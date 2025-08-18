Punta Arenas,
18 de agosto de 2025

GOBIERNO RECONOCE A MÁS DE 300 DIRIGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS DE MAGALLANES EN EL MES DE LA DIRIGENCIA

Se destacó la relevancia de la organización social como base de la democracia y motor de la vida comunitaria en el territorio austral.

dirigentesmagallanes

​Con un emotivo acto desarrollado en Punta Arenas, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric rindió homenaje a más de 300 dirigentes y dirigentas sociales de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, en el marco de la conmemoración nacional del Mes de la Dirigencia Social y Comunitaria. La actividad congregó a representantes de todas las provincias de la región, quienes recibieron un reconocimiento por su incansable labor al servicio de sus comunidades.

 
La ceremonia contó con la presencia del Director Nacional de la División de Organizaciones Sociales, Nicolás Hurtado; el Delegado Presidencial Regional, José Ruiz Pivcevic; el Seremi de Gobierno, Andro Mimica, además de Secretarios Regionales Ministeriales, alcaldes y jefes de servicios públicos. En la oportunidad se destacó la relevancia de la organización social como base de la democracia y motor de la vida comunitaria en el territorio austral.

 
El Director Nacional de la DOS, Nicolás Hurtado, subrayó que el reconocimiento a las dirigencias es también un compromiso con su fortalecimiento: “Estamos justamente reconociendo a las dirigencias porque cumplen un rol tremendamente importante, clave para el funcionamiento de las comunidades de los territorios. Un dirigente más capacitado hace una mejor tarea respecto a sus comunidades, y por eso impulsamos herramientas como el Premio Anual a la Dirigencia Social, la Consulta Ciudadana Mujeres que Sostienen, y el trabajo legislativo que busca proteger a las dirigencias y fortalecer la Ley 20.500”.

 
En tanto, el Delegado Presidencial, José Ruiz Pivcevic, relevó el aporte de quienes destinan su tiempo y esfuerzo a la vida comunitaria: “Queremos reconocer a más de 300 dirigentes por el tremendo valor que realizan día a día, un trabajo muchas veces silencioso, pero vital para mejorar la vida de sus vecinos. Cuando hay más comunidad, hay más seguridad, más convivencia y más democracia. Esa es la misión que compartimos como Gobierno del Presidente Boric”.

 
El Seremi de Gobierno, Andro Mimica, quien durante la ceremonia presentó los avances del Gobierno, enfatizando el rol del dirigente en este proyecto colectivo de desarrollo, también destacó el apoyo a las organizaciones: “Hemos logrado por tercer año consecutivo llegar a las cuatro provincias de Magallanes, con más de 110 proyectos financiados por el Fondo de Fortalecimiento de la SEGEGOB, con más de 210 millones de pesos. Este es un hito histórico que demuestra cómo las políticas públicas, trabajadas con las dirigencias, mejoran la calidad de vida de nuestras comunidades”.

 
Desde la propia voz de las y los dirigentes, también se valoró el reconocimiento. Gloria Lasa, presidenta de la Unión Comunal Juntas de Vecinos Unidas de Puerto Natales, expresó: “El rol de la dirigencia es ser puente con las autoridades y ayudar en lo que más podamos a nuestros vecinos. Agradecemos al Gobierno del Presidente Boric porque ha fortalecido a las organizaciones y a través del Fondo de Fortalecimiento hemos podido impulsar liderazgo, capacitaciones y proyectos que favorecen directamente a nuestras comunidades”.

 
Por su parte, José Luis Orellana, presidente de la agrupación de rescate Ladridos del Sur 9, añadió: “Me parece muy bien que hoy se destaque el rol del dirigente en el funcionamiento de las organizaciones sociales, porque muchas veces hay labores invisibles. Este reconocimiento permite visibilizar y valorar gestiones que hacemos por la comunidad”.

 
En este emotivo evento, el Gobierno reafirmó su compromiso con las dirigencias sociales de Magallanes, entendiendo que su aporte es fundamental para construir más cohesión social, democracia y bienestar en los territorios.

ROD_9446 (Copiar)

SEREMI DE SALUD LIDERA ENCUENTRO PARA FORTALECER PLANES COMUNALES Y PROMOCIÓN DE LA SALUD CON PARTICIPACIÓN DE OPS

CADEM: KAST SE MANTIENE LIDERANDO, SEGUIDO POR JARA Y MATTHEI

​La última medición muestra que Kast sigue liderando, aventajando por 3 puntos a Jara y doblando a Matthei.

​La última medición muestra que Kast sigue liderando, aventajando por 3 puntos a Jara y doblando a Matthei.

electrolizadoresTP

LICEOS TÉCNICOS PROFESIONALES RECIBEN CON GRANDES EXPECTATIVAS ELECTROLIZADORES DE HIDRÓGENO VERDE

electrolizadoresTP

LICEOS TÉCNICOS PROFESIONALES RECIBEN CON GRANDES EXPECTATIVAS ELECTROLIZADORES DE HIDRÓGENO VERDE

CARTELERA CULTURAL (2)

ESTE LUNES FINALIZA RETIRO DE ENTRADAS PARA CONCIERTO DE JAZZ

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

landscape-2016308_1920

¿CÓMO ELEGIR EL HOTEL CORRECTO PARA IR DE VACACIONES?

