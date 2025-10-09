DIPUTADO MATHESON DESTACA CREACIÓN DE DEFENSORÍA DE LAS VÍCTIMAS

Su completa "satisfacción" manifestó este miércoles el diputado Christian Matheson, luego que se aprobara por unanimidad en su tercer trámite legislativo, el proyecto de ley que crea la Defensoría de las Víctimas, iniciativa que fue presentada en enero de 2021 durante el mandato del Presidente Sebastián Piñera y que tiene como objetivo dar asistencia y representación jurídica a quienes siendo víctimas de un delito no puedan proveérselas por sí mismos, y apoyo social y psicológico en los casos que lo requieran. Lo anterior, en miras a mejorar hacer justicia en el derecho de acceso a la justicia en Chile.

Para el legislador, este nuevo organismo "busca centralizar la ayuda que actualmente realizan diversos servicios, como las Corporaciones de Asistencia Judicial, los Centros de Atención a Víctimas y el Programa de Apoyo a Víctimas, en un gran Servicio Nacional de Acceso a la Justicia".

Matheson explicó que lo anterior "permitirá concentrar la ayuda en un organismo especializado, que podrá brindar atención en lo jurídico, y también en lo psicológico y social".

"En un país donde desafortunadamente tenemos una creciente tasa delictual y los homicidios casi se han duplicado en 10 años, las personas que son víctimas no entienden por qué no existía la posibilidad de contar con un abogado que las apoye, siendo que los victimarios si la tienen", subrayó el parlamentario, junto con asegurar que en la actualidad "existe un problema de diseño de la Reforma Procesal Penal que creó al Ministerio Público como representante de la sociedad, al no generar una figura para que el estado velara por los intereses de las víctimas, sino que tenían que recurrir a querellantes privados".

"Con el proyecto aprobado se busca otorgar igualdad de defensa jurídicas a las víctimas, frente a la defensa pública que reciben los imputados", cerró el diputado Matheson.

​

