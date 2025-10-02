EXITOSA FERIA VOCACIONAL SE REALIZÓ EN BASE NAVAL DE PUNTA ARENAS

​Pese a las complejas condiciones meteorológicas del día 1 de octubre en la ciudad, un número de 550 jóvenes de distintos establecimientos educacionales, como el Liceo Juan Bautista Contardi, Liceo Experimental UMAG, Liceo Politécnico Raúl Silva Henríquez, junto a conscriptos de los Regimientos "Logístico" y "Pudeto" de la V División de Ejército, participaron de la segunda versión de esta actividad donde pudieron conocer de cerca las diversas especialidades profesionales que ofrece la Armada de Chile.



​En la muestra, realizada en el gimnasio del complejo, los jóvenes interactuaron con personal de la Aviación Naval, Infantería de Marina, Gobernación Marítima, ASMAR, entre otros, quienes a través de stands informativos compartieron detalles de su labor y formación.



​El Capitán de Fragata Sebastián Villarroel Hausdorf, segundo comandante de la Base Naval Punta Arenas, destacó que estas instancias permiten abrir las puertas de la institución a la comunidad, especialmente a los estudiantes de tercero y cuarto medio que buscan orientación sobre su futuro. "No solo contemplamos la feria vocacional, sino también visitas a nuestras unidades de superficie y reparticiones insertas en la jurisdicción de la Tercera Zona Naval, ofreciendo así una visión amplia del quehacer institucional y de las oportunidades que la Armada puede brindar", señaló el oficial



​Por su parte, el Suboficial Claudio Venegas Bossa, encargado del proceso de postulación en el territorio austral, explicó que el propósito es mostrar a los jóvenes cómo funciona la institución, cuáles son sus especialidades y en qué consiste la vida naval. "Queremos que los estudiantes se proyecten en un posible futuro como marinos, por lo que esta feria representa una oportunidad clave para despertar su interés y motivarlos a seguir una carrera en nuestra institución", afirmó.



​Actualmente, el proceso de admisión se encuentra aún en su primera etapa, con Punta Arenas y Puerto Williams como los centros habilitados para postular en la Región de Magallanes y Antártica Chilena.​

