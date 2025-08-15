ESTUDIANTES DEL LICEO SARA BRAUN CONTINUARÁN PRESTANDO ATENCIÓN A PASAJEROS DE TABSA POR CUARTO AÑO CONSECUTIVO

Por cuarto año consecutivo, TABSA y el Liceo Sara Braun renovaron un convenio de colaboración con el que se facilita la realización de prácticas profesionales a los estudiantes de enfermería del establecimiento, quienes desarrollan operativos de salud a bordo del ferry Pathagon que une Punta Arenas con Porvenir.

Junto con agradecer a la empresa, Néstor Ríos, Director Liceo Sara Braun explicó que las practicas profesionales son significativamente importantes porque "no solamente es la oportunidad para que nuestros estudiantes practiquen lo que han aprendido en el marco teórico, sino que la vinculación con la comunidad que usa el servicio de TABSA ha permitido también que desarrollen otras capacidades, como por ejemplo, el saber comunicarse".

En tanto, Sebastián Timis, Subgerente de Conectividad y Servicio al Cliente dijo que para la empresa marítima ha sido muy satisfactorio ser testigos de la evolución de los estudiantes destacando su capacidad "para comunicarse y poder expresar de mejor forma sus ideas".

"Los pasajeros están felices con esta experiencia, que ofrece una variante a un viaje rutinario, y además, comprende un servicio que les permite conocer sus parámetros de salud, teniendo un primer diagnóstico para, eventualmente, profundizar en pesquisas de salud", profundizó el ejecutivo.

También se informó que se evaluará la incorporación de prácticas profesionales en otras rutas y embarcaciones de TABSA.

​

