Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

11 de octubre de 2025

12 DE OCTUBRE: DEL “DÍA DE LA RAZA” AL RESPETO POR LA DIVERSIDAD CULTURAL

Columna de opinión. ​

pueblos-indigenas-1

Cada 12 de octubre, América y Europa conmemoran un hito que transformó la historia universal: la llegada de Cristóbal Colón al continente americano en 1492. Pero lejos de ser una celebración unívoca, esta fecha ha adquirido múltiples nombres y significados que revelan distintas lecturas y tensiones sobre el legado del llamado “encuentro entre dos mundos”.

Andrés Goycolea, historiador de Extensión Cultural de la Universidad de los Andes (Uandes), el cambio en la denominación de esta jornada “refleja cómo las sociedades reinterpretan su pasado a la luz de nuevas sensibilidades”. “El antiguo Día de la Raza surgió a comienzos del siglo XX como un intento de exaltar los lazos entre España y América, pero hoy su sentido se ha transformado hacia la reflexión, la memoria y el reconocimiento de la diversidad cultural”, explica.

El origen del 12 de octubre se remonta a 1913, cuando el exministro español Faustino Rodríguez-San Pedro propuso una celebración que uniera a España y las naciones americanas bajo un ideal de hermandad cultural. Sin embargo, con el paso del tiempo, el impacto de la colonización y las voces de los pueblos originarios han impulsado una profunda resignificación.

Un mismo día, múltiples nombres

En América Latina, el 12 de octubre recibe distintas denominaciones: Argentina lo celebra como Día del Respeto a la Diversidad Cultural (aunque recientemente retomó la expresión Día de la Raza); Chile lo reconoce como Día del Encuentro de Dos Mundos; Perú, como Día de los Pueblos Originarios y del Diálogo Intercultural; Venezuela, como Día de la Resistencia Indígena; y México, como Día de la Nación Pluricultural.

Incluso en Estados Unidos, varios estados reemplazaron el Columbus Day por el Indigenous Peoples’ Day, en reconocimiento a las culturas nativas y sus historias.

“Hoy el 12 de octubre ya no se centra en la figura de Colón, sino en la oportunidad de repensar nuestro pasado común desde una mirada más amplia y crítica”, comenta Goycolea. “La historia deja de ser un relato único para convertirse en un espacio de diálogo entre memorias diversas.”

Una fecha para el diálogo y la reflexión

Cinco siglos después, esta jornada sigue generando debate. Para el historiador de la Uandes, “comprender la evolución de esta conmemoración es entender también cómo cambiamos como sociedad: pasamos de celebrar una gesta colonial a reconocer una historia compartida, con luces y sombras, que nos sigue definiendo”.

Más que una efeméride, el 12 de octubre se consolida hoy como una fecha de memoria, respeto y diálogo intercultural, que invita a mirar el pasado con sentido crítico y construir una convivencia más consciente de la diversidad que conforma América.


Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

RUTA AL AEROPUERTO CONTARÁ CON NUEVA ILUMINACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DESDE 2026

Leer Más

Autoridades confirmaron que se aseguraron los $21 mil millones para licitar la obra en diciembre, gracias al adelanto del presupuesto 2026.


Autoridades confirmaron que se aseguraron los $21 mil millones para licitar la obra en diciembre, gracias al adelanto del presupuesto 2026.


REUNIÓN EN MOP (3)
nuestrospodcast
DSC01107

SE EFECTUARON TALLERES DE PREPARACIÓN PARA LAS REUNIONES DE LA CONVENCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS VIVOS MARINOS ANTÁRTICOS EN AUSTRALIA

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
Maria-Gabriela-Huidobro

EL MUNDO SEGÚN LOS NOBEL

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
casino 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Fernando de Magallanes, quién organizo una de las empresas de exploración más complejas del siglo XVI

CHILE HIJO DE MAGALLANES

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
FOTO CÉDULAS REGISTRO CIVIL ZONA FRANCA5

REGISTRO CIVIL Y ZONAUSTRAL ENTREGAN CÉDULAS GRATUITAS A PERSONAS MAYORES

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.