LAGUNA BLANCA CONMEMORA SU 45° ANIVERSARIO CON EMOTIVA CEREMONIA Y RECONOCIMIENTO A FUNCIONARIOS POR AÑOS DE SERVICIO

​La Ilustre Municipalidad de Laguna Blanca celebró su 45° Aniversario Comunal con un solemne acto y una serie de homenajes a quienes han contribuido al desarrollo de la comuna.

La jornada de celebración se inició con una Misa Conmemorativa en la Capilla de Villa Tehuelches, que contó con la presencia de autoridades, invitados y la comunidad. Posteriormente, se trasladaron hasta el Gimnasio Municipal para iniciar el acto central, el que incluyó saludo de las autoridades, la entrega del sello "Comuna Energética" por parte del Seremi de Energía, Sergio Cuitiño, presentaciones artísticas del solista folclórico Faggu y, más tarde, el grupo folclórico Brisa Austral, dirigido por Oscar Carrión, quienes presentaron una "Fantasía folclórica chilota", culminando con un homenaje a funcionarios de Carabineros de Chile.

Al respecto, el alcalde Fernando Ojeda González, comentó su discurso, destacando que “hoy tuvimos un buen marco de público, donde primero resaltamos los proyectos que estamos realizando y lo que viene a futuro, que es el tema energético, bueno, no queremos quedar atrás con todo lo que es la industria del hidrógeno verde, porque como comuna, yo creo que ese es el desafío futuro que tenemos. También se presentó la herramienta de planificación que tenemos todos los municipios, que es el PLADECO, que se aprobó ayer por el honorable concejo, y en el cual resaltamos que queremos desarrollar nuestra comuna turística, así que ese es el desafío que tenemos nosotros como comuna, en desarrollarla turísticamente”.

Además, el edil agradeció a los asistentes y afirmó “agradecer a todos los asistentes, las autoridades que estuvieron presentes, Seremi y Delegado Presidencial. Así que, contentos, bastante asistencia de la de la comuna, y esperamos seguir celebrando muchos años más en nuestra comuna, que se siga desarrollando. Así que, feliz y a celebrar no más nuestro 45 aniversario”.



Reconocimiento a la Trayectoria y Compromiso Comunal

Uno de los momentos emotivos de la jornada fue el Reconocimiento a funcionarios municipales y de Salud, donde se destacó la vasta trayectoria de Doña Marcela Alderete Guenul, quien recibió un galardón especial por sus 37 años de dedicación y compromiso.

La funcionaria con más de tres décadas de servicio, quien tiene programado su retiro el próximo 1 de marzo de 2026, cumpliendo 38 año, reflejó en sus palabras la profunda vocación de servicio público y agradeciendo el reconocimiento. “Satisfecha, orgullosa, un desarrollo personal inmenso, prácticamente mi vida fue completa acá, crecí mis hijos, crecí mis nietos. Y yo soy de acá, soy de Tehuelches, soy de la comuna, del año 1964 que vivo por estos lados. Así que mi idea es permanecer acá. Permanecer por estos lugares y tratar de apoyar en lo que pueda (…) Llegó el momento ya que tengo que retirarme, con un desarrollo personal inmenso, mucha experiencia, conocí mucha gente. El ser funcionario es una labor importantísima porque nos acerca mucho a la gente. Y para ser funcionario municipal, siempre lo digo y lo diré, que igual hay que tener una vocación. Porque nuestro sinónimo, nuestro horizonte es la comunidad. Sin ellos, el funcionario municipal no es nada. Ese es nuestro trabajo” finalizó.

Junto a ella, se homenajeó a María Márquez Gómez y Elena Gómez Contreras por sus 25 años de servicio en el área municipal; a Genaro Miranda Paredes, reconocido por sus 15 años como auxiliar en el Departamento de Operaciones; a la directora de Control, Maricel Garay Cárdenas, por sus 10 años de labor; y a Germán Alfonso Castro Cárdenas, distinguido por sus 5 años de trabajo como auxiliar.



Posteriormente, se entregaron reconocimientos a Carabineros de Chile por sus 5 años de servicio en la comuna, destacando al Sub oficial José Avelino Güeicha Agüero, quien, además, estudió en la Escuela Diego Portales de la Comuna, y a los Cabo 2° Cristian Valenzuela Garcés y Sergio Llauca Barría.

La conmemoración culminó con el Himno Comunal y luego, todos los presentes cantaron "cumpleaños feliz" a la Comuna, sellando esta gran celebración por los 45 años de historia de Laguna Blanca y su comunidad.

















