomía, turismo, valor agregado y confección y armado de artes y aparejos de pesca. Este llamado será implementado en conjunto con Fosis Los Lagos, financiando capacitación, asistencia técnica y un capital de inversión hasta de un millón y medio de pesos. Las postulaciones concluyen el 24 de agosto.

Otra de las convocatorias vigentes es Caleta Operación Chiloé para mejorar la seguridad y navegación de la flota artesanal. Este llamado, abierto hasta el 29 de agosto, contempla cuatroscientos sesenta millones de pesos para financiar desde equipos electrónicos de navegación y seguridad hasta reparaciones de habitabilidad y sala de máquinas en las embarcaciones de pesca.

En tanto, el 27 de agosto, concluye la postulación al fondo Acuicultura de Pequeña Escala (APE) - Etapa 1 para acuicultores y acuicultoras de la provincia chilota y de la región de Los Lagos, quienes pueden optar a recursos hasta veinte millones de pesos para incorporar tecnología y equipamiento en aquellos centros de cultivo que no han sido beneficiarios APE del instituto entre los años 2022 y 2024. Este fondo cuenta con un presupuesto de mil doscientos millones de pesos, de los cuales quinientos cincuenta millones son dirigidos a proyectos en Chiloé.-.



