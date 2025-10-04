Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

4 de octubre de 2025

CONECTIVIDAD EN TIERRA DEL FUEGO: APERTURA DEL PUENTE GARCÉS ACERCA EL FIN DE LA PAVIMENTACIÓN PORVENIR-MANANTIALES

​Consejero por Tierra del Fuego, Rodolfo Cárdenas: "conectividad fundamental y necesaria"

2025-10-03 Apoyos Ruta Manantiales TDF (5)

La reciente apertura del Puente Garcés marca un nuevo hito en la conectividad de Tierra del Fuego, al dar un impulso decisivo a la pavimentación de la ruta que une Porvenir con Manantiales. Una obra largamente esperada por la comunidad fueguina y que, tras años de gestión y trabajo, comienza a mostrar sus frutos.

El consejero regional de Tierra del Fuego, Rodolfo Cárdenas, valoró con entusiasmo este avance, asegurando que se trata de una transformación histórica para la isla. "Con la abertura del Puente Garcés, ya se vislumbra el fin de la pavimentación de la ruta que une Porvenir a Manantiales, conectividad fundamental y necesaria que nos permite, como fueguinos, tener mejores condiciones de las rutas internas, pero también de aquellas que nos conectan hacia el continente y hacia la ruta internacional de San Sebastián con nuestros hermanos argentinos", subrayó.

Cárdenas destacó el rol de las instituciones en este proceso, resaltando que "ha sido fundamental contar con el apoyo del Gobierno Regional y, por supuesto, el Ministerio de Obras Públicas, para adelantar importante inversión que nos permita consolidar las rutas y la conectividad aquí en Tierra del Fuego".

El representante fueguino recalcó la alegría que este progreso genera entre los habitantes de la isla. "Esto nos llena de alegría, porque nos va a permitir mejorar la calidad de los desplazamientos, la posibilidad de que más personas puedan movilizarse desde Porvenir hacia ese sector y también hacia nuestra comuna, y, por supuesto, que más turistas lleguen a nuestra zona en mejores condiciones", expresó.

Asimismo, enfatizó que la obra tendrá un impacto directo en el desarrollo productivo. "Los productos que se elaboran en nuestro territorio tendrán mejores condiciones para salir también, lo que abre nuevas oportunidades para la economía local y fortalece el futuro de Tierra del Fuego", afirmó.

Con este avance, la provincia consolida un anhelo histórico: contar con mejores rutas y conectividad, abriendo la puerta a un desarrollo más seguro, inclusivo y sustentable para toda la comunidad fueguina.


pavimentos participativos 29-09-2025

9 MIL METROS CUADRADOS DE CALZADAS Y ACERAS: PROGRAMA DE PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS ABARCA CALLES Y CAMINO EN PUERTO WILLIAMS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CORMUPA REAFIRMA COMPROMISO CON EL DEBIDO PROCESO Y RESPONDE A DECLARACIONES DE GREMIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Leer Más

​Desde la Corporación lamentaron que se emitan juicios públicos respecto de un proceso sumarial en curso, y reiteraron que todas las acciones se han desarrollado conforme a los criterios establecidos por la Contraloría.

​Desde la Corporación lamentaron que se emitan juicios públicos respecto de un proceso sumarial en curso, y reiteraron que todas las acciones se han desarrollado conforme a los criterios establecidos por la Contraloría.

cormupas
nuestrospodcast
balance institucional 2

REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL DESTACA AVANCES DURANTE SU PRIMER BALANCE INSTITUCIONAL

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR 336
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
BANNER TARAGUI GIF
AL7A9250

ENVEJECIMIENTO DIGNO, ACTIVO Y SALUDABLE, ¿CUÁNDO?

CROSUR 336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
WhatsApp Image 2025-10-03 at 4

CARABINEROS DE MAGALLANES: BALANCE DE ACTIVIDADES, SEGURIDAD Y PROYECCIONES

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
encargadoconvivencia

ESCUELA PADRE ALBERTO HURTADO INVITA A CONVERSATORIO INTERNACIONAL SOBRE ESPACIOS MULTISENSORIALES EN EDUCACIÓN ESTE PRÓXIMO 8 DE OCTUBRE

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909