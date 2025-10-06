CONSEJERO REGIONAL ANDRES LOPEZ ESPAÑA ABORDA DEUDAS DEL PEDZE Y DESAFÍOS PRODUCTIVOS DE TIERRA DEL FUEGO

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el Consejero Regional Andrés López España abordó diversos temas de interés para la comunidad fueguina y magallánica, entre ellos la cancelación del Rally Gran Premio de la Hermandad 2025, la situación del PEDZE, la diversificación productiva de Tierra del Fuego y el futuro de las leyes de excepción.

Respecto al tradicional evento motor, López lamentó la imposibilidad de concretar la edición 2025, enfatizando la necesidad de diálogo y respeto por la historia de la competencia. “Estamos hablando de la isla de Tierra del Fuego, todos sabemos que la isla está compartida entre chilenos y argentinos, hay que ser muy cuidadosos y respetuosos con la historia”, señaló. Recordó que “la pandemia fue la única vez que no se hizo la carrera” y subrayó que “los organizadores no son los dueños de la carrera”. Enfatizó además que “la carrera no se puede perder por ningún motivo, hay que trabajar, no solo criticar”.

En relación a la Política Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE), el consejero explicó que aún existen deudas pendientes, entre ellas “una deuda del PEDZE 1 que tiene relación con el relleno sanitario”. Agregó que se espera “el primer semestre del próximo año iniciar la construcción de este relleno sanitario, apropiadamente serán 1 o 2 años de trabajo”. López también mencionó que “lo mismo pasa con arreglos en infraestructura en el Liceo Hernando de Magallanes”, destacando además que “es muy importante el tema de los caminos en la provincia”. Advirtió que, aunque hay entusiasmo con las mas 100 iniciativas proyectadas para la región a diez años, “yo soy más cauto, esto se va a demorar en el tiempo”.

Sobre la diversificación de Tierra del Fuego, el consejero indicó que “está encausado en un tema productivo, es el tema fuerte de Tierra del Fuego gracias a la Ley Navarino”. Sin embargo, advirtió que “quedan solo 8 años de Ley Navarino” y que “este gobierno quedó en deuda”. A su juicio, será necesario “un trabajo de consulta ciudadana para perfeccionar estas leyes y que continúen en el tiempo”. En el ámbito turístico, López manifestó que “lo que es propiamente Porvenir no lo veo tampoco, solamente veo que Porvenir quedaría en el medio de un incipiente turismo en el sur de Tierra del Fuego, Pampa Guanaco y la senda de penetración Vicuña-Yendegaia, que debería estar listo en 6 años”. Añadió que “Pampa Guanaco podría parecerse mucho a lo que es Tolhuin hoy en día” y enfatizó la necesidad de “tener una oferta turística propia de Porvenir” con “actividades consistentes en el tiempo” más allá de eventos puntuales como el rally o el asado más grande de Tierra del Fuego, entre otras actividades.

Finalmente, López España abordó la importancia de resguardar las leyes de excepción, señalando que “los que somos defensores de las leyes de excepción queremos que estas leyes se cuiden; también queremos que se cuide el medioambiente y las reglas del juego”. En ese sentido, hizo un llamado a la responsabilidad empresarial: “Les pido a los empresarios que desarrollan actividades en Tierra del Fuego que respeten las leyes”.

​



​

