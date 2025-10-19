MOP INVITA A PARTICIPAR EN EL CONCURSO “JUNIOR DEL AGUA 2025” DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA MEDIA

El 31 de diciembre finaliza el plazo para presentar proyectos al concurso Junior del Agua que organiza el Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas junto a agrupaciones que son parte del Comité Nacional para el Programa Hidrológico Intergubernamental UNESCO-Chile.

El Seremi de Obras Públicas, José Luis Hernández, realizó un llamado a los alumnos magallánicos a participar, informando que el certamen está dirigido a estudiantes entre 15 y 19 años que presenten proyectos de investigación científica, tecnológica o de carácter social, cuyo tema central sea el recurso hídrico y con resultados concretos. Los trabajos se recibirán hasta el 31 de diciembre y la premiación será en marzo de 2026, para luego en agosto, representar a Chile en Estocolmo, Suecia.

Cada investigación puede estar conformada por un máximo de 2 estudiantes regulares que a septiembre del 2025 tengan entre 15 y 19 años, y contar con un profesor(a) guía y asesor(a) externo(a). No obstante, el viaje a Suecia está contemplado para 2 estudiantes y el profesor guía, debiendo participar en las actividades que establezca la organización del evento. Las bases del concurso están disponibles en https://snia.mop.gob.cl/concurso-junior-agua/concurso-junior-agua/convocatorias.

El jurado evaluará los proyectos para definir tres iniciativas que los estudiantes deberán presentar ante un jurado en marzo de 2026 en Santiago, y escoger el proyecto que representará al país en el “Stockholm Junior Water Prize” en agosto de ese año en Suecia.

Los premios que otorga el “Stockholm Junior Water Prize” son US$15.000 y una escultura de cristal para el primer lugar, US$3.000 para el premio de excelencia y US$5.000 para el establecimiento educacional del cual provienen los jóvenes que resulten ganadores.

El Stockholm International Water Institute desarrolla el concurso desde 1995 y Chile ha obtenido el primer lugar con estudiantes de Santiago y premios a la excelencia con representantes de Coquimbo y Magallanes.

En la versión internacional 2025, las estudiantes del Liceo Nº1 de Niñas “Javiera Carrera” de Santiago, Josefa Palma y Viviana Pazmino, representaron a Chile con el proyecto “Biorremediación de contaminantes emergentes presentes en aguas residuales mediante bacterias antárticas degradadoras de ampicilina”. Su profesora guía, Roxana Nahuelcura, las acompañó en el viaje.

El domingo 24 de agosto en Estocolmo expusieron ante un jurado el estudio de una nueva especie de bacteria antártica llamada Pseudonomas violetae, en honor de la artista nacional Violeta Parra. Esta bacteria fue aislada e identificada desde muestras de tierra tomadas del glaciar Unión en la Antártica en el Laboratorio de Nanotecnología de la Universidad Andrés Bello, que actuó como asesor externo. Esta cepa se caracteriza por pertenecer al género Pseudonomas, ser un bacilo Gram-negativo y tener un rango de temperatura de crecimiento entre 0° y 30° C.

Evaluada su resistencia en un medio con ampicilina y su capacidad para degradarla, ésta respondió favorablemente y se propuso el uso de la bacteria como un método factible para combatir la creciente contaminación de antibióticos en las aguas residuales.

Si bien la Josefa y Viviana no ganaron el certamen internacional, valoraron su participación y la catalogaron como una experiencia enriquecedora. “Tuvimos la oportunidad de compartir el proyecto con personas de otras culturas y aprender de ellas, de recibir retroalimentación de expertos para ir mejorando cada vez más”, comentaron las jóvenes.

Destacaron el concurso como una instancia para que más estudiantes se motiven a participar en la ciencia y la innovación, y la posibilidad de conocer una diversidad de proyectos con soluciones interesantes, ampliando así sus perspectivas de investigación.

A su vez, la profesora Nahuelcura resaltó el profesionalismo de las estudiantes para preparar cada detalle de su presentación en el evento. “Sin duda que su desempeño las posicionó entre las delegaciones, participaron con entusiasmo en las actividades programadas por la organización y compartieron con el embajador de Chile en Suecia, quien hizo buenas observaciones con respecto al trabajo”.



