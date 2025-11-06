Punta Arenas,
6 de noviembre de 2025

HYST IMPULSA SU PRIMER ENCUENTRO DE SOSTENIBILIDAD EN PUERTO NATALES: DIÁLOGO, CONCIENCIA Y ACCIÓN POR UN TURISMO RESPONSABLE

​Durante la jornada se abordaron temas clave como la emergencia climática global, los desafíos del turismo frente al cambio climático y la oportunidad que representa la sostenibilidad como motor de valor y competitividad para las empresas del sector.

hystencuentro

​ Con una alta convocatoria de representantes del sector turístico, hotelero y público–privado, la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine (HYST) llevó a cabo este jueves su primer Encuentro de Sostenibilidad, una instancia inédita organizada por el Comité de Sostenibilidad de la Asociación, que busca instalar un espacio permanente de diálogo y acción para avanzar hacia un modelo de turismo más consciente, responsable y regenerativo en la región de Magallanes.

La actividad se desarrolló en la Estancia Palenque de Puerto Natales y contó con la participación de destacados expositores, entre ellos Gonzalo Muñoz, cofundador de Manuia, Sistema B y TriCiclos, y Campeón de Alto Nivel de Cambio Climático de la ONU (COP25); junto a Susana Vicente Álamo, Directora de Sostenibilidad (ESG) de Península Papagayo, Costa Rica.

Durante la jornada se abordaron temas clave como la emergencia climática global, los desafíos del turismo frente al cambio climático y la oportunidad que representa la sostenibilidad como motor de valor y competitividad para las empresas del sector.

“Este primer encuentro marca un hito para nuestra Asociación y para el destino Torres del Paine. Queremos que esta sea una instancia que perdure en el tiempo, que crezca y que permita inspirar, educar y movilizar acciones concretas desde el turismo hacia la sostenibilidad. La sostenibilidad ya no es una opción: es el camino que debemos recorrer para asegurar el futuro de este territorio y de quienes lo habitan”, señaló Sara Adema, Gerenta de HYST.

Por su parte, Gonzalo Muñoz, relator principal del encuentro, destacó el rol que el turismo puede cumplir frente a los desafíos ambientales actuales:
“El sector turístico tiene un poder transformador enorme, especialmente en lugares tan emblemáticos como Torres del Paine. La emergencia climática nos exige actuar con urgencia, pero también con esperanza: cada empresa, cada visitante y cada decisión pueden convertirse en parte de la solución”, enfatizó.

A su vez, Susana Vicente Álamo, Directora de Sostenibilidad de Península Papagayo, relevó la importancia de incorporar la sostenibilidad como un eje estratégico dentro de las organizaciones turísticas:
“La sostenibilidad no solo mejora la reputación o la eficiencia de una empresa; redefine su propósito. Cuando las decisiones se toman pensando en el impacto ambiental y social, los resultados se amplifican: ganan las comunidades, gana el entorno y gana también la empresa. El turismo tiene la capacidad de demostrar que el valor y el propósito pueden ir de la mano”, destacó.

Desde HYST destacaron que este encuentro es solo el inicio de una agenda permanente de trabajo en torno a la sostenibilidad, que incluirá futuras actividades, talleres y capacitaciones enfocadas en fortalecer la gestión ambiental y social del destino.

Sobre HYST

La Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine (HYST) reúne a los principales establecimientos de alojamiento y servicios del destino Torres del Paine y su entorno, promoviendo un desarrollo turístico sostenible, colaborativo y de alto estándar, comprometido con la conservación del patrimonio natural y cultural de la Región de Magallanes.


ANTARCTICA21 DESTACA EN POLAR COMUNICACIONES EL HITO DEL MAGELLAN DISCOVERER Y SU APORTE A LA EXPLORACIÓN SOSTENIBLE

GOBIERNO ANUNCIA LA LLEGADA DEL PROGRAMA VIVIENDA PRIMERO A PUNTA ARENAS

Este innovador programa pondrá a disposición 10 viviendas, para un total de 20 personas en situación de calle, donde el Estado se encargará de financiar el arriendo del inmueble y los servicios básicos, hasta que los beneficiarios asuman progresivamente el costo total o parcial.

​Este innovador programa pondrá a disposición 10 viviendas, para un total de 20 personas en situación de calle, donde el Estado se encargará de financiar el arriendo del inmueble y los servicios básicos, hasta que los beneficiarios asuman progresivamente el costo total o parcial.

Anuncio Vivienda Primero 1
MUNICIPIO REAFIRMA SU COMPROMISO CON EL CONTINENTE BLANCO EN EL DÍA NACIONAL DE LA ANTÁRTICA

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Servel-1-740x430

FÓRMULA DE LA CIFRA REPARTIDORA: EL ROL DE LA "CARTA FUERTE" Y LA COMPETENCIA EN DUPLAS EN LA PARLAMENTARIA

DA 11

MUNICIPIO REAFIRMA SU COMPROMISO CON EL CONTINENTE BLANCO EN EL DÍA NACIONAL DE LA ANTÁRTICA

EcoMercado Solidario 1

INAUGURAN PRIMER ECOMERCADO SOLIDARIO QUE ENTREGARÁ PROVISIONES A FAMILIAS VULNERABLES DE LA COMUNA DE PUNTA ARENAS

pablobussenius

“CON EL VIENTO A FAVOR”: CANDIDATO A DIPUTADO PABLO BUSSENIUS RESALTÓ SIMBOLISMO CIUDADANO DEL GRAN REMOLINAZO EN EL CERRO DE LA CRUZ