MOP INVITA A PARTICIPAR DE ENCUESTA NACIONAL SOBRE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA GESTIÓN HÍDRICA MUNICIPAL

En el marco del Proyecto Readiness asociado al desarrollo del Plan de Adaptación al Cambio Climático para el sector de los Recursos Hídricos (PACC-RH), el Ministerio de Obras Públicas (MOP), a través de la Dirección General de Aguas (DGA), junto al Ministerio del Medio Ambiente (MMA), con apoyo de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el financiamiento del Fondo Verde del Clima (FVC), realizó una invitación a participar en la Encuesta Nacional sobre Adaptación al Cambio Climático en la Gestión Hídrica Municipal.

Esta encuesta está dirigida a equipos municipales y jefaturas de asuntos hídricos, medioambiente o cargos afines, y tiene por objetivo identificar las necesidades de información de los municipios de Chile en materia de adaptación al cambio climático en la gestión del agua.

Los resultados permitirán orientar el desarrollo de un kit informativo con herramientas de apoyo destinadas a fortalecer las capacidades municipales frente a los crecientes desafíos que impone el cambio climático, y el aumento de la demanda, entre otros factores sobre los recursos hídricos.

El Seremi de Obras Públicas José Luis Hernández, y la Directora Regional de Aguas Lorena Olivares, realizaron un llamado a participar a los representantes de las municipalidades, destacando que su aporte será clave para visibilizar las brechas de información a nivel local, apoyar la elaboración de instrumentos útiles, pertinentes y adaptados al territorio, y para contribuir a una estrategia nacional más eficaz y colaborativa.

La fecha límite para responder la encuesta es el 7 de octubre de 2025, pudiendo los interesados acceder aquí: Encuesta Municipal Agua y CC.



