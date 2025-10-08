Punta Arenas,
8 de octubre de 2025

EL 18 Y 19 DE OCTUBRE SE REALIZARÁ EN PUNTA ARENAS EL PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL CHEVROLET

Buenos días región.

expochevrolet

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones,  Patricio Saéz, dueño de Diógenes Garage y organizador del Primer Encuentro Internacional Chevrolet en Punta Arenas, entregó detalles del evento que promete reunir a los amantes de los autos clásicos y la historia automotriz.

El encuentro se desarrollará el fin de semana del 18 y 19 de octubre en los salones de Asogama, ubicados en el recinto El Arriero, donde se espera la participación de vehículos Chevrolet provenientes de distintas localidades de la Región de Magallanes y de Argentina.

Durante su participación en el espacio radial, Saéz destacó que se trata de una instancia abierta a toda la comunidad y que ofrecerá una oportunidad única para apreciar verdaderas joyas del automovilismo, en un ambiente familiar y lleno de nostalgia. La exposición estará abierta el sábado 18 de 14:00 a 20:00 horas, y el domingo 19 de 12:00 a 20:30 horas.

El valor de la entrada será de $3.000 para mayores de 12 años, mientras que los niños podrán ingresar de manera gratuita, incentivando así la participación de toda la familia en esta muestra que combina historia, pasión y cultura automotriz.

El Primer Encuentro Internacional Chevrolet en Punta Arenas busca consolidarse como un espacio de encuentro entre coleccionistas, entusiastas y público general, destacando el valor patrimonial y estético de los vehículos que marcaron generaciones.


encuentrochevrolet

PUNTA ARENAS SERÁ SEDE DEL PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL CHEVROLET ESTE PRÓXIMO 18 Y 19 DE OCTUBRE

MUNICIPIO INFORMA 75% DE AVANCE EN OBRAS DE LA PLAZA CÍVICA SECTOR SUR

Leer Más

​El nuevo espacio urbano en Manuel Rodríguez con Avenida Ancud será un punto de encuentro para más de siete mil vecinos del sector sur de Punta Arenas.

PLAZA CIVICA (7)
