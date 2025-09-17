ESTE AÑO 33 ORGANIZACIONES SOCIALES DE MAGALLANES FUERON BENEFICIADAS CON EL FONDO DE FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE INTERÉS PÚBLICO 2025

​En una ceremonia realizada este lunes, se llevó a cabo la premiación del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público 2025, iniciativa del Ministerio Secretaría General de Gobierno que busca apoyar a las organizaciones cuya labor promueve el interés general en ámbitos como derechos ciudadanos, educación, salud, medio ambiente, asistencia social y, especialmente, la participación de niños, niñas y adolescentes.



Este año, en la región de Magallanes resultaron favorecidas 33 organizaciones pertenecientes a las cuatro provincias, con un monto total adjudicado de más de $64 millones de pesos. La distribución de estos recursos refleja el compromiso con la descentralización y con la llegada de este apoyo a comunidades más alejadas y con menor población.



El Seremi de Gobierno, Andro Mimica, destacó: “Estamos muy contentos porque nuevamente este año, y como ha sido la tónica de nuestra gestión en pos de la descentralización, hemos logrado llegar hasta las cuatro provincias de la región de Magallanes, favoreciendo a treinta y tres organizaciones con proyectos del Fondo de Fortalecimiento por más 64 millones de pesos en estos cuatro años de gestión. La democracia se debe vivir en los territorios y para eso es fundamental lo que hacen las y los dirigentes, en conjunto con su comunidad. Por eso son tan importantes los fondos que ponemos a disposición de la Secretaría General de Gobierno”.



Entre los proyectos destacados figura la categoría regional, donde fue premiada la organización Teatro La Canalla, con su iniciativa “Corazón, Barco: Arte, Cohesión Social y Territorio”, que recibió más de 4 millones de pesos. Natalia Sánchez, representante de la agrupación, señaló: “Este proyecto mezcla la poesía con el teatro y el collage, para plasmar las miradas poéticas y territoriales de Magallanes. Con él queremos itinerar con talleres culturales y crear una antología poética de la región. Nos parece maravilloso que exista un fondo que pueda cubrir estos intereses culturales y llegar a comunas aisladas que muchas veces quedan fuera”.



En la categoría local, se destinaron más de 52 millones de pesos a organizaciones de diversas comunas. Una de ellas fue la Junta de Vecinos de Laguna Blanca, con su proyecto “Laguna Blanca se une por el canto”. Su representante, Candy Cuento, expresó: “Este proyecto lo enfocamos en los adultos mayores, para que tengan un espacio recreativo con clases de canto y vocalización. Vamos a adquirir implementos de sonido y comenzar pronto. Para nosotros, que somos una directiva nueva, haber obtenido este beneficio es sensacional y estamos totalmente agradecidos”.



Desde Puerto Williams, el Club de Adulto Mayor Rosa Yagán también fue beneficiado. Su presidente, José Oyarzo González, manifestó: “Estamos muy agradecidos de haber obtenido este apoyo, porque nos permite seguir organizando actividades culturales, talleres y de distinta índole, mostrando a la comunidad el quehacer de nuestro club”.



Por segundo año consecutivo, el fondo contó con una línea temática especial para la participación ciudadana de niños, niñas y adolescentes, fruto de la alianza con la Subsecretaría de la Niñez. En esta modalidad se adjudicaron más de 7 millones de pesos a varios proyectos regionales.



Entre 2022 y 2025, el Fondo de Fortalecimiento ha permitido apoyar a 119 organizaciones de Magallanes, con una inversión superior a 221 millones de pesos, y un aumento por sobre el 50%, lo que refleja un impacto sostenido en el desarrollo comunitario y la participación ciudadana en toda la región.







