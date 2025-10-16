Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

16 de octubre de 2025

DREAMS LIDERA EL RETORNO DEL PÓKER CON EL TORNEO "ASES DE LA PATAGONIA"

​El Casino local se transformó en el epicentro de este juego de cartas en Chile recibiendo a decenas de jugadores de Santiago al sur. Dos riogalleguenses se ubicaron entre los 3 mejores de la cita ganada por un puertomontino.

FOTO POKER PUQ OCT 2025

​Ases de la Patagonia es el nombre del torneo que tuvo lugar en dependencias de Dreams Punta Arenas y que es organizado por Edgardo Ortega Bucarey, experimentado casinero con más de medio siglo en esta industria en Chile y reconocido por su capacidad organizativa.

 
Durante dos días el evento, que tuvo emoción de principio a fin, se jugó bajo la modalidad Texas Hold 'em, mundialmente conocida y popularizada por su cobertura televisiva en canales deportivos.

 
Pozo

 
En total fueron 60 jugadores (4 de ellos damas) quienes compitieron por un pozo que superó los 32 millones en premios y que se repartieron, en diferentes porcentajes, entre los 12 mejores.

 
El primer lugar fue para el puertomontino Marcelo Ruiz Arratia, quien se embolsó exactos 8 millones 968 mil 960 pesos. La segunda ubicación recayó en Luis Scarpeccio, de Río Gallego (Argentina), quien ganó poco más de 6 millones y el tercer puesto lo obtuvo Boris Elliot, también ríogalleguense con un premio de 3 millones 971 mil 968 pesos. En damas la mejor ubicación fue para Soledad Villaroel quien ocupó el lugar número 12 entre los 60 participantes.

Reacciones

 
Tras las maratónicas jornadas en las instalaciones de clase mundial de Dreams, donde destacó la atención de los organizadores y la camaradería de los participantes, Ortega Bucarey reflexionó sobre la respuesta de la comunidad de jugadores, calificándola como abrumadoramente positiva, marcando así el liderazgo de Dreams en esta modalidad de juego de cartas. “El éxito del Ases De La Patagonia no solo refleja la pasión por el póker en Chile, sino también el compromiso de Dreams por revitalizar esta disciplina en la región”.

 
Quien también se refirió al éxito de la actividad fue el gerente general de Dreams Punta Arenas John Mattson quien señaló que “esta actividad también fortalece el turismo y la oferta de entretenimiento en la zona; además consolida a Punta Arenas como un destino clave para los aficionados al póker en nuestro territorio nacional y más allá de nuestras fronteras, porque hubo grandes jugadores provenientes de Argentina”, expresó el alto ejecutivo.

 
Anuncio

 
Una vez finalizada la ceremonia de premiación en Dreams, Edgardo Ortega invitó a los jugadores a estar a atentos a las fechas clasificatorias (que se informarán en los sitios de póker), para ser parte de la próxima fecha nacional que quedó fijada para los días viernes 28 y sábado 29 de noviembre en Temuco, en el torneo que llevará por nombre Ases de la Araucanía. “De esta forma Dreams continúa con la tradición de liderar la organización de competencias de alto nivel en todo el país”, sentenció Ortega.

 
(Contacto [email protected])






FOTO 6 En la capilla de Fuerte Bulnes, el padre Marosa bautiza a Belisario Coliboro

PROYECTO ‘’MEMORIA DE UN BAUTIZO’’ INVESTIGA LA HISTORIA SOCIAL DE UNA FAMILIA INDÍGENA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MINISTRO GARCÍA EN CUMBRE MUNDIAL DEL TURISMO DE PUERTO NATALES: "HAY 70 PAÍSES QUE ESTÁN ADMIRANDO LA REGIÓN Y QUE SEGURAMENTE VAN A TRAER MÁS NEGOCIOS AL PAÍS"

Leer Más

​Ministro: "Este año nosotros vamos a estar muy cerca del número de turistas que recibe Brasil, un país diez veces más grande que nosotros, por eso no cabe duda de que vamos más rápido que nuestros vecinos en esta materia".

​Ministro: "Este año nosotros vamos a estar muy cerca del número de turistas que recibe Brasil, un país diez veces más grande que nosotros, por eso no cabe duda de que vamos más rápido que nuestros vecinos en esta materia".

CMTA 1
nuestrospodcast
stand 2

LA JUNJI MAGALLANES VIVIÓ CON ÉXITO LA TERCERA FERIA DE SERVICIOS Y BENEFICIOS PARA SUS FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
amonatales

MUNICIPALIDAD DE NATALES INAUGURA “YO AMO NATALES”, UN SÍMBOLO DE IDENTIDAD FORJADO POR EL TALENTO JOVEN LOCAL

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
seremieconomia

SEREMI DE ECONOMÍA DESTACA REALIZACIÓN DEL ADVENTURE TRAVEL WORLD SUMMIT 2025 DESDE PUERTO NATALES

liliana

YO CONFÍO Y, ¿TÚ?

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
PLAZA JUSTICIA HOSPITAL AFICHE

SERVICIOS DE JUSTICIA ATENDERÁN ESTE MIÉRCOLES JUNTO A MIGRACIONES EN EL HOSPITAL CLÍNICO

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv