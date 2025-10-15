Punta Arenas,
15 de octubre de 2025

REDGT IMPULSA LA CONEXIÓN DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS EN EL ENCUENTRO TECH HORIZON MAGALLANES 2025

Buenos días región.

redgt

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la directora ejecutiva de la RedGT, Ángela Valenzuela, conversó sobre los temas que marcarán el encuentro Tech Horizon Magallanes, una instancia que busca conectar capacidades tecnológicas para resolver desafíos regionales a través del emprendimiento y la innovación de frontera.

El evento se desarrollará los días 16 y 17 de octubre en el Auditorio Ernesto Livacic de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Magallanes (Av. Presidente Manuel Bulnes 01855). Durante ambas jornadas, se abordarán temáticas que apuntan a fortalecer la competitividad y sostenibilidad del territorio, con énfasis en inteligencia artificial, tecnologías de frontera e hidrógeno verde como motores del desarrollo local y global.

Tech Horizon Magallanes es descrito como un encuentro único que reúne a líderes, emprendedores, investigadores y tomadores de decisión para explorar cómo la innovación tecnológica puede convertir los grandes desafíos de la región en oportunidades reales de desarrollo.

La directora de la RedGT destacó que el encuentro busca fomentar el networking, impulsar el intercambio de conocimientos y proyectar ideas o negocios hacia nuevas oportunidades, tanto dentro como fuera de Magallanes. En esta edición, se pondrá especial foco en la inteligencia artificial aplicada a la innovación regional, el emprendimiento sostenible, la economía de impacto, el levantamiento de capital y el hidrógeno verde como motor del futuro energético.

Valenzuela subrayó que estas conversaciones son esenciales para posicionar a Magallanes como un polo de innovación de frontera, donde la tecnología y la colaboración intersectorial se transformen en herramientas clave para el desarrollo regional.




seremieconomia

SEREMI DE ECONOMÍA DESTACA REALIZACIÓN DEL ADVENTURE TRAVEL WORLD SUMMIT 2025 DESDE PUERTO NATALES

MINISTRO GARCÍA EN CUMBRE MUNDIAL DEL TURISMO DE PUERTO NATALES: "HAY 70 PAÍSES QUE ESTÁN ADMIRANDO LA REGIÓN Y QUE SEGURAMENTE VAN A TRAER MÁS NEGOCIOS AL PAÍS"

​Ministro: "Este año nosotros vamos a estar muy cerca del número de turistas que recibe Brasil, un país diez veces más grande que nosotros, por eso no cabe duda de que vamos más rápido que nuestros vecinos en esta materia".

​Ministro: "Este año nosotros vamos a estar muy cerca del número de turistas que recibe Brasil, un país diez veces más grande que nosotros, por eso no cabe duda de que vamos más rápido que nuestros vecinos en esta materia".

LA CAMPAÑA DEL JUGUETE 2025 BUSCA SUPERAR CIFRAS DEL AÑO PASADO EN BENEFICIO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DE LA JUNJI

caminoreinsercion

FORTALECER EL CAMINO DE LA REINSERCIÓN

liliana

YO CONFÍO Y, ¿TÚ?

DORIANA DISCOS PRESENTA EL TERCER SINGLE DEL PROYECTO DOMNEA, DEL COMPOSITOR MAGALLÁNICO CRISTIAN VLADILO (EX MANTIZA)

