CONCEJAL GERMÁN FLORES: “EL TIEMPO ME HA IDO DANDO LA RAZÓN DESDE QUE PREGUNTE CÓMO VIVEN, DÓNDE VIVEN Y QUE HACEN LOS MIGRANTES ILEGALES”

​Fue en enero del presente año, cuando el concejal de la comuna Germán Flores, llegó hasta la oficina de parte de la Delegación Presidencial para remitir al Delegado, un oficio en cual se refería a su preocupación por la cantidad de migrantes ilegales presente en la zona, mostrando a su vez, las estadísticas oficiales entregadas por el departamento de migraciones de la PDI, en donde según los controles migratorios efectuados entre enero a octubre de 2024, de un total de 1.026 extranjeros controlados, se había detectado la presencia de 322 personas viviendo en forma ilegal, vale decir, más del 25%, lo que a juicio del concejal, era una cifra preocupante.



Fue por tal motivo que en el oficio remitido el Delegado Presidencial, Flores le consulta a la autoridad regional, si existe algún tipo de vigilancia especial que permitían conocer sus movimientos y saber, como por ejemplo, dónde viven, de qué viven, cómo costean sus gastos de alimento, de alojamiento, de vestuarios, considerando que por no tener una situación regular en el país, no pueden trabajar en forma legal, motivo por el cual al concejal le nacían las dudas sobre cómo pueden sobrevivir los ilegales sin tener ingresos.



“Lamentablemente lo que denunciamos en esa oportunidad, hoy se hace realidad, pues no es casual que en menos de una semana las policías hayan detenido a dos extranjeros (un hombre y una mujer), intentando ingresar al “mercado local”, más de 12 kilos de cocaína, lo que no deja de ser alarmante, puesto que, en las mayorías de los comisos de droga hechos en la región, los traficantes han sido extranjeros ilegales. Basta conocer la realidad de la cárcel local, en donde la gran parte de los internos por ley 20 mil, son extranjeros.



“Por eso digo, que el paso del tiempo y de las evidencias conocidas en las últimas semanas y meses, me ha ido dando la razón en cuanto a las preguntas que hice en esa oportunidad, pues si bien, no todos los migrantes ilegales se vinculan a hechos delictivos, hay una cantidad no menor que sí están presente en la zona cometiendo delitos, principalmente dedicados el tráfico de droga”. Señaló el concejal.



Flores es tajante en señalar que la migración ilegal no puede seguir romantizándose, debe ser controlada y que debemos poner atajo a este flagelo, de lo contrario entraremos en un callejón sin salida, del cual, sin duda, nos vamos a arrepentir, habiendo poder salvado lo que aún tenemos, pero para eso se necesita voluntad real. “Si me pregunta qué propongo para controlar la migración ilegal como primera medida, de inmediato invito a las autoridades de Gobierno a sumarse hoy al proyecto de ley sobre el listado de pasajeros que estamos impulsando, por el cual ningún personero del gobierno regional se ha pronunciado, también invito a sumarse a la ley del control biométrico y que ayuden a impulsar un proyecto para dotar a las policías y a aduana de tecnologías, por ejemplo la adquisición de escáneres portátiles, pero algo debemos hacer ya, mañana será tarde” concluyó.















