1 de octubre de 2025

SEREMI DE MEDIOAMBIENTE Y LICEO SAN JOSÉ INVITAN A SUMARSE A LA FERIA ECO-RESIDUOS 2025 EN PUNTA ARENAS, ESTE 2 DE OCTUBRE DESDE LAS 9HRS

Buenos días región.

lsjecoresiduos

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el Seremi de Medioambiente de Magallanes, Enrique Rebolledo Toro, junto al profesor de Biología y Ciencias Naturales y Coordinador del Área Medioambiental del Liceo San José, Daniel Aros Godoy y estudiantes invitaron a la comunidad a participar de la I Feria Medioambiental 2025 – Eco-residuos, que se realizará el próximo jueves 2 de octubre en Punta Arenas.

El evento, que se enmarca en la conmemoración del Día Nacional del Medio Ambiente, se desarrollará entre las 9:00 y las 14:00 horas en el gimnasio del Liceo San José, con ingreso por calle Chiloé, y estará abierto a todo público.

Bajo el lema “Reducir, Reutilizar, Transformar”, la feria busca promover la conciencia ecológica y el compromiso ciudadano en torno al cuidado de nuestro entorno. Durante la jornada se podrá acceder a charlas, talleres, exposiciones y un espacio de encuentro con colegios, organizaciones y emprendedores locales que presentarán iniciativas relacionadas con la sustentabilidad y la economía circular.

“La invitación es a compartir experiencias, buenas prácticas y creatividad en torno al cuidado de la Casa Común”, destacaron los organizadores, quienes señalaron además que la feria es un espacio para aprender, reflexionar y actuar por un futuro más sostenible.

La actividad cuenta con la colaboración del Ministerio del Medio Ambiente, UMAG Sustentable, Patagonia Circular, Revival y los Forjadores Ambientales Alberto de Agostini, quienes se suman a este esfuerzo por fomentar la educación ambiental en la región.





RELEVAN PRIMERA CAPACITACIÓN ONLINE EN DERECHOS HUMANOS PARA GARANTIZAR EL CUIDADO DE PERSONAS

PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL PARQUE RADA OBTIENE RS Y QUEDA A LA ESPERA DE SER VOTADO

​La iniciativa contempla una inversión superior a los $4.500 millones y transformará más de 5 hectáreas en un nuevo parque urbano para el sector norponiente de la ciudad.

​La iniciativa contempla una inversión superior a los $4.500 millones y transformará más de 5 hectáreas en un nuevo parque urbano para el sector norponiente de la ciudad.

CHILE RECORTARÁ METAS DE HIDRÓGENO VERDE ANTE EL ENFRIAMIENTO DEL MERCADO GLOBAL

CHILE RECORTARÁ METAS DE HIDRÓGENO VERDE ANTE EL ENFRIAMIENTO DEL MERCADO GLOBAL

EL PATRULLAJE CONSTANTE DE LA SECCIÓN CENTAURO DEJA 46 DETENIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE

MÁS CARABINEROS, LA MAYOR INVERSIÓN EN EL GES Y AUMENTO DE VIVIENDAS: EL DETALLE DEL PRESUPUESTO 2026

