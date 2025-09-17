Punta Arenas,
17 de septiembre de 2025

ESTE AÑO 33 ORGANIZACIONES SOCIALES DE MAGALLANES FUERON BENEFICIADAS CON EL FONDO DE FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE INTERÉS PÚBLICO 2025

​Entre 2022 y 2025, el Fondo de Fortalecimiento ha permitido apoyar a 119 organizaciones de Magallanes, con una inversión superior a 221 millones de pesos.

ffoip2025

​En una ceremonia realizada este lunes, se llevó a cabo la premiación del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público 2025, iniciativa del Ministerio Secretaría General de Gobierno que busca apoyar a las organizaciones cuya labor promueve el interés general en ámbitos como derechos ciudadanos, educación, salud, medio ambiente, asistencia social y, especialmente, la participación de niños, niñas y adolescentes.

 
Este año, en la región de Magallanes resultaron favorecidas 33 organizaciones pertenecientes a las cuatro provincias, con un monto total adjudicado de más de $64 millones de pesos. La distribución de estos recursos refleja el compromiso con la descentralización y con la llegada de este apoyo a comunidades más alejadas y con menor población.

 
El Seremi de Gobierno, Andro Mimica, destacó: “Estamos muy contentos porque nuevamente este año, y como ha sido la tónica de nuestra gestión en pos de la descentralización, hemos logrado llegar hasta las cuatro provincias de la región de Magallanes, favoreciendo a treinta y tres organizaciones con proyectos del Fondo de Fortalecimiento por más 64 millones de pesos en estos cuatro años de gestión. La democracia se debe vivir en los territorios y para eso es fundamental lo que hacen las y los dirigentes, en conjunto con su comunidad. Por eso son tan importantes los fondos que ponemos a disposición de la Secretaría General de Gobierno”.

 
Entre los proyectos destacados figura la categoría regional, donde fue premiada la organización Teatro La Canalla, con su iniciativa “Corazón, Barco: Arte, Cohesión Social y Territorio”, que recibió más de 4 millones de pesos. Natalia Sánchez, representante de la agrupación, señaló: “Este proyecto mezcla la poesía con el teatro y el collage, para plasmar las miradas poéticas y territoriales de Magallanes. Con él queremos itinerar con talleres culturales y crear una antología poética de la región. Nos parece maravilloso que exista un fondo que pueda cubrir estos intereses culturales y llegar a comunas aisladas que muchas veces quedan fuera”.

 
En la categoría local, se destinaron más de 52 millones de pesos a organizaciones de diversas comunas. Una de ellas fue la Junta de Vecinos de Laguna Blanca, con su proyecto “Laguna Blanca se une por el canto”. Su representante, Candy Cuento, expresó: “Este proyecto lo enfocamos en los adultos mayores, para que tengan un espacio recreativo con clases de canto y vocalización. Vamos a adquirir implementos de sonido y comenzar pronto. Para nosotros, que somos una directiva nueva, haber obtenido este beneficio es sensacional y estamos totalmente agradecidos”.

Desde Puerto Williams, el Club de Adulto Mayor Rosa Yagán también fue beneficiado. Su presidente, José Oyarzo González, manifestó: “Estamos muy agradecidos de haber obtenido este apoyo, porque nos permite seguir organizando actividades culturales, talleres y de distinta índole, mostrando a la comunidad el quehacer de nuestro club”.

 
Por segundo año consecutivo, el fondo contó con una línea temática especial para la participación ciudadana de niños, niñas y adolescentes, fruto de la alianza con la Subsecretaría de la Niñez. En esta modalidad se adjudicaron más de 7 millones de pesos a varios proyectos regionales.

 
Entre 2022 y 2025, el Fondo de Fortalecimiento ha permitido apoyar a 119 organizaciones de Magallanes, con una inversión superior a 221 millones de pesos, y un aumento por sobre el 50%, lo que refleja un impacto sostenido en el desarrollo comunitario y la participación ciudadana en toda la región.



imagen fiep 2025

DOS JARDINES INFANTILES DE MAGALLANES OBTUVIERON EL FONDO DE INNOVACIÓN DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA 2025

​Cabe señalar que el concurso público para desempeñarse como técnico en el Departamento de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas aún sigue en proceso, por lo que en las próximas semanas se espera la incorporación de más funcionarios, hasta completar las 50 vacantes disponibles.

ESTE AÑO 33 ORGANIZACIONES SOCIALES DE MAGALLANES FUERON BENEFICIADAS CON EL FONDO DE FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE INTERÉS PÚBLICO 2025

Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
Ruta Social 3

6 MIL PRESTACIONES ENTREGARÁ LA NUEVA RUTA SOCIAL EN PUNTA ARENAS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE

riego (2)

SAG E INDAP DAN INICIO AL PROCESO DE ACREDITACIÓN PARA EL REGISTRO DE OPERADORES/AS DEL SIRSD-S 2025

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

