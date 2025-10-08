EL 18 Y 19 DE OCTUBRE SE REALIZARÁ EN PUNTA ARENAS EL PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL CHEVROLET

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, Patricio Saéz, dueño de Diógenes Garage y organizador del Primer Encuentro Internacional Chevrolet en Punta Arenas, entregó detalles del evento que promete reunir a los amantes de los autos clásicos y la historia automotriz.

El encuentro se desarrollará el fin de semana del 18 y 19 de octubre en los salones de Asogama, ubicados en el recinto El Arriero, donde se espera la participación de vehículos Chevrolet provenientes de distintas localidades de la Región de Magallanes y de Argentina.

Durante su participación en el espacio radial, Saéz destacó que se trata de una instancia abierta a toda la comunidad y que ofrecerá una oportunidad única para apreciar verdaderas joyas del automovilismo, en un ambiente familiar y lleno de nostalgia. La exposición estará abierta el sábado 18 de 14:00 a 20:00 horas, y el domingo 19 de 12:00 a 20:30 horas.

El valor de la entrada será de $3.000 para mayores de 12 años, mientras que los niños podrán ingresar de manera gratuita, incentivando así la participación de toda la familia en esta muestra que combina historia, pasión y cultura automotriz.

El Primer Encuentro Internacional Chevrolet en Punta Arenas busca consolidarse como un espacio de encuentro entre coleccionistas, entusiastas y público general, destacando el valor patrimonial y estético de los vehículos que marcaron generaciones.



