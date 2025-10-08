ECONOMISTA MANUEL JOSÉ CORREA CUESTIONA IMPUESTO DEL 1% A PROYECTOS DE H2V Y LLAMA A UN ENFOQUE “DE PUERTAS ABIERTAS” PARA LA INVERSIÓN

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el economista Manuel José Correa Silva abordó en extenso los desafíos que enfrenta el país con la Ley de Fomento al Hidrógeno Verde (H2V) y las recientes discusiones en torno al subsidio al cabotaje en las regiones de Magallanes y Aysén.

Correa recordó que ha seguido el desarrollo de la industria del hidrógeno verde desde sus inicios y que ya en 2018 advertía sobre la necesidad de un marco ambiental adecuado. “Desde hace muchos años he venido diciendo de que uno puede apoyar el desarrollo de la industria del h2v, cuando uno empezó a hablar de esto en el 2018 esto era muy poco conocido, ahora tenemos un proyecto que trata de incentivar la demanda, nosotros todavía estamos discutiendo si podemos instalar los proyectos para poder generar la oferta”, señaló.

El economista agregó que “uno no se equivocó en decir que había un error en el diseño de nuestro sistema ambiental” y criticó el cobro del 1% sobre la inversión tras la obtención del RCA (Resolución de Calificación Ambiental). “La piedra de tope aquí, y que se enteraron las empresas a través de la prensa, fue sobre este 1% sobre la inversión una vez que obtuvieran el RCA, y eso es una locura. Es la mejor forma de enviar una señal o decirle a las empresas ‘ándate’”, afirmó.

Respecto al avance legislativo, indicó que “sé que está pasando a la sala el proyecto, plantea todavía 1% sobre la inversión pero que se aplicaría en el inicio de la construcción de los proyectos. Ahora lo plantea una vez tomada la decisión de inversión. Tampoco soy partidario de aquello, de empezar a taxear cuando recién van a comenzar”. En ese sentido, Correa recalcó su postura de abrir las puertas al desarrollo industrial: “De hecho, las empresas, yo sería muy de puertas abiertas, sería un facilitador para que las empresas empiecen a trabajar”.

El economista destacó que esta industria “está hablando de la creación de muchos empleos, de la contratación de muchos servicios asociados”. Agregó que cuando llegue el momento en que el sector genere utilidades, será necesario discutir las rentas regionales: “Después llegará el momento en donde esta industria genere utilidades y ahí entra la conversación de las rentas regionales, cuál es el sistema impositivo a utilizar?... que el impuesto de primera categoría quede en la región”.

En relación al subsidio al cabotaje que afectaba a Magallanes y Aysén, Correa valoró la rápida reacción de las autoridades regionales. “Como efecto eso iba a tener un efecto cercano a los 50 pesos por litro. Ahí reaccionaron bien los dos delegados presidenciales, vieron que esto se venía como un problema importante para las regiones extremas. Se enmendó, no tuvo ningún efecto, déjame elogiar que aquí desde la delegación hicieron bien la pega en frenar esto”, subrayó.

Con una mirada crítica pero constructiva, Correa insistió en la necesidad de un marco regulatorio claro, ambientalmente habilitante y proinversión, que permita a Chile avanzar en el desarrollo del hidrógeno verde sin ahuyentar las inversiones ni comprometer los intereses regionales.



