DELEGADO PRESIDENCIAL Y SEREMI DE ENERGÍA DE MAGALLANES ENTREGAN KITS DE EMERGENCIA ENERGÉTICA "SIEMPRE LISTOS" A MUNICIPIO DE LAGUNA BLANCA

25 familias de Laguna Blanca recibirán un kit de emergencia energética en el marco de la presentación -a nivel regional- del programa del Ministerio de Energía, "Siempre Listos, energía para estar conectados", que busca apoyar a las familias vulnerables del país a enfrentar crisis de diversa índole con una mayor y mejor conectividad en cuanto a suministro de energía.

"Siempre Listos" se engloba en el Plan Familia Preparada del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), que fomenta el autocuidado y la cultura preventiva en las familias de Chile a través de una guía que les permita organizarse, prepararse y saber actuar ante una situación de emergencia, fortaleciendo con ello sus capacidades para reducir el riesgo de desastres.

Junto al alcalde de la comuna Fernando Ojeda, el Delegado Presidencial Regional de Magallanes, José Ruiz Pivcevic destacó la iniciativa del Gobierno del Presidente Gabriel Boric. "Este kit de emergencia energética está diseñado especialmente para nuestras condiciones climáticas: es práctico, adaptable y pensado para las familias más vulnerables. Con él, buscamos que estén mejor preparadas, conectadas e informadas ante cualquier eventualidad. Es una medida concreta de apoyo que refleja nuestro compromiso con la seguridad y el bienestar de las personas, fortaleciendo nuestra cultura preventiva.", sostuvo.

En tanto, el Seremi de Energía Sergio Cuitiño apuntó que "el acceso al suministro eléctrico y otras fuentes energéticas en momentos de emergencias es fundamental para que las familias puedan permanecer conectadas ante alguna situación crítica".

La autoridad regional agregó que "con la entrega de estos kits de emergencia energética queremos apoyar a familias de todo Chile y entregarles soluciones que les permitan una mejor coordinación y mayor conectividad en escenarios de catástrofe".

EMERGENCIAS EN MAGALLANES

En este sentido, el Seremi Cuitiño recordó que, pese a que la región desde hace algunos años no ha sufrido situaciones críticas como los terremotos que han afectado la zona norte, centro y sur del país, "hemos tenido una serie de eventos telúricos en el mar de Drake y cerca del territorio antártico chileno que, si bien no afectaron directamente a las áreas más densamente pobladas de Magallanes, dichos antecedentes nos obligan a actuar de manera precavida", sostuvo.

Asimismo, Cuitiño enfatizó que "por esto, como Gobierno estamos impulsando este programa que tiene como premisa estar mejor preparados y, por tanto, anticiparse a escenarios críticos para una mejor respuesta de la población a ellos", remarcó.

En la instancia, el jefe comunal Fernando Ojeda, valoró la preocupación del Ministerio de Energía y agradeció la capacitación a los vecinos respecto de cómo y cuándo utilizar el kit de emergencia energética.

"Una comuna como la nuestra, que es un puente entre los dos principales centros poblados de la región, contar con estos kits de emergencia nos hace ser más resilientes frente a eventualidades que requieran mantenernos conectados y por ende informados sobre el curso de los acontecimientos; esto, sin duda, puede hacer una diferencia", manifestó Ojeda.

Dicho kit contiene un banco de Energía con linterna y ampolletas, recargable a red eléctrica y solar; y una radio AM/FM/SW con carga a red eléctrica y/o solar; además de un manual de uso e instrucciones paso a paso para el uso del contenido, los que serán entregados a más de 5 mil familias de todo el país.

Según informó la Secretaría Regional Ministerial de Energía de Magallanes, en las próximas semanas las demás comunas de la región recibirán sus respectivos kits de emergencia energética.

