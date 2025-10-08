FIN AL EFECTIVO: TRANSPORTE PÚBLICO DE PUNTA ARENAS ADOPTARÁ PAGO 100% DIGITAL DESDE EL 1 DE NOVIEMBRE

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Alejandro Goich Barría, entregó un balance sobre la implementación del sistema de pago electrónico en el transporte público mayor de Punta Arenas y confirmó la fecha definitiva del fin del uso de efectivo en los buses.

“El 1 de noviembre será el fin del efectivo en los buses de Punta Arenas”, confirmó el Seremi, destacando que el proceso de modernización del sistema de transporte avanza de manera positiva y con buena recepción por parte de la ciudadanía.

Asimismo, detalló que más de 13 mil personas ya cuentan con su tarjeta de transporte Punta Arenas Conectado, herramienta que permite pagar de manera rápida y segura. El sistema también admite pagos mediante código QR y tarjetas bancarias, lo que amplía las opciones para los usuarios y promueve una movilidad más moderna y eficiente en la capital regional.

Goich reiteró que la Seremi continuará realizando operativos de entrega de tarjetas y campañas informativas en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de facilitar la adaptación de los usuarios antes de la eliminación total del efectivo en el transporte público local.



