Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

14 de octubre de 2025

TABSA REFUERZA SU COMPROMISO CON LAS COMUNIDADES LOCALES CON NUEVO FONDO DE $30 MILLONES EN PASAJES CONCURSABLES

​Las postulaciones se pueden presentar hasta el 9 de noviembre. Los resultados se darán a conocer el 18 de noviembre y los pasajes estarán disponibles desde el 19 de noviembre.

tabsapasajes
A contar de hoy en www.tabsa.cl se encuentran disponibles las bases y formulario de postulación para el segundo llamado de Pasajes Concursables, iniciativa que busca respaldar la labor de organizaciones sociales de las comunas en donde operan los ferries de TABSA. Al igual que el primer llamado, esta segunda etapa repartirá $30 millones en total con un monto máximo por proyecto de $2 millones equivalentes en pasajes.

Cristóbal Kulczewski, Gerente General de la naviera, explicó que estos fondos concursables consisten en la "entrega de pasajes de cortesía para todas aquellas organizaciones sociales, deportivas, culturales, recreativas, sin fines de lucro, que tengan un proyecto o actividad en las comunas en donde estamos presente como compañía".

Junto con invitar a las organizaciones a participar, el ejecutivo destacó que durante el primer llamado se registró un amplio interés por participar en estos fondos concursables, registrándose 31 proyectos presentados, 15 de los cuales fueron seleccionados.

El Subgerente de Conectividad y Servicios al Cliente, Sebastián Timis indicó que se recibirán las postulaciones durante 30 días y luego "una comisión revisa que los proyectos cumplan con las bases, privilegiando aquellos que generen impactos positivos en las localidades donde operamos".

En tanto, Patricio Lillo, Jefe Gestión de Personas de TABSA explicó que Pasajes Concursables es una iniciativa enmarcada en la Política de Sostenibilidad de la compañía. "En el primer llamado hubo mucha gente de consultó, que se dio el trabajo de averiguar en la página web, buscar las bases y eso es muy gratificante para nosotros como empresa", agregó.

Las postulaciones se pueden presentar hasta el 9 de noviembre. Los resultados se darán a conocer el 18 de noviembre y los pasajes estarán disponibles desde el 19 de noviembre.


fondoffoip

FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGEGOB APOYA A LA ESCUELA RAMÓN SERRANO DE TORRES DEL PAINE CON TALLERES QUE REFUERZAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

TOP DE PUNTA ARENAS CONDENA A PRESIDIO PERPETUO CALIFICADO A AUTOR DE ROBO CON HOMICIDIO POR ORIENTACIÓN SEXUAL DE LA VÍCTIMA

Leer Más

​El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas condenó hoy –lunes 13 de octubre– a Jesús David Londoño Astaiza a la pena de presidio perpetuo calificado, en calidad de autor del delito consumado de robo con homicidio calificado (ensañamiento y premeditación conocida por orientación sexual de la víctima). Ilícito perpetrado en abril del año pasado, en la ciudad.

​El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas condenó hoy –lunes 13 de octubre– a Jesús David Londoño Astaiza a la pena de presidio perpetuo calificado, en calidad de autor del delito consumado de robo con homicidio calificado (ensañamiento y premeditación conocida por orientación sexual de la víctima). Ilícito perpetrado en abril del año pasado, en la ciudad.

toppuq
nuestrospodcast
tabsapasajes

TABSA REFUERZA SU COMPROMISO CON LAS COMUNIDADES LOCALES CON NUEVO FONDO DE $30 MILLONES EN PASAJES CONCURSABLES

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
tabsapasajes

TABSA REFUERZA SU COMPROMISO CON LAS COMUNIDADES LOCALES CON NUEVO FONDO DE $30 MILLONES EN PASAJES CONCURSABLES

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
casino 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
toppuq

TOP DE PUNTA ARENAS CONDENA A PRESIDIO PERPETUO CALIFICADO A AUTOR DE ROBO CON HOMICIDIO POR ORIENTACIÓN SEXUAL DE LA VÍCTIMA

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
CARTA DIRECTOR (2)

COLECTIVO DE MUJERES ANTÁRTICAS SE PRONUNCIAN ANTE SENTENCIA POR CASO DE VIOLACIÓN DE CIENTÍFICA FRANCESA

Fernando de Magallanes, quién organizo una de las empresas de exploración más complejas del siglo XVI

CHILE HIJO DE MAGALLANES

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)