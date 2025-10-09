Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

9 de octubre de 2025

DIPUTADO MATHESON DESTACA CREACIÓN DE DEFENSORÍA DE LAS VÍCTIMAS

​Proyecto fue aprobado en su tercer trámite legislativo y fue despachado a ley.

matheson

Su completa "satisfacción" manifestó este miércoles el diputado Christian Matheson, luego que se aprobara por unanimidad en su tercer trámite legislativo, el proyecto de ley que crea la Defensoría de las Víctimas, iniciativa que fue presentada en enero de 2021 durante el mandato del Presidente Sebastián Piñera y que tiene como objetivo dar asistencia y representación jurídica a quienes siendo víctimas de un delito no puedan proveérselas por sí mismos, y apoyo social y psicológico en los casos que lo requieran. Lo anterior, en miras a mejorar hacer justicia en el derecho de acceso a la justicia en Chile.

Para el legislador, este nuevo organismo "busca centralizar la ayuda que actualmente realizan diversos servicios, como las Corporaciones de Asistencia Judicial, los Centros de Atención a Víctimas y el Programa de Apoyo a Víctimas, en un gran Servicio Nacional de Acceso a la Justicia".

Matheson explicó que lo anterior "permitirá concentrar la ayuda en un organismo especializado, que podrá brindar atención en lo jurídico, y también en lo psicológico y social".

"En un país donde desafortunadamente tenemos una creciente tasa delictual y los homicidios casi se han duplicado en 10 años, las personas que son víctimas no entienden por qué no existía la posibilidad de contar con un abogado que las apoye, siendo que los victimarios si la tienen", subrayó el parlamentario, junto con asegurar que en la actualidad "existe un problema de diseño de la Reforma Procesal Penal que creó al Ministerio Público como representante de la sociedad, al no generar una figura para que el estado velara por los intereses de las víctimas, sino que tenían que recurrir a querellantes privados".

"Con el proyecto aprobado se busca otorgar igualdad de defensa jurídicas a las víctimas, frente a la defensa pública que reciben los imputados", cerró el diputado Matheson.


diputadobianchi

CORTE DE APELACIONES DECLARA ADMISIBLE Y ACOGE A TRAMITACIÓN RECURSO DEL DIPUTADO BIANCHI PARA FRENAR LAS ALZAS DE LA LUZ

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO INFORMA 75% DE AVANCE EN OBRAS DE LA PLAZA CÍVICA SECTOR SUR

Leer Más

​El nuevo espacio urbano en Manuel Rodríguez con Avenida Ancud será un punto de encuentro para más de siete mil vecinos del sector sur de Punta Arenas.

​El nuevo espacio urbano en Manuel Rodríguez con Avenida Ancud será un punto de encuentro para más de siete mil vecinos del sector sur de Punta Arenas.

PLAZA CIVICA (7)
nuestrospodcast
dicrepdestruccion

“TÍA RICA” REALIZA DESTRUCCIÓN DE CASI MIL LITROS DE ALCOHOLES DECOMISADOS

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR 336
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
salmones2

PLAN SALMÓN 2050: ¿POR QUÉ EN MAGALLANES NO ASPIRAMOS A SER NORUEGA? (POR CLAUDIO ANDRADE)

CROSUR 336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
casino 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
diputadobianchi

CORTE DE APELACIONES DECLARA ADMISIBLE Y ACOGE A TRAMITACIÓN RECURSO DEL DIPUTADO BIANCHI PARA FRENAR LAS ALZAS DE LA LUZ

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
surinviernonieve

"AL SUR DEL INVIERNO ESTÁ LA NIEVE" ESTRENA EN PUERTO NATALES Y PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)