Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

17 de octubre de 2025

LAGUNA BLANCA CONMEMORA SU 45° ANIVERSARIO CON EMOTIVA CEREMONIA Y RECONOCIMIENTO A FUNCIONARIOS POR AÑOS DE SERVICIO

​Las actividades, presididas por el alcalde Fernando Ojeda y el Honorable Concejo, se iniciaron con una Misa Conmemorativa y culminaron con un acto que incluyó el reconocimiento a la trayectoria de funcionarios, la entrega del "Sello Comuna Energética", presentaciones artísticas y un homenaje a Carabineros de Chile.

aniversariolagunablanca

​La Ilustre Municipalidad de Laguna Blanca celebró su 45° Aniversario Comunal con un solemne acto y una serie de homenajes a quienes han contribuido al desarrollo de la comuna.

La jornada de celebración se inició con una Misa Conmemorativa en la Capilla de Villa Tehuelches, que contó con la presencia de autoridades, invitados y la comunidad. Posteriormente, se trasladaron hasta el Gimnasio Municipal para iniciar el acto central, el que incluyó saludo de las autoridades, la entrega del sello "Comuna Energética" por parte del Seremi de Energía, Sergio Cuitiño, presentaciones artísticas del solista folclórico Faggu y, más tarde, el grupo folclórico Brisa Austral, dirigido por Oscar Carrión, quienes presentaron una "Fantasía folclórica chilota", culminando con un homenaje a funcionarios de Carabineros de Chile.  

Al respecto, el alcalde Fernando Ojeda González, comentó su discurso, destacando que “hoy tuvimos un buen marco de público, donde primero resaltamos los proyectos que estamos realizando y lo que viene a futuro, que es el tema energético, bueno, no queremos quedar atrás con todo lo que es la industria del hidrógeno verde, porque como comuna, yo creo que ese es el desafío futuro que tenemos. También se presentó la herramienta de planificación que tenemos todos los municipios, que es el PLADECO, que se aprobó ayer por el honorable concejo, y en el cual resaltamos que queremos desarrollar nuestra comuna turística, así que ese es el desafío que tenemos nosotros como comuna, en desarrollarla turísticamente”.  

Además, el edil agradeció a los asistentes y afirmó “agradecer a todos los asistentes, las autoridades que estuvieron presentes, Seremi y Delegado Presidencial. Así que, contentos, bastante asistencia de la de la comuna, y esperamos seguir celebrando muchos años más en nuestra comuna, que se siga desarrollando. Así que, feliz y a celebrar no más nuestro 45 aniversario”.  

 
Reconocimiento a la Trayectoria y Compromiso Comunal

Uno de los momentos emotivos de la jornada fue el Reconocimiento a funcionarios municipales y de Salud, donde se destacó la vasta trayectoria de Doña Marcela Alderete Guenul, quien recibió un galardón especial por sus 37 años de dedicación y compromiso.  

La funcionaria con más de tres décadas de servicio, quien tiene programado su retiro el próximo 1 de marzo de 2026, cumpliendo 38 año, reflejó en sus palabras la profunda vocación de servicio público y agradeciendo el reconocimiento. “Satisfecha, orgullosa, un desarrollo personal inmenso, prácticamente mi vida fue completa acá, crecí mis hijos, crecí mis nietos. Y yo soy de acá, soy de Tehuelches, soy de la comuna, del año 1964 que vivo por estos lados. Así que mi idea es permanecer acá. Permanecer por estos lugares y tratar de apoyar en lo que pueda (…) Llegó el momento ya que tengo que retirarme, con un desarrollo personal inmenso, mucha experiencia, conocí mucha gente. El ser funcionario es una labor importantísima porque nos acerca mucho a la gente. Y para ser funcionario municipal, siempre lo digo y lo diré, que igual hay que tener una vocación. Porque nuestro sinónimo, nuestro horizonte es la comunidad. Sin ellos, el funcionario municipal no es nada. Ese es nuestro trabajo” finalizó.  

Junto a ella, se homenajeó a María Márquez Gómez y Elena Gómez Contreras por sus 25 años de servicio en el área municipal; a Genaro Miranda Paredes, reconocido por sus 15 años como auxiliar en el Departamento de Operaciones; a la directora de Control, Maricel Garay Cárdenas, por sus 10 años de labor; y a Germán Alfonso Castro Cárdenas, distinguido por sus 5 años de trabajo como auxiliar.  

 
Posteriormente, se entregaron reconocimientos a Carabineros de Chile por sus 5 años de servicio en la comuna, destacando al Sub oficial José Avelino Güeicha Agüero, quien, además, estudió en la Escuela Diego Portales de la Comuna, y a los Cabo 2° Cristian Valenzuela Garcés y Sergio Llauca Barría.

La conmemoración culminó con el Himno Comunal y luego, todos los presentes cantaron “cumpleaños feliz” a la Comuna, sellando esta gran celebración por los 45 años de historia de Laguna Blanca y su comunidad.  











estebanvera

CONCEJAL ESTEBAN VERA ABORDA AVANCES Y DESAFÍOS DE LAGUNA BLANCA EN SU 45° ANIVERSARIO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO FINALIZA REPOSICIÓN DE VEREDAS EN LA POBLACIÓN CARLOS IBÁÑEZ

Leer Más

​Los trabajos, financiados con recursos del FNDR, abarcaron 19 cuadras y dos kilómetros de aceras, mejorando la seguridad y el entorno del tradicional barrio.

​Los trabajos, financiados con recursos del FNDR, abarcaron 19 cuadras y dos kilómetros de aceras, mejorando la seguridad y el entorno del tradicional barrio.

NUEVAS VEREDAS (5)
nuestrospodcast
ejemplarcanino

GENDARMERÍA DESPIDIÓ A QUERIDO Y DESTACADO EJEMPLAR CANINO

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
aniversariolagunablanca

LAGUNA BLANCA CONMEMORA SU 45° ANIVERSARIO CON EMOTIVA CEREMONIA Y RECONOCIMIENTO A FUNCIONARIOS POR AÑOS DE SERVICIO

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
austrochileatta

AUSTRO CHILE IMPULSA LA PROYECCIÓN INTERNACIONAL DEL TURISMO MAGALLÁNICO EN LA ATTA 2025

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
CMTA 1

MINISTRO GARCÍA EN CUMBRE MUNDIAL DEL TURISMO DE PUERTO NATALES: "HAY 70 PAÍSES QUE ESTÁN ADMIRANDO LA REGIÓN Y QUE SEGURAMENTE VAN A TRAER MÁS NEGOCIOS AL PAÍS"

liliana

YO CONFÍO Y, ¿TÚ?

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250