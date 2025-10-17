CONCEJAL ESTEBAN VERA ABORDA AVANCES Y DESAFÍOS DE LAGUNA BLANCA EN SU 45° ANIVERSARIO

En el marco del 45° aniversario de la comuna de Laguna Blanca, el concejal Esteban Vera Vásquez conversó esta mañana en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, sobre los principales desafíos y avances de la comuna, destacando el valor de su identidad rural y la necesidad de fortalecer el desarrollo local.

Durante la entrevista, Vera realizó un repaso por distintos temas que marcan la actualidad comunal, entre ellos la metodología del PEDZE, el estado del Centro Costumbrista, y los proyectos FRIL que buscan mejorar la infraestructura local. También se refirió a la situación del jardín infantil de Villa Tehuelches, explicando que la JUNJI desistió del programa CECI, lo que mantiene a la comunidad a la espera de un nuevo proyecto bajo la Politica Especial de Zonas Extremas (PEDZE).

Otro de los puntos abordados fue la seguridad comunal, donde el concejal valoró la instalación de cámaras y la incorporación de la comuna al Sistema Nacional de Seguridad Municipal (SNSM), iniciativas que buscan fortalecer la prevención y dar mayor tranquilidad a los habitantes.

Finalmente, Vera manifestó su preocupación por los recortes presupuestarios nacionales que, según señaló, afectan a unidades relevantes como la Subdere, lo que podría tener repercusiones en la ejecución de proyectos y programas en comunas pequeñas como Laguna Blanca.

El concejal destacó la importancia de mantener una visión de desarrollo que combine el respeto por la identidad rural con nuevas oportunidades de progreso, señalando que el aniversario número 45 representa una oportunidad para reflexionar sobre lo logrado y proyectar el futuro de la comuna.

