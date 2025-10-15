REDGT IMPULSA LA CONEXIÓN DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS EN EL ENCUENTRO TECH HORIZON MAGALLANES 2025

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la directora ejecutiva de la RedGT, Ángela Valenzuela, conversó sobre los temas que marcarán el encuentro Tech Horizon Magallanes, una instancia que busca conectar capacidades tecnológicas para resolver desafíos regionales a través del emprendimiento y la innovación de frontera.

El evento se desarrollará los días 16 y 17 de octubre en el Auditorio Ernesto Livacic de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Magallanes (Av. Presidente Manuel Bulnes 01855). Durante ambas jornadas, se abordarán temáticas que apuntan a fortalecer la competitividad y sostenibilidad del territorio, con énfasis en inteligencia artificial, tecnologías de frontera e hidrógeno verde como motores del desarrollo local y global.

Tech Horizon Magallanes es descrito como un encuentro único que reúne a líderes, emprendedores, investigadores y tomadores de decisión para explorar cómo la innovación tecnológica puede convertir los grandes desafíos de la región en oportunidades reales de desarrollo.

La directora de la RedGT destacó que el encuentro busca fomentar el networking, impulsar el intercambio de conocimientos y proyectar ideas o negocios hacia nuevas oportunidades, tanto dentro como fuera de Magallanes. En esta edición, se pondrá especial foco en la inteligencia artificial aplicada a la innovación regional, el emprendimiento sostenible, la economía de impacto, el levantamiento de capital y el hidrógeno verde como motor del futuro energético.

Valenzuela subrayó que estas conversaciones son esenciales para posicionar a Magallanes como un polo de innovación de frontera, donde la tecnología y la colaboración intersectorial se transformen en herramientas clave para el desarrollo regional.





​



​

