Punta Arenas,
13 de agosto de 2025

COMIENZA ENTREGA DE INVITACIONES PARA TEATRO Y CONCIERTO INFANTIL

​El municipio invita a disfrutar de "Érase una vez Dominga" y el reestreno de "Alicia en el País de las Maravillas" en el Centro Cultural.

ENTREGA DE INVITACIONES (2)

​La Municipalidad de Punta Arenas inició este martes el reparto de invitaciones para dos actividades culturales gratuitas que forman parte del Mes de la Niñez: el concierto "Érase una vez Dominga" y el reestreno de la obra "Alicia en el País de las Maravillas", a cargo del Elenco de Teatro Municipal.


El alcalde Claudio Radonich destacó que estas propuestas buscan ofrecer panoramas familiares durante agosto, sumándose a la cartelera de las Invernadas y a la Agenda Cultural 2025. "Primero tenemos un concierto de Dominga, una joven artista de nuestra ciudad, que interpreta temas de películas infantiles. Esto será el jueves 14 a las 19:00 horas en el Centro Cultural. Las invitaciones se pueden retirar este martes en Unimarc Sur y en el Teatro Municipal, y mañana miércoles solo en el Teatro Municipal. Luego, el sábado y domingo continuamos con el reestreno de "Alicia en el País de las Maravillas", una producción de primer nivel adaptada por nuestro elenco. Invitamos a toda la comunidad a acompañarnos en estas actividades pensadas para los más pequeños", señaló.


La encargada de Cultura del municipio, Maribel Valle, precisó que el retiro de entradas para el concierto se realiza este martes 12 de agosto, de 15:00 a 17:00 horas en Unimarc Sur y de 15:00 a 19:00 horas en el Teatro Municipal José Bohr, y el miércoles 13 únicamente en este último lugar, de 15:00 a 19:00 horas. Para la obra teatral, las invitaciones estarán disponibles el miércoles 13 en los mismos horarios y puntos, y el jueves 14 solo en el Teatro Municipal.


El concierto de Dominga, de 14 años, presentará clásicos de Disney como "Un mundo ideal" y "Libre soy", en un espectáculo de una hora con cuidada puesta en escena. En tanto, "Alicia en el País de las Maravillas" contará con la participación de 22 actores y actrices, cuyas edades van de los 10 a los 72 años, en un montaje adaptado colectivamente por el elenco municipal.


Radonich también adelantó que las celebraciones continuarán con el Concierto de Jazz el 19 de agosto, la conmemoración del Día Mundial del Folklore el 21, y la XXVII Feria del Libro del 22 al 24 de agosto, que incluirá presentaciones literarias, firmas de autores, teatro y exhibición de libros.


Finalmente, Valle recordó la importancia de la puntualidad. "Siempre lo más importante es que la gente llegue a tiempo, porque cuando se ingresa tarde se distrae a los artistas en escena. Y también que efectivamente utilicen la entrada que retiraron, para que todos puedan disfrutar de estas actividades", subrayó la funcionaria municipal.



OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER LANZÓ NUEVOS TALLERES PARA EL SEGUNDO SEMESTRE

ALCALDE RADONICH ACLARA SITUACIÓN CON MINSAL QUE CONTRADICE VERSIÓN DE GOBERNADOR FLIES

​Tras reunirse con autoridades sanitarias, el jefe comunal expresó su molestia por la falta de coordinación y claridad entre las distintas instancias, lo que generó una controversia innecesaria en torno al avance del proyecto de salud en Río Seco.

​Tras reunirse con autoridades sanitarias, el jefe comunal expresó su molestia por la falta de coordinación y claridad entre las distintas instancias, lo que generó una controversia innecesaria en torno al avance del proyecto de salud en Río Seco.

OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER LANZÓ NUEVOS TALLERES PARA EL SEGUNDO SEMESTRE

COMIENZA ENTREGA DE INVITACIONES PARA TEATRO Y CONCIERTO INFANTIL

Lugar Casa Nómade - Espacio Cultural Croacia #1017, Punta Arenas

ACTOR JAIME LORCA IMPARTIRÁ SEMINARIO DE MOVIMIENTO DE MARIONETAS Y MÁSCARAS EN PUNTA ARENAS

LIGA DEPORTIVA ESCOLAR 2025 (5)

INICIA EL SEGUNDO SEMESTRE DE LA LIGA DEPORTIVA ESCOLAR 2025

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales