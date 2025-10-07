CON NUEVA INSTALACIÓN DE GAS LA ESCUELA BERNARDO O’HIGGINS DE PUERTO NATALES ES LA PRIMERA CON SELLO VERDE

​Con el tradicional corte de cinta se realizó la inauguración de la nueva línea de gas de la Escuela Libertador Bernardo O’Higgins Riquelme de Puerto Natales. De esta forma, el establecimiento se convirtió en el primero del Servicio Local de Educación Pública Magallanes en recibir sello verde, es decir, la instalación fue inspeccionada y certificada como segura por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).



Esta mejora era esperada por la comunidad educativa tras algunos episodios de fuga de gas en el recinto. Al respecto, la directora del establecimiento, Nieves Rain, comentó: “las escuelas siempre tienen dificultades porque son edificios que tienen vida. Este tema del gas estaba pendiente y hoy día estamos felices de que se pueda resolver y ser la primera escuela que tiene sello verde en materia de gas, así que nos sentimos contentos y tranquilos también”.



Benjamín Agurto, Subdirector (S) de Infraestructura y Mantenimiento del SLEP destacó la inversión realizada en la escuela y dijo que “estamos inaugurando una obra que fue una inversión de 30 millones de pesos aproximadamente, y pudimos cumplir con el compromiso que se había entregado a la comunidad educativa, pudimos regularizar y hacer una nueva línea de gas en todo el establecimiento educacional, y además de eso, también está certificado por la SEC, así que estamos muy contentos”.



Por su parte, el Secretario Regional Ministerial de Educación, Valentín Aguilera, declaró que “estamos muy contentos de acompañar este hito de la Escuela Bernardo O’Higgins, acá en la ciudad de Natales. Hemos conversado con el centro de padres, con el centro de estudiantes, están todos muy satisfechos, porque efectivamente acá hubo una contingencia, una dificultad importante a inicio del mes de septiembre, sin embargo, las gestiones que realizó el Servicio Local de Educación Pública permitieron que hoy día se pudiera inaugurar una red de gas totalmente nueva”.



Mauricio Soto, Presidente del Centro General de Padres de la escuela, dijo sentirse muy contento y agradecido con la instalación de esta nueva línea, ya que responde a una demanda colectiva y necesaria para toda la comunidad educativa, y que fue realizada en un breve periodo de tiempo.



Esta línea de gas se suma a las mejoras de cuatro salas para los niveles kínder y pre kínder del establecimiento, donde se cambió el piso y se pintó techo, paredes y puertas, por un monto aproximado de 25 millones de pesos.



