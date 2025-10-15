15 de octubre de 2025
805 VACANTES TIENE DISPONIBLE EL CUPO EXPLORA-UNESCO 2026 PARA JÓVENES CON TRAYECTORIA CIENTÍFICA
Esta iniciativa del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación busca garantizar el acceso inclusivo a la Educación Superior, reconociendo el mérito de jóvenes con talento y vocación científica durante su etapa escolar.
Ya están abiertas las postulaciones al Cupo Explora-Unesco, una vía de admisión especial a la educación superior a través de la cual 18 universidades chilenas ofrecen vacantes para que estudiantes con trayectoria en el área de las ciencias y la tecnología, y que hayan participado en actividades del Programa Explora, puedan estudiar carreras de las ciencias naturales, ciencias sociales, humanidades y de la ingeniería, así como en otras áreas del conocimiento que se encuentren en la oferta.
"Igual que en años anteriores, este cupo es una gran oportunidad que destaca la trayectoria y el interés científico a temprana edad. Además, busca mantener y potenciar el talento de los y las más jóvenes, permitiendo seguir incentivando su curiosidad y facilitar su acceso a la educación superior, permitiéndoles así seguir contribuyendo al avance del conocimiento y de la innovación en el país, enfrentando los desafíos actuales, como la transformación tecnológica y el desarrollo sostenible", indicó la seremi de Ciencia, Verónica Vallejos.
Requisitos de Postulación
Este año pueden postular quienes hayan egresado el 2023, 2024 o 2025 de enseñanza media y tengan rendida o estén en proceso de rendición de una Prueba de Acceso a la Educación Superior (cualquiera de las siguientes alternativas): Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) durante el año 2024; Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES de invierno) 2025; o estar inscrito/a en la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES Regular) año 2025.
Entre los requisitos también se mencionan el haber participado al menos 1 año -entre séptimo básico y cuarto medio- en alguna de las siguientes actividades del programa Explora: Investigación e Innovación Escolar, IIE (Academias, Clubes); Congresos Explora Provinciales, Regionales y/o Nacional y Actividades de Socialización de IIE.
Quienes tengan interés en postular también deben presentar una carta de motivación que explique su trayectoria científica en el programa Explora y otras actividades complementarias, los motivos por los que postula y la fundamentación de selección de la carrera.
Es importante recalcar que este cupo no compromete financiamiento ni becas, siendo esto una gestión que los y las estudiantes deberán realizar por separado en caso de necesitar apoyo económico.
La convocatoria estará abierta hasta el 21 de octubre a las 23.59 horas. Más información en la página web https://explora.cl/blog/cupoexploraunesco/
HIDRÓGENO VERDE: COMISIÓN DE USO DE BORDE COSTERO APRUEBA TRES CONCESIONES PARA MEGAPROYECTOS LOCALES
La CRUBC además votó favorablemente para la integración del Secretario Regional Ministerial (Seremi) de Energía, Sergio Cuitiño, quien tendrá derecho a voz, pero no a voto, en la instancia.
La CRUBC además votó favorablemente para la integración del Secretario Regional Ministerial (Seremi) de Energía, Sergio Cuitiño, quien tendrá derecho a voz, pero no a voto, en la instancia.