Punta Arenas,
9 de octubre de 2025

PDI PUNTA ARENAS INCAUTA DROGA AVALUADA EN 66 MILLONES DE PESOS

​Detectives incautaron desde un domicilio del sector norte de la ciudad 6,6 kilos de Cannabis Sativa, avaluados en 66 millones de pesos, además de 51 plantas, $2.230.000 en efectivo y una balanza digital.

pdimarihuanapuq

​A raíz de una investigación por el delito de tráfico de drogas y cultivo de cannabis, llevada adelante por la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (BRIANCO) Punta Arenas, en conjunto con la Fiscalía Local, Detectives incautaron desde un domicilio del sector norte de la ciudad 6,6 kilos de Cannabis Sativa, avaluados en 66 millones de pesos, además de 51 plantas, $2.230.000 en efectivo y una balanza digital.

En el marco de esta investigación, dos mujeres de nacionalidad colombiana y un hombre chileno fueron detenidos. Este jueves, dos de ellos fueron formalizados por infracción a la Ley de Drogas, en tanto una de las mujeres quedó apercibida, a la espera de citación por parte del Ministerio Público.

El Subprefecto Alfonso Salazar, Jefe de la BRIANCO Punta Arenas indicó que “al interior de este predio existían dos containers donde el investigado mantenía sigilosamente una estructura definida para el secado de plantas de Cannabis, así como también para el proceso de siembra, cultivo, cosecha y posterior dosificación, la cual mantenía al interior de su domicilio, donde también se encontró una importante cantidad de dinero que, conforme al proceso investigativo y al no justificar su origen, obedece presumiblemente a la venta que efectuaban de esta droga”.

Asimismo, la Seremi de Seguridad Pública, Carla Barrientos, destacó el trabajo desarrollado por la PDI en conjunto con el Ministerio Público, y expresó que “esta investigación permitió incautar más de 6.500 dosis de marihuana que iban a ser vendidas en las poblaciones de nuestra ciudad, las que se traducen en más de 66 millones de pesos en economía ilícita. De igual manera, resaltó la importancia de la denuncia por medio de los canales formales y a través de Denuncia Seguro, el *4242, que es anónimo y desde donde se origina este procedimiento”.


PLAN SALMÓN 2050 AMPLÍA SU ALCANCE CON SESIÓN EN PUNTA ARENAS

PDI PUNTA ARENAS INCAUTA DROGA AVALUADA EN 66 MILLONES DE PESOS

PUNTA ARENAS ES ANFITRIONA DE LA CUARTA FECHA DEL PLAN SALMÓN 2050

DELEGACIÓN ANTÁRTICA CHILENA REALIZA PLAZA CIUDADANA CENTRADA EN PERSONAS MAYORES DE PUERTO WILLIAMS

MUNICIPIO PRESENTÓ DISEÑO DEL FUTURO PARQUE RAMÓN RADA A VECINOS DEL SECTOR

CONSEJO REGIONAL APRUEBA COFINANCIAMIENTO PARA 185 NUEVAS VIVIENDAS EN PUNTA ARENAS

