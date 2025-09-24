TE H2 Y LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD FIRMAN CONVENIO PARA MODIFICAR Y MEJORAR CAMINOS E INFRAESTRUCTURA DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO H2 MAGALLANES

​La Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la empresa TE H2 Chile firmaron un convenio que permitirá ejecutar obras de modificación, mejora y mantención de caminos en las áreas de influencia del Proyecto H2 Magallanes. El objetivo es fortalecer la conectividad vial de la región y garantizar condiciones seguras de tránsito en el marco del desarrollo del proyecto.



​Esto cobrará especial relevancia durante la etapa de construcción, período en el que se prevé un alto flujo de transporte de materiales, maquinarias, insumos y personal. Dicho movimiento se realizará mediante vehículos livianos, buses para trabajadores y camiones de gran envergadura, utilizando los caminos públicos existentes.

Para responder a este escenario, el convenio establece que todas las obras se ejecutarán bajo los estándares técnicos y de seguridad vial de la Dirección de Vialidad, garantizando en todo momento el libre tránsito de los usuarios. En caso de que los trabajos requieran cierres temporales de rutas, el Proyecto H2 Magallanes deberá habilitar desvíos y otras alternativas que permitan mantener la conectividad.

Obras contempladas

Las obras consistirán en acondicionamiento de los caminos y ampliación de calzadas; refuerzo de estructuras existentes; construcción de cruces y nuevos puentes cuando sea necesario; mejoras en accesos y conectividad; modificación de puertas, guardaganados, badenes y desagües, además de la mantención de caminos existentes para asegurar su operatividad.

Para cumplir con estos compromisos, TE H2 Chile será responsable de la construcción directa de las obras, contratando exclusivamente a empresas inscritas en el Registro de Contratistas del Ministerio de Obras Públicas, lo que asegura que cada intervención se realice conforme a la normativa vigente y con respaldo técnico especializado. Además, se contará con la supervisión de un Inspector Fiscal designado por la Dirección de Vialidad.

El convenio establece que el aporte del Proyecto H2 Magallanes será realizar directamente las obras, cuyo valor será definido en cada convenio específico y aprobado por la Dirección de Vialidad y el Ministerio de Hacienda.

Una vez terminadas y revisadas, estas obras pasarán a ser bienes nacionales de uso público, quedando bajo la responsabilidad de la Dirección de Vialidad para su conservación futura.

Con este acuerdo, TE H2 Chile reafirma su compromiso de desarrollar el Proyecto H2 Magallanes con estándares de seguridad, conectividad y beneficios para la comunidad local, colaborando con las autoridades para mejorar la infraestructura vial y facilitar el tránsito en la región. “Este convenio concreto es fruto de un trabajo de colaboración directo con la secretaria ministerial regional de Obras Públicas y la dirección regional de Vialidad. Hace unos meses atrás, demostramos con MOP y Vialidad que podíamos pasar 20 camiones con carga sobredimensionada por el puerto Mardones sin que Punta Arenas se dé cuenta. Con este convenio, estamos apostando a lograr un tránsito de nuestras cargas provenientes de Punta Arenas sin impactar la conectividad hacia Argentina y Tierra del Fuego, todo esto a costo de la empresa, contando con los estándares y la supervisión de la Dirección de Vialidad”, señaló Antoine Liane, gerente general de TE H2 Chile.

Mesa sectorial público-privada

Por su parte el seremi José Luis Hernández comentó que “esta firma viene a dar cuenta de un compromiso que el ministerio de Obras Públicas adquirió desde un inicio en cuanto a ser un aporte para la instalación de la industria del H2V en la Región de Magallanes. Como ministerio contamos con una cartera de proyectos de infraestructura habilitante para la instalación de esta industria, y el mandato entregado por el Presidente Gabriel Boric siempre ha sido que debemos coordinar lo necesario para que esta nueva oportunidad para el desarrollo de nuestra Región sea abordada con una mirada de cooperación y colaboración conjunta”.

A su vez la autoridad local reiteró que este convenio de cooperación público–privada avala el trabajo que se realiza a nivel ministerial en este ámbito, agregando que “en el ministerio a nivel local se trabaja en una mesa mensual en donde participan cada una de las direcciones del ministerio, las empresas asociadas al Gremio de H2V, y empresas que no pertenecen a esta asociación. Esto nos ha permitido avanzar en varios aspectos que permitirán abordar, proyectar y mejorar procesos y procedimientos para el desarrollo de iniciativas, coordinar plazos y requerimientos necesarios para que esta instalación sea amigable con el ambiente y no presente grandes inconvenientes sobre la vida diaria de nuestros habitantes. Si duda mediante el trabajo coordinado y colaborativo, lograremos objetivos que permitan una mejor instalación y desarrollo de cualquier industria en nuestra región”.













