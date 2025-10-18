SECTOR SALUD JUNTO A AGRUPACIONES CIUDADANAS FORTALECE TRABAJO PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER

Fortalecer la concientización sobre importancia de la prevención del cáncer de mama y otras patologías oncológicas a través de la educación e información, es el objetivo del sector salud de Magallanes junto a organizaciones de la sociedad civil y Zonaustral durante el mes de octubre, considerando que la incidencia de esta enfermedad en mujeres magallánica llega a 22 por cada 100 mil habitantes, mientras en el resto del país, es de 16.

En este contexto, participaron de la intervención 4ta versión Feria Informativa de la Prevención, profesionales de la SEREMI de Salud, Servicio de Salud Magallanes, Hospital Clínico de Magallanes, los CESFAMS Dr Mateo Bencur, 18 de Septiembre y Carlos Ibáñez, el Programa de Vida Sana del Municipio de Punta Arenas y representantes de la Agrupación de Pacientes Oncológicos de Magallanes y Club de Leones Mujer Austral.

La iniciativa permitió a los visitantes del recinto franco, adquirir información de primera fuente sobre factores de protección y riesgo, autoexamen de mama, tamizaje y prestaciones brindadas en la Red Asistencial.

Al respecto, José Ruiz, Delegado Presidencial Regional, destacó que lo primero es instar a las mujeres a realizarse el examen para un diagnóstico oportuno. “La primera recomendación es las mamografías para las mujeres desde los 40 años y el autoexamen de mama, pero también es muy relevante la fase de prevención y eso es para todas las edades. Es importante mantener una alimentación saludable, actividad física activa y, por cierto, eliminación del tabaquismo, así es que muy agradecido de Zonaustral, de permitirnos utilizar estos espacios para entregar estos mensajes que son sumamente relevantes para la salud de cada uno de nosotros”, indicó la autoridad.

Invitando a modificar conductas y hábitos para fortalecer factores protectores, el SEREMI de Salud (S), Eduardo Castillo, destacó el trabajo asociativo existente en la región. “Octubre es el mes de la prevención del cáncer y en esta feria intersectorial en zona franca, con el área pública y el área privada, lo que buscamos es prevenir el cáncer, una enfermedad que ha tenido un crecimiento más un 30% en la última década y que proyecta un crecimiento del 66%, de aquí al 2040. Hoy día, el cáncer es la principal causa de muerte y algunos cánceres en Magallanes están asociados a la conducta, y, por lo tanto, cambiando la conducta y previniendo, podemos disminuir en un 30% la incidencia. Eso significa vida saludable, alimentación, ejercicio y sobre todo exámenes preventivos”, acotó la autoridad sanitaria.

Desde la Red Asistencial, el director (S) del Servicio de Salud de Magallanes, Ricardo Contreras, comentó que este tipo de iniciativas tienen un objetivo claro, “seguir concientizando a nuestra comunidad, especialmente en este caso, a las mujeres mayores de 40 años de la importancia de tomarse este examen preventivo, que precisamente busca salvar vidas; una detección oportuna de una patología oncológica por supuesto que permite acceder a los tratamientos que se encuentran garantizados”, señaló.

Agregando el director (s) que, respecto al trabajo realizado por el mamógrafo móvil, durante lo que va del año, ya se han realizado más de 1.100 exámenes en distintos operativos, preparándose el dispositivo móvil para trasladarse el próximo mes de noviembre a Puerto Williams y así, seguir acercando el acceso a este importante medio de tamizaje a las mujeres de la isla Navarino.

Finalmente, Ricardo Contreras, efectuó un llamado a la comunidad magallánica, sobre la importancia de someterse a este examen, “que créame es vital para poder prevenirlo, por lo tanto, a nuestras mujeres que están en el público objetivo, en la edad más allá de los 40 años, hacerse el examen de mamografía es fundamental”, enfatizó.

Consignar que los criterios para acceder a mamografía en la Red Pública de Salud son personas desde los 40 años, con énfasis en las de 50 a 69 años, por el mayor riesgo de cáncer en ese grupo etario; mujeres de otras edades, con factores de riesgo identificados por médico o matrona; mujeres que requieran iniciar Terapia de Reposición Hormonal (menopausia), ser FONASA y estar en control en algún centro de Atención Primaria de Salud APS (CESFAM, CECOSF, PSR y Hospitales comunitarios).

En Chile, el cáncer de mama es la primera causa de muerte entre las mujeres y, desde el año 2005, con el inicio del primer régimen de Garantías Explícitas en Salud GES, se encuentra garantizado, permitiendo mejorar el acceso a detección, diagnóstico y tratamiento.



