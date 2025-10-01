1 de octubre de 2025
SEREMI DE MEDIOAMBIENTE Y LICEO SAN JOSÉ INVITAN A SUMARSE A LA FERIA ECO-RESIDUOS 2025 EN PUNTA ARENAS, ESTE 2 DE OCTUBRE DESDE LAS 9HRS
Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el Seremi de Medioambiente de Magallanes, Enrique Rebolledo Toro, junto al profesor de Biología y Ciencias Naturales y Coordinador del Área Medioambiental del Liceo San José, Daniel Aros Godoy y estudiantes invitaron a la comunidad a participar de la I Feria Medioambiental 2025 – Eco-residuos, que se realizará el próximo jueves 2 de octubre en Punta Arenas.
El evento, que se enmarca en la conmemoración del Día Nacional del Medio Ambiente, se desarrollará entre las 9:00 y las 14:00 horas en el gimnasio del Liceo San José, con ingreso por calle Chiloé, y estará abierto a todo público.
Bajo el lema “Reducir, Reutilizar, Transformar”, la feria busca promover la conciencia ecológica y el compromiso ciudadano en torno al cuidado de nuestro entorno. Durante la jornada se podrá acceder a charlas, talleres, exposiciones y un espacio de encuentro con colegios, organizaciones y emprendedores locales que presentarán iniciativas relacionadas con la sustentabilidad y la economía circular.
“La invitación es a compartir experiencias, buenas prácticas y creatividad en torno al cuidado de la Casa Común”, destacaron los organizadores, quienes señalaron además que la feria es un espacio para aprender, reflexionar y actuar por un futuro más sostenible.
La actividad cuenta con la colaboración del Ministerio del Medio Ambiente, UMAG Sustentable, Patagonia Circular, Revival y los Forjadores Ambientales Alberto de Agostini, quienes se suman a este esfuerzo por fomentar la educación ambiental en la región.
