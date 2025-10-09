DELEGACIÓN ANTÁRTICA CHILENA REALIZA PLAZA CIUDADANA CENTRADA EN PERSONAS MAYORES DE PUERTO WILLIAMS

Con el objetivo de fomentar la integración social y acercar los servicios públicos a toda la comunidad, la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena llevó a cabo una Plaza Ciudadana en Puerto Williams, en conmemoración del Día Internacional de las Personas Mayores.

Esta actividad, realizada en el Gimnasio Naval, contó con la presencia de 13 entidades en los ámbitos de salud y bienestar, justicia, seguridad, programas y beneficios sociales del Estado, entre otros, donde los integrantes del Club del Adulto Mayor "Rosa Yagán" fueron los principales protagonistas.

La delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, Constanza Calisto Gallardo, mencionó que durante esta instancia enmarcada en el programa "Gobierno en Terreno" de dicha Delegación, "quisimos enfocarnos en aquellos servicios que están relacionados con nuestras personas mayores". Específicamente, estuvo presente personal de Senama Magallanes, ChileAtiende, Unidad Social de la Delegación, Unidad de Memoria del Hospital Clínico de Magallanes, Hospital Comunitario Cristina Calderón, Hospital Naval, Servicio de Bienestar de la Armada con un operativo de peluquería, Fiscalía Local de Cabo de Hornos, Carabineros, Municipalidad de Cabo de Hornos, Centro Quemanta Magallanes y Serviu Magallanes.

"En esta oportunidad también queremos valorar la instancia para informar todos los avances que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric ha desplegado para homenajear a nuestras personas mayores. Uno de ellos es el aumento de la PGU y también el pago de la Deuda Histórica Docente", complementó la máxima autoridad provincial.

Persona mayor destacada a nivel regional





El coordinador regional de Senama Magallanes, Nicolás Soto, igualmente estuvo presente en esta instancia, con el fin de encabezar dos importantes entregas: la certificación del Fondo Nacional del Adulto Mayor para el mencionado club, el cual se adjudicó 1 millón 100 mil pesos en recursos para la compra de cajas de alimentos, y el reconocimiento a Elizabeth Espinoza Ortiz, vecina de Puerto Williams, como una de las Personas Mayores Destacadas de la Región de Magallanes 2025, siendo la única elegida en esta categoría en toda la Provincia Antártica Chilena.

"Reconocimos a la señora Elizabeth (Espinoza) como persona mayor destacada de la región, que se suma a otras personas mayores que van a ser destacadas durante este Mes de las Personas Mayores, mirando la vejez como algo positivo y también reconociendo toda la labor que hacen a diario por sus pares y por toda la comunidad", recalcó Soto.

Visiblemente emocionada y acompañada por su familia durante esta actividad, Espinoza recibió su galardón de parte de las autoridades. Con casi 40 años residiendo en Puerto Williams, la vecina se ha involucrado en diversas acciones sociales y deportivas, destacando su participación permanente en la Junta de Vecinos N°1 de Puerto Williams, clubes deportivos de básquetbol, Consejo de Desarrollo Comunitario y Primera Compañía de Bomberos "Arturo Prat". Actualmente, ejerce como tesorera del Club del Adulto Mayor "Rosa Yagán", espacio desde el cual levanta inquietudes y requerimientos, prepara proyectos y gestiona apoyos. Gracias a su labor, el club se ha adjudicado diversos fondos en beneficio de sus socios y socias, tales como chaquetas, zapatillas, mejoramiento de la sede, giras, y a solventado la presencia de servicios públicos de interés.

"Es algo importante para mí, porque es un reconocimiento que nunca había tenido. Son cosas que a una la hacen seguir avanzando. Yo no soy una persona joven, tengo mi edad igual, pero camino harto (...). Voy a cumplir casi 40 años viviendo acá. Aquí tuve mi familia, tengo mis dos hijos, tengo mi esposo, hemos armado nuestra familia y nuestras cosas (...). No soy de tantas palabras, soy más de ir a los servicios públicos solicitando cosas, pero nada para mí personal, todo para el club, para que sigamos avanzando, eso no se detenga y los adultos mayores cada vez sean más activos", manifestó.

Nuevos integrantes del club en Plaza Ciudadana





Dos personas que se integraron este año al mencionado club, participaron en la Plaza Ciudadana. Incluso, Carlos Soto Medel se inscribió el mismo día en que se llevó a cabo esta actividad. El vecino tuvo oportunidad de cortarse el pelo en el Servicio de Bienestar de la Armada y resolver consultas respectivas de salud. "La atención es de otra forma en este tipo de plazas ciudadanas. Es mucho más cercana, y no es tan engorroso como ir a una oficina del municipio o la Delegación. Debería repetirse. Tuvo buena convocatoria de personas mayores, cuando estábamos en reuniones, todos querían venir", comentó.

En tanto, Norma Jofré, quien se inscribió en marzo pasado en el club, aclaró diversas dudas habitacionales, sociales, pensionales, y obtuvo atención dental. "Fue una actividad muy específica para los adultos mayores, con mucha facilidad para hacer las consultas. Creo que esto ayuda enormemente a las personas mayores, así que ojalá que se repita. Estas son las cosas que necesita el adulto mayor, actividades específicas donde se les aclaren los temas que también son inherentes a la edad", opinó.

