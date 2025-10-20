SEMINARIO DE SEGURIDAD, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN SE REALIZARÁ EN PUNTA ARENAS

El próximo 28 de octubre en el Hotel Cabo de Hornos, se realizará el Seminario "Seguridad, Tecnología e innovación", instancia que será un encuentro único donde autoridades y expertos, en donde compartirán experiencias y nuevos horizontes que permiten las nuevas tecnologías para fortalecer la seguridad y el desarrollo de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.

La instancia es liderada por Dahua Technology, ocasión en donde se realizará una muestra de soluciones tecnológicas de vanguardia, así como un showroom de productos de la empresa proveniente de China.

Entre los expositores destacados en el evento se cuenta con la participación del Gobernador Regional Jorge Flies, así como la visión empresarial territorial a cargo del académico José Retamales.

También participarán importantes referentes nacionales en el área, como Pablo Rojas, destacado emprendedor chileno, ingeniero civil industrial y especialista en seguridad electrónica, con más de 25 años liderando proyectos tecnológicos en Latinoamérica, quien en la actualidad se desempeña como Gerente General de Enlace Global.

Además, se contará con el desarrollo de la temática de brechas y aportes de la tecnología de avanzada, esto de parte de Alex Bello, Gerente de Desarrollo de Dahua Technology en Chile, el cual como ingeniero electrónico cuenta con más de 16 años de experiencia en el rubro de seguridad electrónica y tecnología.

La propuesta del encuentro es reflexionar en torno a problemáticas y soluciones a través de la tecnología, esto considerando los avances en diversos sistemas que permiten contribuir al control, monitoreo y reducción de la brecha de riesgo en diferentes actividades productivas que se desarrollan en la Región de Magallanes y Antártica Chilena.

