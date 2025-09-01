Punta Arenas,
1 de septiembre de 2025

CONCIERTO DE FIESTAS PATRIAS VUELVE AL TEATRO MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS

​Banda de la V División de Ejército ofrecerá un vibrante repertorio con música militar, de películas, rock clásico y folclore nacional en un evento gratuito para toda la familia.

Como ya es tradición en el inicio del mes de septiembre, la comunidad de Punta Arenas podrá disfrutar del Concierto de Fiestas Patrias a cargo de la destacada Banda Conciertos de la V División de Ejército, que una vez más dará vida a una presentación llena de identidad nacional, con una propuesta musical diversa y emocionante.
 
"Estamos muy contentos de comenzar septiembre con un baño de chilenidad a través de esta actividad tradicional. Agradecemos profundamente a la V División de Ejército por su permanente colaboración con nuestra agenda cultural. Invitamos a todas las familias a ser parte de este concierto de gala que da inicio a nuestras celebraciones patrias con música de primer nivel", destacó el alcalde Claudio Radonich.
 
El repertorio del concierto incluirá música militar, adaptaciones de rock clásico, piezas incidental y cinematográfica, y composiciones de raíces folclóricas chilenas, en un espectáculo de aproximadamente una hora de duración.
 
Para asistir a este evento, los vecinos podrán retirar sus invitaciones en los siguientes puntos y horarios: el lunes 1 de septiembre, en el Unimarc Sur de 15:00 a 17:00 horas y en el Teatro Municipal "José Bohr" de 15:00 a 19:00 horas; y el martes 2 de septiembre, nuevamente en el Teatro Municipal "José Bohr" en el mismo horario, de 15:00 a 19:00 horas.
 
Por su parte, la Teniente Coronel Jeannette Araneda, Fiscal Administrativa de la V División de Ejército, explicó: "Este concierto busca conmemorar el mes de la patria y el Día de las Glorias del Ejército. Queremos ofrecer un momento grato a toda la comunidad, saliendo del marco estrictamente militar para brindar un espectáculo variado y cercano, pensado especialmente para las familias de Punta Arenas".


CONCIERTO DE FIESTAS PATRIAS VUELVE AL TEATRO MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Aguas Magallanes

LA TASA DE DESOCUPACIÓN EN LA REGIÓN DE MAGALLANES FUE 6,7% EN EL TRIMESTRE MAYO – JULIO DE 2025

Leer Más

En doce meses se registró un ascenso de 0,8 puntos porcentuales, explicado por el alza de la fuerza de trabajo (3,4%), mayor a la presentada por las personas ocupadas (2,5%).


En doce meses se registró un ascenso de 0,8 puntos porcentuales, explicado por el alza de la fuerza de trabajo (3,4%), mayor a la presentada por las personas ocupadas (2,5%).


EL PRIMER INVERNADERO DE METALCOM "ECHA RAÍCES" EN TIERRA DEL FUEGO

Noticias
Destacadas
GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO: COMITÉS RURALES SE CAPACITAN PARA MEJORAR SU GESTIÓN EN EL MANEJO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE

GOBIERNO LANZA DIÁLOGOS CON ESTUDIANTES SOBRE LA ENCUESTA JUVENTUD Y BIENESTAR 2024

EL AMIGO DE LA FAMILIA

MINISTRO ALVARO ELIZALDE "MAGALLANES VIVE UN CUADRO COMPLETAMENTE DISTINTO AL DEL EXTREMO NORTE DEL PAÍS EN MATERIA DE SEGURIDAD"

Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales