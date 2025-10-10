Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

10 de octubre de 2025

COSAM MIRAFLORES FORTALECE LA SALUD MENTAL A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN Y EL CONTACTO CON LA COMUNIDAD

Servicio de salud Magallanes informa.

cosammiraflores

​En el marco de la conmemoración del Día Mundial por la Salud Mental, COSAM Miraflores y sus dispositivos asociados, Centro QUEMANTA, Hospital de Día y Centro Diurno, desarrollaron en Mall Espacio Urbano, una Feria Informativa, tendiente a informar a la comunidad sobre el trabajo desarrollado por los distintos programas, forma de acceder a atención de los mismos y a desmitificar estigmas arraigados culturalmente.

Karla Ursic, psicóloga y subdirectora de Gestión Clínica Comunitaria de COSAM Miraflores, comentó que la conmemoración 2025, centrada en promoción, difusión en medios de comunicación e instancias de difusión comunitaria es una tradición para COSAM, permitiéndoles realizar “actividades que tengan acercamiento a la comunidad, que nos permitan hacer difusión, promoción de la salud mental en cuanto a que se conozcan las redes con las que funcionamos, que se pueda hablar de temática de salud mental para generar concientización en la comunidad y eso vaya generando una disminución del estigma y crear conciencia en la comunidad completa”, indicó la profesional.

De igual forma, la psicóloga efectuó un llamado a la comunidad en general a hablar de salud mental y de lo que sienten las personas con sus familias, en el ámbito laboral o educacional. “Es importante hablar de salud mental, no es un tema tabú, es algo que nos puede afectar a todos y que tiene que ver no solo con la enfermedad, sino también con el bienestar general de toda la población y así debe entenderse”, enfatizó Karla Ursic

Por su parte, Yasna Kusanovic, kinesióloga de Centro QUEMANTA, reforzó el llamado, enfatizando preocupación por los adultos mayores. “En el caso de los adultos mayores, no debemos descuidar su bienestar, porque los deterioros comienzan en un punto, pero después no hay retorno y estos avanzan, terminando en condiciones que las personas incluso no pueden valerse por sí mismas”, acotó.

Consignar que QUEMANTA, es un Centro Comunitario de apoyo para personas mayores con diagnóstico de demencia, al que se puede acceder a través de derivaciones desde el CESFAM, del programa Punta Arenas Te Cuida, de la Unidad de Memoria del Hospital Clínico o por interconsulta de psiquiatra de COSAM Miraflores. Actualmente el centro atiende a 70 usuarios, quienes asisten dos veces por semana, divididos en 5 grupos, en jornada AM o PM.

cosammiraflores

COSAM MIRAFLORES FORTALECE LA SALUD MENTAL A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN Y EL CONTACTO CON LA COMUNIDAD

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PDI PUNTA ARENAS INCAUTA DROGA AVALUADA EN 66 MILLONES DE PESOS

Leer Más

​Detectives incautaron desde un domicilio del sector norte de la ciudad 6,6 kilos de Cannabis Sativa, avaluados en 66 millones de pesos, además de 51 plantas, $2.230.000 en efectivo y una balanza digital.

​Detectives incautaron desde un domicilio del sector norte de la ciudad 6,6 kilos de Cannabis Sativa, avaluados en 66 millones de pesos, además de 51 plantas, $2.230.000 en efectivo y una balanza digital.

pdimarihuanapuq
nuestrospodcast
PS 1

PUNTA ARENAS ES ANFITRIONA DE LA CUARTA FECHA DEL PLAN SALMÓN 2050

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
saludmentalnatales

PUERTO NATALES CONMEMORA EL DÍA DE LA SALUD MENTAL CON JORNADA DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE PROGRAMAS

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
casino 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
tabsajornadas

A BORDO DEL FERRY PATHAGON, BANDERA DE LAS JORNADAS INVITA A APOYAR CRUZADA SOLIDARIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
febaes2025

EQUIPO DE BÁSQUETBOL FEMENINO U14 DEL LICEO SALESIANO MONSEÑOR FAGNANO SE CORONA CAMPEÓN DEL FEBAES ESCOLAR

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)