21 de octubre de 2025

NUEVA VERSIÓN DE LA FERIA INTERCULTURAL BAZAR PRODEMU SE DESARROLLÓ EN TIERRA DEL FUEGO

​Con esta séptima edición, el Bazar Prodemu reafirma su rol como una vitrina para el trabajo de las mujeres, la diversidad cultural y el desarrollo local en Tierra del Fuego.

FERIA INTERCULTURAL (4)

​Con gran participación y entusiasmo se realizó en Porvenir la séptima versión de la Feria Intercultural Bazar Prodemu, encuentro que ya se ha convertido en una tradición en la comuna fueguina. La actividad reunió a representantes de diversas culturas presentes en el territorio, generando un espacio de encuentro, identidad y fortalecimiento comunitario.
Organizada por la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu), la feria permitió que mujeres emprendedoras y familias locales mostraran sus productos, saberes y costumbres, contribuyendo así a la dinamización de la economía local y al reconocimiento de la diversidad cultural que caracteriza a Tierra del Fuego.

 
La directora regional de PRODEMU, Ingrid Álvarez Jiménez, señala “nuestra feria intercultural es como en el territorio implementamos el programa Bazar Prodemu. En Tierra del Fuego se ha hecho tradición que las mujeres emprendedoras capacitadas por Prodemu cuenten con este espacio para difundir y comercializar sus productos, junto a la presentación de artistas locales e invitados. Con esta actividad, Prodemu busca visibilizar a la diversidad de mujeres que existen en todo el país”.

 
Durante la jornada, las y los asistentes pudieron disfrutar de presentaciones artísticas, gastronomía típica, artesanías y una amplia oferta de productos elaborados por emprendedoras fueguinas, quienes forman parte de los programas de acompañamiento y empoderamiento que impulsa Prodemu en la región de Magallanes. Además, desde la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en Chile, también entregaron su apoyo al encuentro con el patrocinio de la presentación de la agrupación venezolana “Ritmos de Nuestra Tierra”.

 
La instancia fue valorada por la comunidad y por las autoridades, entre ellas la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Alejandra Ruiz y el Delegado Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, José Campos Prieto. Este último destacó la relevancia de seguir promoviendo espacios que fortalezcan la inclusión, el emprendimiento de las mujeres y el intercambio cultural en el territorio austral. “Desde el Gobierno del Presidente Gabriel Boric seguiremos impulsando iniciativas que fortalezcan las oportunidades para que las mujeres puedan desarrollar sus proyectos de vida con autonomía y participación”, señaló.

 
Con esta séptima edición, el Bazar Prodemu reafirma su rol como una vitrina para el trabajo de las mujeres, la diversidad cultural y el desarrollo local en Tierra del Fuego.

Porvenir

ABREN NUEVA POSTULACIÓN AL SUBSIDIO AL CONSUMO DE GAS NATURAL 2025 EN PORVENIR

