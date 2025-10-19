Punta Arenas,
19 de octubre de 2025

SERNAPESCA, AUTORIDAD MARÍTIMA Y MUNICIPALIDAD DE RÍO VERDE DAN NUEVA PUESTA EN SERVICIO A LA PATRULLERA MARÍTIMA 1250

En Villa Posomby. ​ ​

PM 1250 en Río Verde 3

En Villa Posomby, se realizó la ceremonia de reintegro al servicio de la Patrullera Marítima 1250, unidad propiedad del Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA), la cual es operada por la Armada de Chile, a través de la Tercera Zona Naval.

 

La instancia fue encabezada por la Alcaldesa de Río Verde Tatiana Vásquez, contando con la presencia del Gobernador Marítimo de Punta Arenas, Capitán de Navío Litoral Felipe González; la Directora Regional de SERNAPESCA Ximena Gallardo, el Capitán de Puerto de Punta Arenas, Capitán de Fragata Litoral Esteban Ávila; y el Alcalde de Mar de Río Verde, Sargento Primero Litoral Patricio Ulloa.

 

La Patrullera Marítima 1250 entró en servicio el año 2020, siendo construida por ASMAR para SERNAPESCA, operando bajo comodato con la Armada de Chile, con el objetivo de realizar tareas de fiscalización pesquera y salvaguarda de la vida humana en el mar, dependiendo de la Capitanía de Puerto de Punta Arenas, entrando nuevamente al servicio tras dos años de reparaciones.

 

En su alocución, la Alcaldesa de Río Verde, señaló que "la comuna de Río Verde, situada en el corazón de los canales australes, es un territorio donde la tierra y el mar se unen, volver a contar con una lancha patrullera de la Armada de Chile que opere y navegue de manera permanente en la comuna no es solo una aspiración: es una necesidad estratégica para el desarrollo integral, pues una embarcación de patrullaje significa seguridad y soberanía", afirmo Tatiana Vásquez.

 

Por su parte el Capitán de Navío Litoral Felipe González, Gobernador Marítimo de Punta Arenas, comentó que "estamos muy contentos de recuperar las capacidades operativas en esta comuna, es muy importante para nosotros la fiscalización en el seno Skyring y tener una lancha de Policía Marítima nuevamente en esta localidad es muy importante".

 

La directora de SERNAPESCA, Ximena Gallardo, señaló "tener la lancha operativa en términos oficiales significa el resultado de un trabajo conjunto entre la Gobernación Marítima, la Capitanía de Puerto y principalmente el apoyo fundamental que nos ha prestado a SERNAPESCA la Alcaldesa de Río Verde junto a todo su equipo".

 

El Capitán de Puerto de Punta Arenas, Capitán de Fragata Litoral Esteban Ávila, destacó que "hoy recuperamos una capacidad en el área Weste de la jurisdicción, entre el seno Otway, seno Skyring y canal Fitzroy, aumentando la presencia, lo cual tiene que ver con dos áreas operativas, la primera de ellas la fiscalización de todo lo que es la salmonicultura y por supuesto lo que está en nuestro ADN, que es la salvaguarda de la vida humana en el mar".

 

Es de esta manera que la Patrullera Marítima 1250 de propiedad de SERNAPESCA, operada por dotación de la Armada de Chile, es un importante incremento de capacidades en el área de la comuna de Río Verde, siendo una capacidad fundamental para la fiscalización pesquera y la salvaguarda de la vida humana en el mar.

 



Avion de exploracion aeromaritima P111

AUTORIDAD MARÍTIMA ACTIVÓ OPERATIVO DE BÚSQUEDA Y SALVAMENTO MARÍTIMO EN ÁREA DE CANAL BALLENA

CONAF EXPULSA DEL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE A TURISTA QUE PROVOCA AMAGO DE INCENDIO

Utilizaba una cocinilla en un lugar no autorizado.


Utilizaba una cocinilla en un lugar no autorizado.


