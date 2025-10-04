CONECTIVIDAD EN TIERRA DEL FUEGO: APERTURA DEL PUENTE GARCÉS ACERCA EL FIN DE LA PAVIMENTACIÓN PORVENIR-MANANTIALES

La reciente apertura del Puente Garcés marca un nuevo hito en la conectividad de Tierra del Fuego, al dar un impulso decisivo a la pavimentación de la ruta que une Porvenir con Manantiales. Una obra largamente esperada por la comunidad fueguina y que, tras años de gestión y trabajo, comienza a mostrar sus frutos.

El consejero regional de Tierra del Fuego, Rodolfo Cárdenas, valoró con entusiasmo este avance, asegurando que se trata de una transformación histórica para la isla. "Con la abertura del Puente Garcés, ya se vislumbra el fin de la pavimentación de la ruta que une Porvenir a Manantiales, conectividad fundamental y necesaria que nos permite, como fueguinos, tener mejores condiciones de las rutas internas, pero también de aquellas que nos conectan hacia el continente y hacia la ruta internacional de San Sebastián con nuestros hermanos argentinos", subrayó.

Cárdenas destacó el rol de las instituciones en este proceso, resaltando que "ha sido fundamental contar con el apoyo del Gobierno Regional y, por supuesto, el Ministerio de Obras Públicas, para adelantar importante inversión que nos permita consolidar las rutas y la conectividad aquí en Tierra del Fuego".

El representante fueguino recalcó la alegría que este progreso genera entre los habitantes de la isla. "Esto nos llena de alegría, porque nos va a permitir mejorar la calidad de los desplazamientos, la posibilidad de que más personas puedan movilizarse desde Porvenir hacia ese sector y también hacia nuestra comuna, y, por supuesto, que más turistas lleguen a nuestra zona en mejores condiciones", expresó.

Asimismo, enfatizó que la obra tendrá un impacto directo en el desarrollo productivo. "Los productos que se elaboran en nuestro territorio tendrán mejores condiciones para salir también, lo que abre nuevas oportunidades para la economía local y fortalece el futuro de Tierra del Fuego", afirmó.

Con este avance, la provincia consolida un anhelo histórico: contar con mejores rutas y conectividad, abriendo la puerta a un desarrollo más seguro, inclusivo y sustentable para toda la comunidad fueguina.

