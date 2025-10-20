EXPO MAGALLANES 2026: AGIA BUSCA INCORPORAR A EMPRENDEDORES Y RUBROS EMERGENTES

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el Presidente de la Asociación Gremial de Industriales y Artesanos (AGIA), César Alderete, junto al Vicepresidente, Juan Ramón Cárdenas, conversaron sobre la apertura de inscripciones para la Expo Magallanes 2026 y el llamado a nuevas pymes y emprendedores a sumarse al gremio.

Con el propósito de incorporar a nuevos rubros y fortalecer el crecimiento del sector, AGIA busca integrar a empresas emergentes que representen la diversidad productiva de la región. “Los requisitos para ser socio de AGIA es tener la iniciación de actividades y tener un giro correspondiente al mundo industrial y artesanal. Una vez revisados los antecedentes se paga una cuota de inscripción y luego una mensualidad”, explicó César Alderete, presidente del gremio.

Por su parte, Juan Ramón Cárdenas, vicepresidente de AGIA, enfatizó la importancia de sumar nuevos talentos al gremio: “Nuestro principal interés es que los nuevos socios sean manufactureros, que fabriquen y utilicen mano de obra regional, queremos incorporar gente joven, con nuevas ideas, para que ellos se proyecten a futuro con las grandes empresas y los grandes eventos”.

Finalmente, desde la Asociación Gremial recalcaron que todos los interesados pueden acercarse a las oficinas de AGIA en Sarmiento 677 o comunicarse al correo [email protected] para obtener información sobre la Expo Magallanes 2026 y los beneficios de ser parte de la entidad.





