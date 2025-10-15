INCUBATECUFRO Y CORFO LLAMAN A EMPRENDEDORES MAGALLÁNICOS A CONOCER DETALLES DEL PROGRAMA LATITUDES AUSTRAL

En conversación con Polar Comunicaciones, durante la emisión de esta mañana del programa “Buenos Días Región”, el representante zonal de IncubatecUFRO en Magallanes, Gonzalo Neira, entregó detalles el webinar informativo gratuito del Programa Latitudes Austral, que se desarrollará este miércoles 15 de octubre a través de la plataforma Microsoft Teams.

La actividad tiene como objetivo informar a emprendedores y emprendedoras de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sobre los alcances de la tercera generación del Programa Latitudes Austral, ejecutado por IncubatecUFRO con el apoyo de Corfo, el cual busca potenciar ideas de negocio o prototipos innovadores mediante un proceso de incubación con acompañamiento técnico especializado.

Durante el webinar se podrán resolver dudas en tiempo real y conocer casos de éxito de generaciones anteriores. Además de Gonzalo Neira, participarán el subdirector de Corfo Magallanes, Óscar Strauch, y el fundador y CTO de Zanergy, Juan Francisco Galindo, quien compartirá su experiencia como parte de la primera generación del programa en 2023. Su empresa, dedicada hoy al almacenamiento de hidrógeno verde, fue incubada en esa etapa inicial, año en que IncubatecUFRO llegó a la región para fortalecer el ecosistema de emprendimiento e innovación.

​El representante zonal de IncubatecUFRO destacó que Latitudes Austral busca impulsar emprendimientos de alto potencial, promoviendo la sostenibilidad, la innovación y el desarrollo territorial en la zona austral del país. Las postulaciones al programa estarán abiertas hasta las 23:30 horas del domingo 26 de octubre a través del sitio web

​www.incubatecufro.cl/latitudesaustral





​

