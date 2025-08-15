Punta Arenas,
15 de agosto de 2025

ESTUDIANTES DEL LICEO SARA BRAUN CONTINUARÁN PRESTANDO ATENCIÓN A PASAJEROS DE TABSA POR CUARTO AÑO CONSECUTIVO

Prácticas profesionales. ​

tabsa129

Por cuarto año consecutivo, TABSA y el Liceo Sara Braun renovaron un convenio de colaboración con el que se facilita la realización de prácticas profesionales a los estudiantes de enfermería del establecimiento, quienes desarrollan operativos de salud a bordo del ferry Pathagon que une Punta Arenas con Porvenir.

Junto con agradecer a la empresa, Néstor Ríos, Director Liceo Sara Braun explicó que las practicas profesionales son significativamente importantes porque "no solamente es la oportunidad para que nuestros estudiantes practiquen lo que han aprendido en el marco teórico, sino que la vinculación con la comunidad que usa el servicio de TABSA ha permitido también que desarrollen otras capacidades, como por ejemplo, el saber comunicarse".

En tanto, Sebastián Timis, Subgerente de Conectividad y Servicio al Cliente dijo que para la empresa marítima ha sido muy satisfactorio ser testigos de la evolución de los estudiantes destacando su capacidad "para comunicarse y poder expresar de mejor forma sus ideas".

"Los pasajeros están felices con esta experiencia, que ofrece una variante a un viaje rutinario, y además, comprende un servicio que les permite conocer sus parámetros de salud, teniendo un primer diagnóstico para, eventualmente, profundizar en pesquisas de salud", profundizó el ejecutivo.

También se informó que se evaluará la incorporación de prácticas profesionales en otras rutas y embarcaciones de TABSA.


TABSA TRASLADA SU EQUIPO MÁS PESADO: GENERADOR DE 100 TONELADAS PARA UN AEROGENERADOR

Aguas Magallanes

MINVU REFUERZA LLAMADO A LA PARTICIPACIÓN TEMPRANA DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE PUNTA ARENAS

Leer Más

Del 19 al 23 de agosto en Punta Arenas.

Del 19 al 23 de agosto en Punta Arenas.

ESTUDIANTES DEL LICEO SARA BRAUN CONTINUARÁN PRESTANDO ATENCIÓN A PASAJEROS DE TABSA POR CUARTO AÑO CONSECUTIVO

Juventudes-Rurales-INDAP (2)

GOBIERNO PRESENTA INICIATIVA PARA QUE JUVENTUDES RURALES ADQUIERAN SU PRIMER TERRENO PRODUCTIVO

indespa

PAULA OCARANZA BARREA (INDESPA) INFORMA A LA COMUNIDAD SOBRE OPORTUNIDADES DE FINANCIAMIENTO Y APOYO PARA LA PESCA ARTESANAL EN MAGALLANES

foto 2 explora tu ciencia2

ESTUDIANTES DISFRUTARON Y APRENDIERON DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EXPLORA EN PUERTO WILLIAMS

logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas