2 de octubre de 2025

EXITOSA FERIA VOCACIONAL SE REALIZÓ EN BASE NAVAL DE PUNTA ARENAS

​Medio millar de asistentes se dieron cita en la Base Naval de Tres Puentes para esta instancia orientada a impulsar las postulaciones a la Escuela de Grumetes "Alejandro Navarrete Cisterna" en la región más austral del país.

Pese a las complejas condiciones meteorológicas del día 1 de octubre en la ciudad, un número de 550 jóvenes de distintos establecimientos educacionales, como el Liceo Juan Bautista Contardi, Liceo Experimental UMAG, Liceo Politécnico Raúl Silva Henríquez, junto a conscriptos de los Regimientos "Logístico" y "Pudeto" de la V División de Ejército, participaron de la segunda versión de esta actividad donde pudieron conocer de cerca las diversas especialidades profesionales que ofrece la Armada de Chile.

En la muestra, realizada en el gimnasio del complejo, los jóvenes interactuaron con personal de la Aviación Naval, Infantería de Marina, Gobernación Marítima, ASMAR, entre otros, quienes a través de stands informativos compartieron detalles de su labor y formación.

El Capitán de Fragata Sebastián Villarroel Hausdorf, segundo comandante de la Base Naval Punta Arenas, destacó que estas instancias permiten abrir las puertas de la institución a la comunidad, especialmente a los estudiantes de tercero y cuarto medio que buscan orientación sobre su futuro. "No solo contemplamos la feria vocacional, sino también visitas a nuestras unidades de superficie y reparticiones insertas en la jurisdicción de la Tercera Zona Naval, ofreciendo así una visión amplia del quehacer institucional y de las oportunidades que la Armada puede brindar", señaló el oficial

Por su parte, el Suboficial Claudio Venegas Bossa, encargado del proceso de postulación en el territorio austral, explicó que el propósito es mostrar a los jóvenes cómo funciona la institución, cuáles son sus especialidades y en qué consiste la vida naval. "Queremos que los estudiantes se proyecten en un posible futuro como marinos, por lo que esta feria representa una oportunidad clave para despertar su interés y motivarlos a seguir una carrera en nuestra institución", afirmó.

Actualmente, el proceso de admisión se encuentra aún en su primera etapa, con Punta Arenas y Puerto Williams como los centros habilitados para postular en la Región de Magallanes y Antártica Chilena.

ABRE SUS PUERTAS ARCHIVO FÓSIL, EXPERIENCIA EN REALIDAD VIRTUAL QUE CONECTA FÓSILES PALEOBOTÁNICOS CON CAMBIO CLIMÁTICO

​La iniciativa contempla una inversión superior a los $4.500 millones y transformará más de 5 hectáreas en un nuevo parque urbano para el sector norponiente de la ciudad.

​La iniciativa contempla una inversión superior a los $4.500 millones y transformará más de 5 hectáreas en un nuevo parque urbano para el sector norponiente de la ciudad.

h2vchilerecorte

CHILE RECORTARÁ METAS DE HIDRÓGENO VERDE ANTE EL ENFRIAMIENTO DEL MERCADO GLOBAL

detenidoscentauro

EL PATRULLAJE CONSTANTE DE LA SECCIÓN CENTAURO DEJA 46 DETENIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE

cadenanacionalboroc

MÁS CARABINEROS, LA MAYOR INVERSIÓN EN EL GES Y AUMENTO DE VIVIENDAS: EL DETALLE DEL PRESUPUESTO 2026

