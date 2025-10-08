Punta Arenas,
8 de octubre de 2025

FIN AL EFECTIVO: TRANSPORTE PÚBLICO DE PUNTA ARENAS ADOPTARÁ PAGO 100% DIGITAL DESDE EL 1 DE NOVIEMBRE

Buenos días región.

seremittmagallanes

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Alejandro Goich Barría, entregó un balance sobre la implementación del sistema de pago electrónico en el transporte público mayor de Punta Arenas y confirmó la fecha definitiva del fin del uso de efectivo en los buses.

“El 1 de noviembre será el fin del efectivo en los buses de Punta Arenas”, confirmó el Seremi, destacando que el proceso de modernización del sistema de transporte avanza de manera positiva y con buena recepción por parte de la ciudadanía.

Asimismo, detalló que más de 13 mil personas ya cuentan con su tarjeta de transporte Punta Arenas Conectado, herramienta que permite pagar de manera rápida y segura. El sistema también admite pagos mediante código QR y tarjetas bancarias, lo que amplía las opciones para los usuarios y promueve una movilidad más moderna y eficiente en la capital regional.

Goich reiteró que la Seremi continuará realizando operativos de entrega de tarjetas y campañas informativas en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de facilitar la adaptación de los usuarios antes de la eliminación total del efectivo en el transporte público local.


presummitmagallanes

MAGALLANES RECIBE A DELEGADOS INTERNACIONALES EN EL INICIO DEL PRE-SUMMIT ATTA 2025

MUNICIPIO INFORMA 75% DE AVANCE EN OBRAS DE LA PLAZA CÍVICA SECTOR SUR

​El nuevo espacio urbano en Manuel Rodríguez con Avenida Ancud será un punto de encuentro para más de siete mil vecinos del sector sur de Punta Arenas.

​El nuevo espacio urbano en Manuel Rodríguez con Avenida Ancud será un punto de encuentro para más de siete mil vecinos del sector sur de Punta Arenas.

pdijeferegional

PREFECTO INSPECTOR CARLOS VÁSQUEZ ASUME COMO JEFE REGIONAL DE LA PDI EN MAGALLANES

lluviacida

DUO DE MÚSICA ELECTRÓNICA LLUVIA ÁCIDA RESCATA LA HISTORIA DEL PUNTARENAZO CON UN DISCO QUE MEZCLA TESTIMONIOS REALES Y PAISAJES SONOROS DE MAGALLANES

ALIANZA ESTRATÉGICA ENTRE HYST Y ATTA BUSCA QUE TORRES DEL PAINE SE TRANSFORME EN UN ÍCONO DEL TURISMO AVENTURA.

REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA PROMOCIÓN TURÍSTICA PREOCUPA AL SECTOR HOTELERO DE TORRES DEL PAINE

Dra Lidia Amarales

DELEGACIÓN PRESIDENCIAL DE MAGALLANES INFORMA RENUNCIA DE LA SEREMI DE SALUD DRA. LIDIA AMARALES OSORIO

