CONCIERTO DE FIESTAS PATRIAS ABRIÓ CELEBRACIONES EN PUNTA ARENAS

Con un Teatro Municipal José Bohr repleto, la Municipalidad de Punta Arenas dio inicio este miércoles 3 de septiembre al programa de actividades enmarcadas en el Mes de la Patria, con el tradicional Concierto de Fiestas Patrias a cargo de la Banda de la V División de Ejército.

La presentación reunió a 35 músicos en escena, provenientes mayoritariamente de Punta Arenas, junto a integrantes de Puerto Natales y Porvenir, además de músicos en condición de retiro y tres estudiantes del Liceo Instituto Don Bosco. También participó un alumno del Conservatorio de la Universidad de Magallanes. El conjunto, bajo la dirección del teniente Fernando Zurita, interpretó un repertorio diverso que incluyó música militar, incidental, de películas, adaptaciones de rock clásico y piezas del folclore nacional.

El alcalde Claudio Radonich valoró la convocatoria y destacó la calidad del espectáculo. "Estamos muy contentos. Este concierto marca el inicio de las actividades que hemos preparado con mucho cariño para conmemorar nuestra patria. Contamos con 35 músicos que sonaron espectacular, con un teatro lleno y un público muy receptivo", señaló la autoridad local.

El jefe comunal también hizo un llamado a vivir con orgullo las celebraciones. "Como lo hemos conversado con los vecinos, no debemos esperar solo el 18 para mostrar la bandera. Este mes es una oportunidad para ponerla con orgullo y sentirnos parte de una tradición que nos une. Queremos que todas las actividades municipales tengan este marco de respeto y participación", remarcó Radonich.

El Concierto de Fiestas Patrias fue el punto de partida de una programación preparada por la Municipalidad para septiembre, que incluye dos funciones del Circo Platinium el 6 de septiembre en el Centro Cultural Municipal y, más adelante, una nueva fecha del Ciclo de Piano 2025, con la presentación del pianista Danor Quinteros el 23 de septiembre en el Teatro Municipal.

