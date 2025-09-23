Punta Arenas,
23 de septiembre de 2025

ORGANIZACIONES DE ÚLTIMA ESPERANZA RECIBEN APOYO DE SEGEGOB A TRAVÉS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO 2025

​Entre 2022 y 2025, el Fondo de Fortalecimiento apoyó a 119 organizaciones de Magallanes, con una inversión superior a 221 millones de pesos.

ffoipnatales2025

​Este martes, en la comuna de Natales, se realizó la ceremonia de premiación del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público 2025, instancia en la que participaron el seremi de Gobierno, Andro Mimica, y el representante del Delegado Provincial de Última Esperanza, Gonzalo Mancilla. En la ocasión fueron reconocidas seis organizaciones de la provincia que resultaron favorecidas con este fondo, una iniciativa del Ministerio Secretaría General de Gobierno que busca respaldar a aquellas entidades cuya labor promueve el interés general en ámbitos como derechos ciudadanos, educación, salud, medio ambiente, asistencia social y, especialmente, la participación de niños, niñas y adolescentes.”

 
El Seremi de Gobierno, Andro Mimica, destacó que “para nuestro Gobierno, encabezado por el Presidente Gabriel Boric, las organizaciones sociales son fundamentales para el desarrollo de la democracia y de los territorios. Por eso, a través del Fondo de Fortalecimiento hemos llegado de manera descentralizada a las cuatro provincias de Magallanes. En esta oportunidad hemos entregado seis fondos en Puerto Natales y también, por segundo año consecutivo, en Torres del Paine, lo que permite que niñas y niños de esa localidad tengan nuevas oportunidades de desarrollo. En estos cuatro años de gestión hemos incrementado en un 53% los recursos de este fondo, cumpliendo así el mandato presidencial de descentralizar y entregar apoyo a quienes más lo necesitan”.

 
Entre las organizaciones beneficiadas en Natales se encuentra la Agrupación Natales 21, con el proyecto, “Raíces del Sur Inclusivo”. Su coordinadora, Estefany Carbonell, explicó que la iniciativa contempla sesiones interdisciplinarias a cargo de profesionales como terapeuta ocupacional, kinesióloga y fonoaudióloga. “Este fondo es un gran apoyo, porque permite que nuestras agrupaciones y sobre todo las personas reciban beneficios directos. Creo que es fundamental que este tipo de iniciativas continúen”, señaló.

 
También fue premiada la Asociación Indígena mapuche-huilliche Willi Antu, con su proyecto “Rescatando nuestra cultura con el Kultrún y el Canelo”. Su presidenta, Teresa Caipillán, valoró la posibilidad de concretar un anhelo comunitario: “Gracias a este proyecto podremos contar con un kultrún propio para nuestra organización y aprender sobre aromaterapia, rescatando así nuestras tradiciones. Estamos muy agradecidos porque este fondo nos da la oportunidad de fortalecer nuestra cultura y de seguir creciendo como organización”.

 
Cabe destacar que, por segundo año consecutivo, el Fondo de Fortalecimiento contó con una línea temática especial para promover la participación ciudadana de niños, niñas y adolescentes, fruto de la alianza con la Subsecretaría de la Niñez, destinando más de 7 millones de pesos a diversos proyectos regionales. En la provincia de Ultima Esperanza el proyecto ganador pertenece al Centro de educación extraescolar Escuela G9 Ramón Serrano Montaner, con su proyecto, “Las niñas y niños somos importantes en Torres del Paine 2”

 
Este año, en la región de Magallanes resultaron favorecidas 33 organizaciones pertenecientes a las cuatro provincias, con un monto total adjudicado de más de $64 millones de pesos. La distribución de estos recursos refleja el compromiso con la descentralización y la llegada de este apoyo a comunidades más alejadas y con menor población.

 
Entre 2022 y 2025, el Fondo de Fortalecimiento ha permitido apoyar a 119 organizaciones de Magallanes, con una inversión superior a $221 millones de pesos, lo que representa un incremento de más del 50% respecto de periodos anteriores, reflejando un impacto sostenido en el desarrollo comunitario y la participación ciudadana en toda la región.

TERRITORIO, CIENCIA Y COMUNIDAD: NODO LABORATORIO NATURAL SUBANTÁRTICO FORTALECE SU VÍNCULO CON LAS RESERVAS DE BIOSFERA EN UN ENCUENTRO NACIONAL EN PUERTO NATALES

