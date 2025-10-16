DREAMS LIDERA EL RETORNO DEL PÓKER CON EL TORNEO "ASES DE LA PATAGONIA"

​Ases de la Patagonia es el nombre del torneo que tuvo lugar en dependencias de Dreams Punta Arenas y que es organizado por Edgardo Ortega Bucarey, experimentado casinero con más de medio siglo en esta industria en Chile y reconocido por su capacidad organizativa.



Durante dos días el evento, que tuvo emoción de principio a fin, se jugó bajo la modalidad Texas Hold 'em, mundialmente conocida y popularizada por su cobertura televisiva en canales deportivos.



Pozo



En total fueron 60 jugadores (4 de ellos damas) quienes compitieron por un pozo que superó los 32 millones en premios y que se repartieron, en diferentes porcentajes, entre los 12 mejores.



El primer lugar fue para el puertomontino Marcelo Ruiz Arratia, quien se embolsó exactos 8 millones 968 mil 960 pesos. La segunda ubicación recayó en Luis Scarpeccio, de Río Gallego (Argentina), quien ganó poco más de 6 millones y el tercer puesto lo obtuvo Boris Elliot, también ríogalleguense con un premio de 3 millones 971 mil 968 pesos. En damas la mejor ubicación fue para Soledad Villaroel quien ocupó el lugar número 12 entre los 60 participantes.



Reacciones



Tras las maratónicas jornadas en las instalaciones de clase mundial de Dreams, donde destacó la atención de los organizadores y la camaradería de los participantes, Ortega Bucarey reflexionó sobre la respuesta de la comunidad de jugadores, calificándola como abrumadoramente positiva, marcando así el liderazgo de Dreams en esta modalidad de juego de cartas. “El éxito del Ases De La Patagonia no solo refleja la pasión por el póker en Chile, sino también el compromiso de Dreams por revitalizar esta disciplina en la región”.



Quien también se refirió al éxito de la actividad fue el gerente general de Dreams Punta Arenas John Mattson quien señaló que “esta actividad también fortalece el turismo y la oferta de entretenimiento en la zona; además consolida a Punta Arenas como un destino clave para los aficionados al póker en nuestro territorio nacional y más allá de nuestras fronteras, porque hubo grandes jugadores provenientes de Argentina”, expresó el alto ejecutivo.



Anuncio



Una vez finalizada la ceremonia de premiación en Dreams, Edgardo Ortega invitó a los jugadores a estar a atentos a las fechas clasificatorias (que se informarán en los sitios de póker), para ser parte de la próxima fecha nacional que quedó fijada para los días viernes 28 y sábado 29 de noviembre en Temuco, en el torneo que llevará por nombre Ases de la Araucanía. “De esta forma Dreams continúa con la tradición de liderar la organización de competencias de alto nivel en todo el país”, sentenció Ortega.



(Contacto [email protected])














