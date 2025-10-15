Punta Arenas,
15 de octubre de 2025

INCUBATECUFRO Y CORFO LLAMAN A EMPRENDEDORES MAGALLÁNICOS A CONOCER DETALLES DEL PROGRAMA LATITUDES AUSTRAL

Buenos días región.

incubatecufromagallanes

En conversación con Polar Comunicaciones, durante la emisión de esta mañana del programa “Buenos Días Región”, el representante zonal de IncubatecUFRO en Magallanes, Gonzalo Neira, entregó detalles el webinar informativo gratuito del Programa Latitudes Austral, que se desarrollará este miércoles 15 de octubre a través de la plataforma Microsoft Teams.

La actividad tiene como objetivo informar a emprendedores y emprendedoras de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sobre los alcances de la tercera generación del Programa Latitudes Austral, ejecutado por IncubatecUFRO con el apoyo de Corfo, el cual busca potenciar ideas de negocio o prototipos innovadores mediante un proceso de incubación con acompañamiento técnico especializado.

Durante el webinar se podrán resolver dudas en tiempo real y conocer casos de éxito de generaciones anteriores. Además de Gonzalo Neira, participarán el subdirector de Corfo Magallanes, Óscar Strauch, y el fundador y CTO de Zanergy, Juan Francisco Galindo, quien compartirá su experiencia como parte de la primera generación del programa en 2023. Su empresa, dedicada hoy al almacenamiento de hidrógeno verde, fue incubada en esa etapa inicial, año en que IncubatecUFRO llegó a la región para fortalecer el ecosistema de emprendimiento e innovación.

​El representante zonal de IncubatecUFRO destacó que Latitudes Austral busca impulsar emprendimientos de alto potencial, promoviendo la sostenibilidad, la innovación y el desarrollo territorial en la zona austral del país. Las postulaciones al programa estarán abiertas hasta las 23:30 horas del domingo 26 de octubre a través del sitio web 

www.incubatecufro.cl/latitudesaustral



TAS01

MAGALLANES INICIA LA SEGUNDA GENERACIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSICIÓN A LA AGRICULTURA SOSTENIBLE (TAS)

MINISTRO GARCÍA EN CUMBRE MUNDIAL DEL TURISMO DE PUERTO NATALES: "HAY 70 PAÍSES QUE ESTÁN ADMIRANDO LA REGIÓN Y QUE SEGURAMENTE VAN A TRAER MÁS NEGOCIOS AL PAÍS"

​Ministro: "Este año nosotros vamos a estar muy cerca del número de turistas que recibe Brasil, un país diez veces más grande que nosotros, por eso no cabe duda de que vamos más rápido que nuestros vecinos en esta materia".

LA CAMPAÑA DEL JUGUETE 2025 BUSCA SUPERAR CIFRAS DEL AÑO PASADO EN BENEFICIO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DE LA JUNJI

goreconcesiones

HIDRÓGENO VERDE: COMISIÓN DE USO DE BORDE COSTERO APRUEBA TRES CONCESIONES PARA MEGAPROYECTOS LOCALES

liliana

YO CONFÍO Y, ¿TÚ?

Corte de cinta 3

SE INAUGURA EN PUNTA ARENAS DISPOSITIVO ESPECIALIZADO EN SUPERAR LA SITUACIÓN DE CALLE

