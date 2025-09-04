Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

4 de septiembre de 2025

CONCIERTO DE FIESTAS PATRIAS ABRIÓ CELEBRACIONES EN PUNTA ARENAS

​La Banda de la V División de Ejército se presentó en el Teatro Municipal con un repertorio variado y gran convocatoria de público.

CONCIERTO DE FIESTAS PATRIAS (1)

Con un Teatro Municipal José Bohr repleto, la Municipalidad de Punta Arenas dio inicio este miércoles 3 de septiembre al programa de actividades enmarcadas en el Mes de la Patria, con el tradicional Concierto de Fiestas Patrias a cargo de la Banda de la V División de Ejército. 

La presentación reunió a 35 músicos en escena, provenientes mayoritariamente de Punta Arenas, junto a integrantes de Puerto Natales y Porvenir, además de músicos en condición de retiro y tres estudiantes del Liceo Instituto Don Bosco. También participó un alumno del Conservatorio de la Universidad de Magallanes. El conjunto, bajo la dirección del teniente Fernando Zurita, interpretó un repertorio diverso que incluyó música militar, incidental, de películas, adaptaciones de rock clásico y piezas del folclore nacional.

El alcalde Claudio Radonich valoró la convocatoria y destacó la calidad del espectáculo. "Estamos muy contentos. Este concierto marca el inicio de las actividades que hemos preparado con mucho cariño para conmemorar nuestra patria. Contamos con 35 músicos que sonaron espectacular, con un teatro lleno y un público muy receptivo", señaló la autoridad local.

El jefe comunal también hizo un llamado a vivir con orgullo las celebraciones. "Como lo hemos conversado con los vecinos, no debemos esperar solo el 18 para mostrar la bandera. Este mes es una oportunidad para ponerla con orgullo y sentirnos parte de una tradición que nos une. Queremos que todas las actividades municipales tengan este marco de respeto y participación", remarcó Radonich.

El Concierto de Fiestas Patrias fue el punto de partida de una programación preparada por la Municipalidad para septiembre, que incluye dos funciones del Circo Platinium el 6 de septiembre en el Centro Cultural Municipal y, más adelante, una nueva fecha del Ciclo de Piano 2025, con la presentación del pianista Danor Quinteros el 23 de septiembre en el Teatro Municipal.


seminario IA Plano General

CORTE DE PUNTA ARENAS REALIZÓ TALLER SOBRE EL IMPACTO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

ENAP MAGALLANES PARTICIPA EN SEMINARIO EMPRESARIAL Y RENUEVA CONVENIO CON LICEO INDUSTRIAL DE PUNTA ARENAS

Leer Más

​La empresa tuvo representantes en “Magallanes 360”, donde fueron abordados temas claves para el futuro de la región austral. Además, la estatal continúa generando espacios de intercambio de experiencias laborales con estudiantes.

​La empresa tuvo representantes en “Magallanes 360”, donde fueron abordados temas claves para el futuro de la región austral. Además, la estatal continúa generando espacios de intercambio de experiencias laborales con estudiantes.

En seminario empresarial, Enap expone principales desafíos energéticos
nuestrospodcast
CONCIERTO DE FIESTAS PATRIAS (1)

CONCIERTO DE FIESTAS PATRIAS ABRIÓ CELEBRACIONES EN PUNTA ARENAS

INE 336
Noticias
Destacadas
CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
Forjadores Ambientales San José 1

LICEO SAN JOSÉ CUENTA CON NUEVOS FORJADORES AMBIENTALES

CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
Consejero Regional Rodolfo Cardenas (3)

CONSEJERO CÁRDENAS ADVIERTE IMPACTO DE RECORTE PRESUPUESTARIO QUE ALCANZARÍA 1,9% EN MAGALLANES

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
bianchodiputadi

PASA AL SENADO PROYECTO DEL DIPUTADO BIANCHI QUE ENDURECE LAS SANCIONES POR EVASIÓN Y AUMENTA LA FISCALIZACIÓN EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909