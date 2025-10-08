Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

8 de octubre de 2025

ECONOMISTA MANUEL JOSÉ CORREA CUESTIONA IMPUESTO DEL 1% A PROYECTOS DE H2V Y LLAMA A UN ENFOQUE “DE PUERTAS ABIERTAS” PARA LA INVERSIÓN

Buenos días región.

mjcs

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el economista Manuel José Correa Silva abordó en extenso los desafíos que enfrenta el país con la Ley de Fomento al Hidrógeno Verde (H2V) y las recientes discusiones en torno al subsidio al cabotaje en las regiones de Magallanes y Aysén.

Correa recordó que ha seguido el desarrollo de la industria del hidrógeno verde desde sus inicios y que ya en 2018 advertía sobre la necesidad de un marco ambiental adecuado. “Desde hace muchos años he venido diciendo de que uno puede apoyar el desarrollo de la industria del h2v, cuando uno empezó a hablar de esto en el 2018 esto era muy poco conocido, ahora tenemos un proyecto que trata de incentivar la demanda, nosotros todavía estamos discutiendo si podemos instalar los proyectos para poder generar la oferta”, señaló.

El economista agregó que “uno no se equivocó en decir que había un error en el diseño de nuestro sistema ambiental” y criticó el cobro del 1% sobre la inversión tras la obtención del RCA (Resolución de Calificación Ambiental). “La piedra de tope aquí, y que se enteraron las empresas a través de la prensa, fue sobre este 1% sobre la inversión una vez que obtuvieran el RCA, y eso es una locura. Es la mejor forma de enviar una señal o decirle a las empresas ‘ándate’”, afirmó.

Respecto al avance legislativo, indicó que “sé que está pasando a la sala el proyecto, plantea todavía 1% sobre la inversión pero que se aplicaría en el inicio de la construcción de los proyectos. Ahora lo plantea una vez tomada la decisión de inversión. Tampoco soy partidario de aquello, de empezar a taxear cuando recién van a comenzar”. En ese sentido, Correa recalcó su postura de abrir las puertas al desarrollo industrial: “De hecho, las empresas, yo sería muy de puertas abiertas, sería un facilitador para que las empresas empiecen a trabajar”.

El economista destacó que esta industria “está hablando de la creación de muchos empleos, de la contratación de muchos servicios asociados”. Agregó que cuando llegue el momento en que el sector genere utilidades, será necesario discutir las rentas regionales: “Después llegará el momento en donde esta industria genere utilidades y ahí entra la conversación de las rentas regionales, cuál es el sistema impositivo a utilizar?... que el impuesto de primera categoría quede en la región”.

En relación al subsidio al cabotaje que afectaba a Magallanes y Aysén, Correa valoró la rápida reacción de las autoridades regionales. “Como efecto eso iba a tener un efecto cercano a los 50 pesos por litro. Ahí reaccionaron bien los dos delegados presidenciales, vieron que esto se venía como un problema importante para las regiones extremas. Se enmendó, no tuvo ningún efecto, déjame elogiar que aquí desde la delegación hicieron bien la pega en frenar esto”, subrayó.

Con una mirada crítica pero constructiva, Correa insistió en la necesidad de un marco regulatorio claro, ambientalmente habilitante y proinversión, que permita a Chile avanzar en el desarrollo del hidrógeno verde sin ahuyentar las inversiones ni comprometer los intereses regionales.


marcelocortinez

"DESDE UNA ÓPTICA DE IMPULSAR EL CRECIMIENTO NO ES BUENO HABLAR DE IMPUESTOS CUANDO SON INDUSTRIAS EN DESARROLLO” PLANTEA EL CONSULTOR MARCELO CORTÍNEZ

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO INFORMA 75% DE AVANCE EN OBRAS DE LA PLAZA CÍVICA SECTOR SUR

Leer Más

​El nuevo espacio urbano en Manuel Rodríguez con Avenida Ancud será un punto de encuentro para más de siete mil vecinos del sector sur de Punta Arenas.

​El nuevo espacio urbano en Manuel Rodríguez con Avenida Ancud será un punto de encuentro para más de siete mil vecinos del sector sur de Punta Arenas.

PLAZA CIVICA (7)
nuestrospodcast
pdijeferegional

PREFECTO INSPECTOR CARLOS VÁSQUEZ ASUME COMO JEFE REGIONAL DE LA PDI EN MAGALLANES

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR 336
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
lluviacida

DUO DE MÚSICA ELECTRÓNICA LLUVIA ÁCIDA RESCATA LA HISTORIA DEL PUNTARENAZO CON UN DISCO QUE MEZCLA TESTIMONIOS REALES Y PAISAJES SONOROS DE MAGALLANES

CROSUR 336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
casino 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALIANZA ESTRATÉGICA ENTRE HYST Y ATTA BUSCA QUE TORRES DEL PAINE SE TRANSFORME EN UN ÍCONO DEL TURISMO AVENTURA.

REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA PROMOCIÓN TURÍSTICA PREOCUPA AL SECTOR HOTELERO DE TORRES DEL PAINE

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
Dra Lidia Amarales

DELEGACIÓN PRESIDENCIAL DE MAGALLANES INFORMA RENUNCIA DE LA SEREMI DE SALUD DRA. LIDIA AMARALES OSORIO

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250