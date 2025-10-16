Punta Arenas,
16 de octubre de 2025

ORQUESTA DE CÁMARA DEL MUNICIPAL DE SANTIAGO LLEGA A PUERTO NATALES

Concierto gratuitos.

Orquesta de Cámara del Municipal de Santiago

Bajo la batuta de su directora titular, Alejandra Urrutia, estos dos conciertos se realizarán el viernes 17 de octubre en el hotel The Singular Patagonia, tanto para público educativo como para huéspedes de este recinto y público general. Asimismo, este cuerpo artístico del Teatro Municipal de Santiago realizará clases magistrales el sábado 18.

Para ofrecer sus conciertos, la Orquesta de Cámara del Teatro Municipal de Santiago se trasladará hasta Puerto Natales. Bajo la batuta de su directora titular, la maestra Alejandra Urrutia, este cuerpo artístico del Teatro Municipal de Santiago actuará gratuitamente por partida doble este viernes 17 de octubre en el hotel The Singular Patagonia, específicamente en los pasillos patrimoniales del antiguo Frigorífico Bories, hoy Monumento Nacional.

Primero, a las 11:00 horas, realizará un concierto educacional para integrantes de la Orquesta Sinfónica Salesiana y estudiantes del Liceo Salesiano Monseñor Fagnano, con la colaboración de la Fundación Artes de la Patagonia Austral. Y posteriormente, a las 19:00 horas, presentará el concierto Ecos del viento, para huéspedes de este recinto y público general (Inscripciones aquí).

El programa de este segundo concierto contempla la Sinfonía n.º 1 en do menor, Op. 11 (MWV N 13), de F. Mendelssohn; Tríptico sinfónico, del icónico Vicente Bianchi (con arreglos de Jimmy Beas); y Las cuatro estaciones: Concierto para violín nº 2 en Sol menor, Op. 8, RV 315, "El verano", de A. Vivaldi. Asimismo, obras de dos jóvenes compositores: Tres postales, de Darío Duarte; y A Gabriela Mistral, de Mariela Paz.

"Para mí es una gran alegría viajar a Puerto Natales junto a la Orquesta de Cámara del Municipal de Santiago. Llevaremos un programa hermoso e interesante para el público en general y para los estudiantes que nos acompañarán en nuestros conciertos. Esperamos que nos acompañen y que sean parte de este viaje musical en medio de la belleza natural del sur de nuestro país", dice Alejandra Urrutia, directora titular de la agrupación.

"La cultura, al igual que la naturaleza, cobra fuerza cuando se comparte. Para nosotros, es un honor abrir las puertas de nuestro espacio patrimonial a la comunidad y contribuir a que la música dialogue con la historia y el paisaje de la Patagonia", señalan desde The Singular Hotels. 


Las actividades de la Orquesta de Cámara del Teatro Municipal de Santiago en Puerto Natales, se enmarcan en el convenio de este escenario con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y también incluyen clases magistrales impartidas por músicos de la mencionada agrupación a la Orquesta Sinfónica Salesiana, el sábado 18 a las 11:00 horas. Asimismo, colabora Lojan Producciones y apoya la Municipalidad de Puerto Natales.


​La aprobación permitirá recuperar un terreno histórico y convertirlo en un gran espacio público que impulsará la vida urbana y comunitaria en la ciudad de Punta Arenas.

