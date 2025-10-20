Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

20 de octubre de 2025

MUNICIPALIDAD ILUMINÓ EDIFICIOS EN APOYO A LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

​El Palacio Montes, el Teatro Municipal y las letras de los 500 Años se tiñeron de rosado para promover la concientización sobre la detección temprana de esta enfermedad.

DÍA CONTRA LA LUCHA DEL CÁNCER DE MAMA (3)

En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la Municipalidad de Punta Arenas realizó la tradicional iluminación de edificios municipales con color rosado, símbolo mundial de esta causa. La actividad se desarrolló la noche de hoy, entre las 22:00 y 02:30 horas, y abarcó el Palacio Montes, el Teatro Municipal José Bohr y el sector de las letras conmemorativas de los 500 Años.

La iniciativa, organizada por la Oficina Municipal de la Mujer, dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario, busca visibilizar el esfuerzo y la resiliencia de las mujeres que enfrentan esta enfermedad, además de promover la detección precoz, una de las principales herramientas para salvar vidas.

"Al igual que en años anteriores, quisimos sumarnos a esta fecha que une a todo el mundo en un mismo mensaje: la importancia de la prevención. Con la iluminación de nuestros edificios más representativos reafirmamos nuestro compromiso con la salud y el bienestar de las mujeres de Punta Arenas", señalaron desde la Oficina Municipal de la Mujer.

La jornada contó también con la participación del Club de Leones Mujer Austral, agrupación que tradicionalmente colabora en esta conmemoración y que este año se distribuyó en los distintos puntos de la ciudad para acompañar la actividad y reforzar el llamado a la concientización.

Asimismo, la Oficina de la Mujer ha colaborado en la difusión de otras iniciativas impulsadas por el Club de Leones, como el conversatorio "Conversemos sobre el cáncer", realizado el 3 de octubre en el Centro Cultural Municipal, instancia que reunió a especialistas y público general en torno a la prevención, diagnóstico y acompañamiento emocional frente a esta enfermedad.

Con estas acciones, el municipio busca mantener viva la reflexión y el compromiso colectivo frente al cáncer de mama, promoviendo la información y el autocuidado como herramientas esenciales para mejorar la calidad de vida de las mujeres de la comuna.




DÍA CONTRA LA LUCHA DEL CÁNCER DE MAMA (3)

MUNICIPALIDAD ILUMINÓ EDIFICIOS EN APOYO A LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

SEREMI Y SERVIU MAGALLANES REAFIRMAN LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN PROCESO DE COMPRA DE EX CLUB HÍPICO PARA PARQUE URBANO Y VIVIENDAS

Leer Más

​La operación, que considera una inversión pública aproximada de $21.832 millones, tiene como objetivo recuperar un terreno estratégico de 20,31 hectáreas para transformarlo en un Parque Urbano Habitable de escala regional, como parte del Plan Ciudades Justas.

​La operación, que considera una inversión pública aproximada de $21.832 millones, tiene como objetivo recuperar un terreno estratégico de 20,31 hectáreas para transformarlo en un Parque Urbano Habitable de escala regional, como parte del Plan Ciudades Justas.

CLUB HÍPICO 5
nuestrospodcast
Walter Alvial Foto2

EL TRAIL MÁS AUSTRAL DEL CONTINENTE AMERICANO CONVOCÓ A CERCA DE 300 DEPORTISTAS EN EL PARQUE DEL ESTRECHO

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
CAMINATA ADULTO MAYOR (6)

ADULTOS MAYORES DISFRUTARON JORNADA SALUDABLE Y RECREATIVA EN PUNTA ARENAS

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
WhatsApp Image 2025-10-16 at 17

SEREMI DE AGRICULTURA DESTACA LA PLANTACIÓN DE LAS 5 HECTÁREAS REALIZADAS POR EL EQUIPO DEL PROGRAMA PAPA, EN EL SEMILLERO MÁS AUSTRAL DEL MUNDO

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
corearecheta

CONSEJERO RODOLFO ARECHETA CRITICA APROBACIÓN DE TRASPASO DE RECURSOS PARA EXPROPIACIÓN DEL CLUB HÍPICO: “LA PROBABILIDAD DE QUE ESTO TERMINE EN UN PARQUE ES MUY BAJA”

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909