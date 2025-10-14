14 de octubre de 2025
TABSA REFUERZA SU COMPROMISO CON LAS COMUNIDADES LOCALES CON NUEVO FONDO DE $30 MILLONES EN PASAJES CONCURSABLES
Las postulaciones se pueden presentar hasta el 9 de noviembre. Los resultados se darán a conocer el 18 de noviembre y los pasajes estarán disponibles desde el 19 de noviembre.
TOP DE PUNTA ARENAS CONDENA A PRESIDIO PERPETUO CALIFICADO A AUTOR DE ROBO CON HOMICIDIO POR ORIENTACIÓN SEXUAL DE LA VÍCTIMA
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas condenó hoy –lunes 13 de octubre– a Jesús David Londoño Astaiza a la pena de presidio perpetuo calificado, en calidad de autor del delito consumado de robo con homicidio calificado (ensañamiento y premeditación conocida por orientación sexual de la víctima). Ilícito perpetrado en abril del año pasado, en la ciudad.
