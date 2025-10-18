Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

18 de octubre de 2025

FISCALÍA CONFIRMA 464 VÍCTIMAS DE TRAUMA OCULAR Y 30 FALLECIDOS A 6 AÑOS DEL ESTALLIDO SOCIAL

Asimismo, el documento del Ministerio Público detalla que el delito más frecuente en el período fue el de la violencia institucional cometida por agentes del Estado, seguido de los saqueos y delitos contra la propiedad. ​

Fiscalía-presenta-Informe-Estadístico-del-Estallido-Social

La Fiscalía, por medio de la División de Estudios y la Unidad Especializada de Derechos Humanos, entregó el Informe Estadístico del Estallido Social. Documento que representa el primer esfuerzo del Ministerio Público por entregar cifras detalladas y un panorama completo respecto de los delitos cometidos durante el período que inició el 18 de octubre de 2019.

El informe entrega un panorama del número de causas por muertes, traumas oculares, maltrato contra agentes del Estado y desorden público. Esto, contemplando el período entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020.

Es muy importante, dado el tiempo transcurrido, que se pudieran presentar estadísticas que reflejaran el fenómeno de manera integral, tanto desde la perspectiva de la afectación a los Derechos Humanos como la alteración del orden público”, indicaron en la institución.

Desde la institución también valoraron el esfuerzo por parte del Estado de transparentar las cifras respecto de los delitos ocurridos en la época. “En términos de rendición de cuentas del Estado respecto del actuar que tuvo el Ministerio Público en su obligación constitucional de investigar todo tipo de delitos que ocurrieron en ese período. Y haber podido contar con cifras más concretas”, resaltó Alejandra Seguel, directora de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional.

Principales cifras

El documento de Fiscalía informó de un total de 35 mil 146 delitos en el período, con 21 mil 766 imputados conocidos y 20 mil 727 víctimas. En el detalle, el delito más frecuente fue el de violencia institucional cometido por agentes del Estado con un 34,1%, seguido de saqueos y delitos contra la propiedad con un 31,7% y desórdenes públicos con un 22,7%.

Respecto de la violencia institucional, el informe registra 11 mil 506 causas y detalla que hubo un total de 464 víctimas de trauma ocular. En ese sentido también exponen que el 84% sufrió lesiones por proyectiles y 230 personas tuvieron algún grado de pérdida visual, dentro de las cuales se reportaron dos casos de ceguera total bilateral.

Sobre las víctimas fatales, Fiscalía señaló que 30 personas fallecieron durante el periodo, siendo las principales causas incendios, desórdenes públicos y violencia institucional. Del total, un 93% de las víctimas fatales corresponden a hombres.

Por otro lado, la institución plantea en su informe que la mayoría de las causas fueron cerradas sin condena debido a la dificultad de identificar a los responsables de los delitos.

De las más de 12 mil denuncias por violencia institucional, solo 219 terminaron con sentencia condenatoria. La mayoría de las causas fueron archivadas, sobreseídas o no se perseveró en el proceso, salvo casos específicos como el de Gustavo Gatica por ser un “caso de mayor complejidad”. En específico, sólo una veintena de causas siguen activas en fiscalías regionales.

A modo de conclusión, la gerenta de la División de Estudios de la Fiscalía, Ana María Morales, abordó el impacto del estallido social en la institución y “del funcionamiento del sistema penal en su conjunto. Tanto por el volumen de causas que ingresaron con ocasión al estallido social, como la connotación de gravedad de estos hechos”.


WhatsApp Image 2025-05-27 at 5

EL ROL DE LOS ENTREVISTADORES DE LA PDI EN EL MARCO DE LA LEY 21.057

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

SERPAT INVITA A PARTICIPAR EN DÍA DEL PATRIMONIO REGIONAL

Leer Más

El fin de semana del 24 al 26 de octubre se realizará una nueva edición del Día del Patrimonio Regional. 


El fin de semana del 24 al 26 de octubre se realizará una nueva edición del Día del Patrimonio Regional. 


foto_0000000220211020155830
nuestrospodcast
Diapositiva2 (1)

AGRUPACIÓN RICARDO HAREX GONZÁLEZ A 24 AÑOS DE SU DESAPARICIÓN SOLICITAN SEGUIR APOYANDO A LA FAMILIA

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
Fiscalía-presenta-Informe-Estadístico-del-Estallido-Social

FISCALÍA CONFIRMA 464 VÍCTIMAS DE TRAUMA OCULAR Y 30 FALLECIDOS A 6 AÑOS DEL ESTALLIDO SOCIAL

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Grupal LBP

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y UNIVERSIDAD DE MAGALLANES PRESENTARON RESULTADOS DEL PROYECTO LÍNEAS DE BASE PÚBLICAS EN PUNTA ARENAS

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
Avion de exploracion aeromaritima P111

AUTORIDAD MARÍTIMA ACTIVÓ OPERATIVO DE BÚSQUEDA Y SALVAMENTO MARÍTIMO EN ÁREA DE CANAL BALLENA

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.