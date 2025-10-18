FISCALÍA CONFIRMA 464 VÍCTIMAS DE TRAUMA OCULAR Y 30 FALLECIDOS A 6 AÑOS DEL ESTALLIDO SOCIAL

La Fiscalía, por medio de la División de Estudios y la Unidad Especializada de Derechos Humanos, entregó el Informe Estadístico del Estallido Social. Documento que representa el primer esfuerzo del Ministerio Público por entregar cifras detalladas y un panorama completo respecto de los delitos cometidos durante el período que inició el 18 de octubre de 2019.

El informe entrega un panorama del número de causas por muertes, traumas oculares, maltrato contra agentes del Estado y desorden público. Esto, contemplando el período entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020.

“Es muy importante, dado el tiempo transcurrido, que se pudieran presentar estadísticas que reflejaran el fenómeno de manera integral, tanto desde la perspectiva de la afectación a los Derechos Humanos como la alteración del orden público”, indicaron en la institución.

Desde la institución también valoraron el esfuerzo por parte del Estado de transparentar las cifras respecto de los delitos ocurridos en la época. “En términos de rendición de cuentas del Estado respecto del actuar que tuvo el Ministerio Público en su obligación constitucional de investigar todo tipo de delitos que ocurrieron en ese período. Y haber podido contar con cifras más concretas”, resaltó Alejandra Seguel, directora de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional.

Principales cifras

El documento de Fiscalía informó de un total de 35 mil 146 delitos en el período, con 21 mil 766 imputados conocidos y 20 mil 727 víctimas. En el detalle, el delito más frecuente fue el de violencia institucional cometido por agentes del Estado con un 34,1%, seguido de saqueos y delitos contra la propiedad con un 31,7% y desórdenes públicos con un 22,7%.

Respecto de la violencia institucional, el informe registra 11 mil 506 causas y detalla que hubo un total de 464 víctimas de trauma ocular. En ese sentido también exponen que el 84% sufrió lesiones por proyectiles y 230 personas tuvieron algún grado de pérdida visual, dentro de las cuales se reportaron dos casos de ceguera total bilateral.

Sobre las víctimas fatales, Fiscalía señaló que 30 personas fallecieron durante el periodo, siendo las principales causas incendios, desórdenes públicos y violencia institucional. Del total, un 93% de las víctimas fatales corresponden a hombres.

Por otro lado, la institución plantea en su informe que la mayoría de las causas fueron cerradas sin condena debido a la dificultad de identificar a los responsables de los delitos.

De las más de 12 mil denuncias por violencia institucional, solo 219 terminaron con sentencia condenatoria. La mayoría de las causas fueron archivadas, sobreseídas o no se perseveró en el proceso, salvo casos específicos como el de Gustavo Gatica por ser un “caso de mayor complejidad”. En específico, sólo una veintena de causas siguen activas en fiscalías regionales.

A modo de conclusión, la gerenta de la División de Estudios de la Fiscalía, Ana María Morales, abordó el impacto del estallido social en la institución y “del funcionamiento del sistema penal en su conjunto. Tanto por el volumen de causas que ingresaron con ocasión al estallido social, como la connotación de gravedad de estos hechos”.

