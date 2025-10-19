CONAF MAGALLANES DESTACA LA RELEVANCIA DE LAS ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS Y LLAMA A FORTALECER SU CUIDADO

En el programa “Cuidemos nuestros parques” de Polar Comunicaciones, el Director Regional de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en Magallanes, Mauricio Ruiz, conversó sobre la importancia de los parques nacionales y áreas silvestres protegidas en la región, destacando su aporte en la conservación de la flora y fauna, así como su rol en el equilibrio ambiental y el desarrollo sostenible del territorio.

Ruiz explicó que cuando se habla de un área silvestre protegida, se hace referencia a espacios naturales que el Estado resguarda por su alto valor ecológico, cultural o científico, donde la prioridad es la conservación. En ese sentido, recordó que Magallanes concentra una de las mayores extensiones de superficie protegida del país, con ecosistemas únicos que albergan especies nativas y endémicas.

Consultado sobre el acceso a las áreas silvestres protegidas (ASP) de la región, el Director explicó que no todas están abiertas al público, ya que algunas tienen fines estrictamente científicos o de conservación, por lo que se requiere autorización previa para ingresar. Sin embargo, recalcó que los parques nacionales con infraestructura habilitada para visitantes —como Torres del Paine, Pali Aike o Alberto de Agostini— cuentan con senderos, zonas de acampe y señalética que permiten una visita segura y educativa.

Finalmente, el Director recordó los valores de acceso vigentes en los parques administrados por CONAF, los cuales varían según la categoría del visitante (nacional, extranjero, adulto o estudiante) y pueden consultarse en el sitio web institucional. Asimismo, invitó a la comunidad a seguir disfrutando de los espacios naturales con responsabilidad.

