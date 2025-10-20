20 de octubre de 2025
EXPO MAGALLANES 2026: AGIA BUSCA INCORPORAR A EMPRENDEDORES Y RUBROS EMERGENTES
Buenos días región.
Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el Presidente de la Asociación Gremial de Industriales y Artesanos (AGIA), César Alderete, junto al Vicepresidente, Juan Ramón Cárdenas, conversaron sobre la apertura de inscripciones para la Expo Magallanes 2026 y el llamado a nuevas pymes y emprendedores a sumarse al gremio.
Con el propósito de incorporar a nuevos rubros y fortalecer el crecimiento del sector, AGIA busca integrar a empresas emergentes que representen la diversidad productiva de la región. “Los requisitos para ser socio de AGIA es tener la iniciación de actividades y tener un giro correspondiente al mundo industrial y artesanal. Una vez revisados los antecedentes se paga una cuota de inscripción y luego una mensualidad”, explicó César Alderete, presidente del gremio.
Por su parte, Juan Ramón Cárdenas, vicepresidente de AGIA, enfatizó la importancia de sumar nuevos talentos al gremio: “Nuestro principal interés es que los nuevos socios sean manufactureros, que fabriquen y utilicen mano de obra regional, queremos incorporar gente joven, con nuevas ideas, para que ellos se proyecten a futuro con las grandes empresas y los grandes eventos”.
Finalmente, desde la Asociación Gremial recalcaron que todos los interesados pueden acercarse a las oficinas de AGIA en Sarmiento 677 o comunicarse al correo [email protected] para obtener información sobre la Expo Magallanes 2026 y los beneficios de ser parte de la entidad.
DELEGADO PRESIDENCIAL Y SEREMI DE ENERGÍA DE MAGALLANES ENTREGAN KITS DE EMERGENCIA ENERGÉTICA "SIEMPRE LISTOS" A MUNICIPIO DE LAGUNA BLANCA
El titular regional del ramo Sergio Cuitiño, junto al Delegado Presidencial Regional José Ruiz Pivcevic, entregaron los kits de emergencia energética, los que incluyen un banco de energía con linternas y ampolletas, y una radio solar.
El titular regional del ramo Sergio Cuitiño, junto al Delegado Presidencial Regional José Ruiz Pivcevic, entregaron los kits de emergencia energética, los que incluyen un banco de energía con linternas y ampolletas, y una radio solar.