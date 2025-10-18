Punta Arenas,
18 de octubre de 2025

DEFUNCIONES, MATRIMONIOS Y AUC AUMENTARON INTERANUALMENTE EN JULIO DE 2025

En igual período, disminuyeron los nacimientos. ​

pareja

Defunciones

En julio de 2025 se registraron 11.790 defunciones, de las cuales 6.194 fueron hombres (52,5%) y 5.596 fueron mujeres (47,5%). La cifra total representa un alza interanual de 0,3%, según se desprende del Boletín Coyuntural de Estadísticas Vitales, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

​La mayor cantidad de fallecimientos ocurrió en personas de 60 años o más, y se concentró en el grupo de edad de 80 a 99 años, con un 44,9% del total (5.291 decesos). Las muertes infantiles menores de un año, por su parte, llegaron a 57, equivalente al 0,5% del total.

 

Matrimonios y AUC

Las cifras de estadísticas vitales de julio dan cuenta, a su vez, de un total de 3.530 matrimonios en el país, lo que equivale a un incremento de 2,6% respecto a igual mes de 2024.

Los Acuerdos de Unión Civil (AUC), en tanto, ascendieron a 1.772, cifra que implicó un alza interanual de 19,5%. La mayoría de los acuerdos (89,4%) fueron entre parejas de distinto sexo; en tanto que los acuerdos civiles entre hombres correspondieron al 5%, mientras los AUC entre mujeres llegaron al 5,5% del total.

 

Nacimientos

Un total de 12.064 nacimientos, de los cuales el 51% son hombres y el 49% son mujeres, se registraron en el país en el séptimo mes del año, marcando una caída de 5,3% respecto a julio de 2024.

De acuerdo con el grupo de edad de la madre, el mayor porcentaje de los nacimientos fue en el grupo de 30-34 años, con el 29,9% del total (3.605 nacidos vivos), seguido del grupo de madres entre 25 a 29 años, con el 25,5% (3.073 nacidos vivos).

 


MATRIMONIOS DISMINUYERON INTERANUALMENTE EN FEBRERO DE 2025

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y UNIVERSIDAD DE MAGALLANES PRESENTARON RESULTADOS DEL PROYECTO LÍNEAS DE BASE PÚBLICAS EN PUNTA ARENAS

