Punta Arenas,
16 de octubre de 2025

V DIVISIÓN DE EJÉRCITO CUENTA CON UNA GENERACIÓN DE ESPECIALISTAS EN EL SISTEMA LEOPARD 1V

​Los entrenamientos se desarrollaron en los centros de instrucción “Ojo Bueno” y “Santa María”, combinando clases teóricas con ejercicios aplicados en simuladores y en terreno.

leopard1v

Con el objetivo de continuar potenciando la operatividad de sus unidades de Caballería Blindada en el extremo sur del país, la V División de Ejército (VDE) culminó exitosamente la certificación de especialistas en el sistema de armas Leopard 1V. Este proceso formativo, centrado en las Ocupaciones Militares Especializadas (OMEs) de comandante, artillero y conductor, es importante para el alistamiento operacional del personal perteneciente al Pelotón de Exploración Blindado, el Grupo de Tanques N.º 6 “Dragones” de la 4ta. Brigada Acorazada “Chorrillos” y el Grupo Acorazado Ligero del Destacamento Acorazado (DESACO) N.º 5 “Lanceros”.

Los entrenamientos se desarrollaron en los centros de instrucción “Ojo Bueno” y “Santa María”, combinando clases teóricas con ejercicios aplicados en simuladores y en terreno. Ambas modalidades exigieron altos niveles de concentración, disciplina y adaptabilidad por parte de los participantes, quienes debieron enfrentar múltiples desafíos desde el inicio de la capacitación. 

En el caso de los futuros comandantes y artilleros, la instrucción se centró en el dominio de sistemas de control de fuego, manejo de armamento, operación de emergencia y procedimientos tácticos. El Teniente Gaspar Molina O., del Grupo de Tanques N.º 6 “Dragones”, destacó que “la constancia es el denominador común para adquirir el conocimiento necesario y operar estos vehículos, manteniendo siempre el interés por aprender”.  

Por otro lado, el Subteniente Benjamín Chapa V., del DESACO N.º 5 “Lanceros”, compartió su experiencia en la simulación virtual, una de las fases más demandantes del curso. “En la cabina los procedimientos deben ejecutarse con total precisión, lo que implica designar los blancos correctamente y resolver fallas en tiempo real”, señaló.  

En paralelo, quienes se graduaron como conductores se enfocaron en el conocimiento técnico de los sistemas de frenos, hidráulico, eléctrico y de combustible, además de prácticas de mantenimiento preventivo y correctivo de los carros. La Cabo 1.º Thiare Tapia L., del Pelotón de Exploración Blindado, valoró los aprendizajes adquiridos, afirmando: “Ahora puedo conducir con propiedad y mantener el tanque en óptimas condiciones para el combate”.  

De acuerdo a los instructores, la coordinación eficiente entre los distintos integrantes de la tripulación es esencial para el correcto empleo del Leopard 1V. Además, el entrenamiento conjunto permite que cada función se complemente, garantizando así la respuesta operativa ante cualquier situación táctica. “La preparación integral de las tripulaciones es fundamental para la vigencia operativa del sistema. Capacitar a estos alumnos permite proyectar el conocimiento técnico y táctico a las nuevas generaciones, asegurando la continuidad y efectividad del empleo de los blindados en el Ejército”, destacó el Sargento 2.º Antonio Catalán Molina, instructor del Grupo de Tanques N.º 6 “Dragones”.  

En conclusión, el desarrollo de estos cursos reforzó la preparación del personal, a través de una doctrina operativa común, bajo la supervisión del Centro de Entrenamiento de Combate Acorazado (CECOMBAC). Además, estas capacitaciones aseguran que el Ejército cuente con tripulaciones preparadas para enfrentar los desafíos de la guerra moderna, garantizando la operatividad del sistema Leopard 1V en las unidades blindadas de la VDE.  






76 AÑOS DEL CENTRO DE ASUNTOS ANTÁRTICOS DEL EJÉRCITO: EL CORAZÓN LOGÍSTICO DEL CONTINENTE BLANCO

CHILE IMPULSA SU OFERTA TURÍSTICA EN LAS RUEDAS DE NEGOCIOS Y ESPACIOS DE CONEXIÓN INTERNACIONAL EN LA ATWS 2025

Leer Más

​Ruedas de negocios, encuentros con prensa internacional y talleres marcaron la tercera jornada en Puerto Natales, donde emprendedores y destinos de todo el país presentaron su oferta a los principales actores del turismo aventura global, fortaleciendo la proyección internacional de Chile y sus regiones.

​Ruedas de negocios, encuentros con prensa internacional y talleres marcaron la tercera jornada en Puerto Natales, donde emprendedores y destinos de todo el país presentaron su oferta a los principales actores del turismo aventura global, fortaleciendo la proyección internacional de Chile y sus regiones.

ATWS 2025 003
nuestrospodcast
ALEJANDRA PINO MONTERO ASUMIÓ COMO SECRETARIA TITULAR DE LA CORTE DE APELACIONES DE PUNTA ARENAS

Noticias
Destacadas
leopard1v

V DIVISIÓN DE EJÉRCITO CUENTA CON UNA GENERACIÓN DE ESPECIALISTAS EN EL SISTEMA LEOPARD 1V

gabineteagro

GABINETE DEL AGRO Y AGRICULTORES ESTABLECEN PRIORIDADES DEL SECTOR EN LA PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA

liliana

YO CONFÍO Y, ¿TÚ?

subcomisiontrata

EN PUERTO NATALES: SUBCOMISIÓN PREVENTIVA DE TRATA DE PERSONAS REALIZÓ NUEVO OPERATIVO NOCTURNO

